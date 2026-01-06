اخبار الاقتصاد اليوم.. مواعيد صرف مرتبات يناير 2026 لجميع العاملين بالدولة.. 70 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب بالصاغة

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

توقعات بتراجع مبيعات السيارات الكهربائية عالميا في 2026 لهذه الأسباب

تشهد سوق السيارات الكهربائية العالمية تحولًا ملحوظًا في عام 2026، حيث من المتوقع أن يتباطأ نمو المبيعات بشكل كبير. وبعد سنوات من النمو المتسارع الذي دعمته الحوافز الحكومية القوية، تواجه الصناعة الآن مرحلة من التكيف مع تراجع الدعم وتغير أولويات السياسات وتحديات جذب المستهلك العادي.

توقع تحليل لـ"بلومبرج نيو إنرجي فاينانس" أن يشتري المستهلكون عالميا حوالي 24.3 مليون سيارة كهربائية خلال العام الجاري.

وتشير هذه الأرقام إلى تباطؤ ملحوظ، حيث تمثل زيادة بنسبة 12% فقط مقارنة بعام 2025، وهي وتيرة نمو تقل عن نصف معدل النمو البالغ 23% الذي سُجل العام الماضي.

ويصف خبراء القطاع، مثل "ناثان نيس" من مجموعة بوسطن الاستشارية، الفترة الحالية بأنها شتاء السيارات الكهربائية، مع توقعات بمرحلة صعبة خلال الأشهر المقبلة. وتجسد قرارات كبرى الشركات هذا التحول، حيث سجلت "فورد" خسائر وشطب أصول بقيمة 19.5 مليار دولار مرتبطة بإعادة هيكلة أعمالها الكهربائية، بما في ذلك تحويل شاحنتها الرائدة "F-150 لايتنينج" إلى نموذج هجين، في تراجع استراتيجي واضح.

أسباب تراجع مبيعات السيارات الكهربائية

هناك العديد من الأسباب التي من المتوقع أن تدفع لتراجع مبيعات السيارات الكهربائية في 2026 والتي يأتي في مقدمتها سحب الإعفاء الضريبي الفيدرالي الأمريكي البالغ 7500 دولار، إلى جانب إضعاف معايير كفاءة الوقود، إلى تراجع حاد، حيث انخفضت المبيعات في نوفمبر 2025 بنسبة 41%، ومن المتوقع أن تنكمش السوق بنسبة 15% في 2026.

كما يأتي من بين الأسباب تقليص الدعم وتهدئة المنافسة في الصين، حيث خفضت الحكومة الإعفاء الضريبي على السيارات الكهربائية إلى النصف لعام 2026، وفرضت قيودا على برامج استبدال السيارات، وتهدف هذه الخطوات إلى "تهدئة حرب الأسعار" وفقًا لخبراء القطاع، مما ساهم في توقع تباطؤ النمو إلى 13% فقط هذا العام.



70 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب بالصاغة اليوم الثلاثاء

سعر جرام الذهب، ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 70 جنيها خلال حركة تعاملات اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

ويعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار، إذ يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

وتتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فيما تتحدد أسعاره بمجموعة من العوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب.

يحظى الذهب بقيمة خاصة لدى الأغلبية، فهو ليس مجرد مصدر للزينة فقط، بل وسيلة فعالة للادخار وأداة استثمارية آمنة، خصوصًا مع تزايد التحديات الاقتصادية.

ودفع ارتفاع التضخم الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق قدر من الاستقرار المالي.

تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب

الذهب عيار 24: سجل نحو 6850 جنيها للجرام.

الذهب عيار 21: بلغ نحو 5990 جنيها للجرام.

الذهب عيار 18: وصل إلى 5140 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب: سجل 47920 جنيها في محلات الصاغة.

أبرز أنواع الذهب المتداولة في مصر

-المشغولات الذهبية: غالبًا ما تصنع من عيار 21 و18، وتستخدم للزينة والهدايا.

-السبائك الذهبية: ذهب خام يفضلها المستثمرون.

-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم في الادخار والاستثمار.

الذهب عالميًّا واتجاهات الأسواق في 2026

كما يتوقع محللون اقتصاديون أن يشهد سوق الذهب العالمي خلال عام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، مدفوعة بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، ويظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع احتمالات تذبذب أسعار الفائدة العالمية واستمرار التحديات الاقتصادية.





البورصة المصرية تواصل خطوات تفعيل السوق الثانوي لـ أدوات الدين الحكومي



عقدت البورصة المصرية اجتماعًا موسعًا ضم ممثلين عن البنوك وشركات السمسرة الحاصلة على رخصة التعامل في أدوات الدين الحكومي، وذلك لعرض آليات التداول المعتمدة على منظومة التداول الإلكترونية.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير سوق أدوات الدين الحكومية وتعزيز كفاءة وعمق التداول في السوق الثانوي لها.

وصرح الدكتور إسلام عزام - رئيس البورصة المصرية أن ذلك يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الأطراف المعنية، وبما يسهم في دعم كفاءة البنية التحتية للسوق، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تداول أدوات الدين الحكومي، بما يخدم مصالح المتعاملين ويعزز استقرار ونمو سوق المال المصري.

وأضاف رئيس البورصة المصرية أنه قد أُتيحت للمشاركين فرصة التطبيق العملي على النظام، حيث تم تنفيذ عدد من السيناريوهات التطبيقية لعمليات التداول، بما أتاح لهم الوقوف بشكل مباشر على خصائص النظام وإمكاناته الفنية المختلفة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض برنامج التداول على أدوات الدين الحكومي (GFIT)، حيث تضمن العرض شرحًا تفصيليًا لمختلف آليات التداول المتاحة عبر النظام، والتي شملت آلية الصفقات المسبقة الاتفاق (Trade Report)، وآلية طلب التسعير (RFQ – Request for Quotation)، إلى جانب شاشة عرض التسعيرات (Quotation Screen)، بما يتيح تنوعًا في أساليب التنفيذ ويتوافق مع احتياجات مختلف المتعاملين.

كما تم تقديم عرض متكامل للآلية الجديدة الخاصة بنظام التداول المستمر (Continuous Trading)، والتي تتيح للمتعاملين إدراج أوامر الشراء والبيع بشكل مباشر على النظام، وتنفيذ الصفقات تلقائيًا وفقًا لأفضل أسعار الشراء والبيع المتاحة، بما يسهم في تعزيز مستويات السيولة ورفع كفاءة اكتشاف الأسعار في السوق.



البورصة تربح 51 مليار جنيه في أول ارتفاع خلال 2026



واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 51 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.985 تريليون جنيه.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 41543 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 51142 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 18891 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 4598 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13026 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 17313 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 4577 نقطة.





ننشر أسعار ياميش رمضان 2026 في المحال التجارية



أسعار ياميش رمضان 2026، طرحت عدد من السلاسل الغذائية والمحال التجارية، أصناف الياميش استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث وفرت عبوات الياميش بأوزان مختلفة.



وتستعرض «فيتو» أسعار الياميش في رمضان 2026، في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، في السطور الآتية:

أسعار الفستق في رمضان 2026

بلغ سعر فستق محمص مملح عبوة وزن 200 جرام نحو 200 جنيه.

بلغ سعر فستق محمص عبوة وزن 150 جراما نحو 140 جنيها.

بلغ سعر فستق محمص مملح عبوة وزن 300 جرام نحو 320 جنيها.

أسعار اللوز في رمضان 2026

بلغ سعر لوز مقشر عبوة وزن 350 جراما نحو 260 جنيها.

بلغ سعر لوز مقشر ني عبوة وزن 200 جرام نحو 152 جنيها.

تراوح سعر لوز ني عبوة وزن 150 جراما من 110 جنيهات إلى 125 جنيها.

أسعار الزبيب في رمضان 2026

بلغ سعر مكسرات مشكلة عبوة وزن 300 جرام نحو 275 جنيها.

بلغ سعر زبيب ذهبي عبوة وزن 400 جرام نحو 110 جنيهات.

أسعار الكاجو في رمضان 2026

بلغ سعر كاجو محمص عبوة وزن 200 جرام نحو 290 جنيها.

بلغ سعر كاجو محمص مملح عبوة وزن 200 جرام نحو 185 جنيها.



أسعار البندق في رمضان 2026

بلغ سعر بندق عبوة وزن 200 جرام نحو 200 جنيه.

بلغ سعر بندق حصى عبوة وزن 250 جراما نحو 120 جنيها.

أسعار عين الجمل في رمضان 2026

بلغ سعر عين جمل مقشر عبوة وزن 250 جراما نحو 190 جنيها.

بلغ سعر عين جمل عبوة وزن 200 جرام نحو 165 جنيها.

بلغ سعر عين جمل عبوة وزن 150 جراما نحو 110 جنيهات.

بلغ سعر عين جمل حصى عبوة وزن 250 جراما نحو 70 جنيها.

الإحصاء: 26.6 % زيادة بمتوسط أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص خلال 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاءات التوظيف والأجور وساعات العمل لعام 2024، حيث تعد نشرة التوظف والأجور وساعات العمل من النشرات الهامة التي يصدرها الجهاز ويتم الاعتماد عليها في تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص.

6336 جنيهـًا متوسط الأجر الشهري للعاملين في كلا من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 5005 جنيهات عام 2023 بنسبة زيادة 26.6%.

14660جنيهـًا متوسط الأجر الشهري فى القطاع العام/ الأعمال العام مقابل 5796 جنيهًا للقطاع الخاص.

6523 جنيهًا متوسط أجر الذكور فى كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2024.

5529 جنيهًا متوسط أجر الإناث فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2024.

14540 جنيهًا متوسط أجر الذكور فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 5998 جنيهًا للذكور في القطاع الخاص عام 2024.

15206جنيهات متوسط أجر الإناث فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 4928 جنيهًا للإناث في القطاع الخاص عام 2024.

• بلغ متوسط الأجر الشهري لأهم الأنشطة الاقتصادية كالآتى:

19897جنيهًا لنشاط الوساطة المالية والتأمين 20090 جنيهًا للذكور مقابل 19307 جنيهات للإناث.

14994 جنيهًا لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء 15070 جنيهًا للذكور مقابل 14557 جنيهًا للإناث.

12897 جنيهًا لنشاط المعلومات والاتصالات 12301 جنيهًا للذكور مقابل 14916 جنيهًا للإناث.

12091 جنيهًا لنشاط التعدين واستغلال المحاجر 11952 جنيهًا للذكور مقابل 14842 جنيهًا للإناث.

10773 جنيهًا لنشاط التشييد والبناء 10623 جنيهًا للذكور مقابل 11857 جنيهًا للإناث.

• بلغ متوسط عدد ساعات العمل الشهرية كالآتي:

219 ساعة للعاملين فى القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص.

187 ساعة للعاملين فى القطاع العام / الأعمال العام.

221 ساعة للعاملين فى القطاع الخاص.

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم الثلاثاء، سواءً في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، وشملت أسعار كرتونة البيض الأبيض والبلدي والأحمر.

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 6 يناير 2026، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 117 جنيها و121 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

وتراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 119 إلى 123 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 119 إلى 121 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 121 إلى 123 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 120 جنيها إلى 122 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 122 جنيها إلى 124 جنيها.





مواعيد صرف مرتبات يناير 2026 لجميع العاملين بالدولة



يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن مواعيد صرف مرتبات يناير 2026 لجميع العاملين بالدولة، خاصة بعد إعلان وزارة المالية تبكير موعد الصرف للثلاثة شهور الأولى من العام الجاري.

وقرر أحمد كجوك وزير المالية تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2026، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد وعيد الفطر المبارك.

تبكير مواعيد صرف المرتبات

وقال الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد خمسة أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن أشهر يناير وفبراير ومارس 2026، بالإضافة إلى ثلاثة أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

وأضاف أنه سيتم صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يناير بدءًا من 22 يناير، على أن يتم صرف المتأخرات أيام 6 و11 و12 من الشهر نفسه كما تقرر صرف مرتبات شهر فبراير بدءًا من 22 فبراير، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته.

المنظومة المالية الإلكترونية

وأوضح أن صرف مرتبات شهر مارس يبدأ اعتبارًا من 18 مارس، على أن تُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه، مؤكدًا أن إتاحة المستحقات ستكون من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

منع التزاحم على ماكينات الصراف الآلي

وناشد رئيس قطاع الحسابات العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.













