أديل تخوض أولى تجاربها التمثيلية في "Cry to Heaven" للمخرج الشهير توم فورد

18 حجم الخط

تستعد النجمة البريطانية أديل لخوض أول تجربة تمثيلية لها في فيلم جديد يحمل عنوان Cry to Heaven من إخراج مصمم الأزياء والمخرج الشهير توم فورد، في خطوة تمثل تحولًا جديدًا في مسيرتها الفنية بعد نجاحها في عالم الغناء.

ووفق موقع Deadline، يُعد الفيلم ثالث أعمال فورد السينمائية، وهو مقتبس من رواية الكاتبة الأمريكية آن رايس الصادرة عام 1982، وتدور أحداثه في القرن الثامن عشر بإيطاليا حول نبيل من مدينة البندقية ومايسترو مخصي من كالابريا يحاولان شقّ طريقهما في عالم الأوبرا المليء بالصراعات والطموحات.

وتشارك أديل البطولة إلى جانب نخبة من نجوم السينما، من بينهم نيكولاس هولت، آرون تايلور جونسون، كولين فيرث، بول بيتاني، ثانديوي نيوتن، مارك سترونغ، جورج ماكاي، داريل ماكورماك، وهنتر شافر، ما يجعل الفيلم واحدًا من أكثر المشاريع المرتقبة خلال السنوات المقبلة.



ويأتي هذا العمل بعد أن عبّرت أديل في تصريحات سابقة عن رغبتها في دخول عالم التمثيل، خصوصًا بعد تعاونها مع المخرج كزافييه دولان في فيديو كليب أغنيتها الشهيرة Hello.

ويُعد Cry to Heaven استمرارًا لمسيرة توم فورد السينمائية بعد أفلامه السابقة A Single Man وNocturnal Animals، اللذين نالا إشادة نقدية واسعة. وكان فورد قد صرّح لمجلة GQ عام 2023 بأنه يعتزم التفرغ لصناعة الأفلام خلال العقدين المقبلين قائلًا: "الوقت يمر بسرعة، وحان وقت وداع الموضة".

من المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم في يناير المقبل بين لندن وروما، على أن يُعرض في عام 2026، ضمن سلسلة من الأعمال المقتبسة عن روايات آن رايس التي تمزج بين الدراما، والموسيقى، والغموض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.