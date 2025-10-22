أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر.. تراجع كبير في سعر الذهب واستقرار الدولار.. والبورصة تواصل نزيف الخسائر

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

تراجع كبير في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 يسجل هذا الرقم

سعر جرام الذهب، تراجعت أسعار الذهب في محال الصاغة بنحو 150 جنيها للجرام خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، وذلك تزامنًا مع استمرار تراجع المعدن الأصفر في البورصات العالمية، وفقا لآخر تحديث للأسعار.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6250 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5470 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4680 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب حوالى 43760 جنيها بالصاغة.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار أمام الجنيه، استقر سعر الدولار أمام الجنيه بختام حركة تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025 في البنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

- 47.50 جنيه للشراء.

- 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 47.55 جنيه للشراء.

-47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

- 47.55 جنيه للشراء.

-47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

- 47.55 جنيه للشراء.

-47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر

- 47.55 جنيه للشراء.

-47.65 جنيه للبيع.

بالأرقام، 12 قطاعا تصديريا تخترق الأسواق الخارجية خلال 9 أشهر

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025.

وكشف التقرير عن أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 كالتالى:

1- قطاع مواد البناء بقيمة 11 مليارا و688 مليون دولار وبنسبة زيادة 51%.

2- قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليارات و844 مليون دولار وبنسبة زيادة 10%.

3- قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 5 مليارات و146 مليون دولار بنسبة زيادة 9%.

4- قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليارات و723 مليون دولار وبنسبة زيادة 11%.

5- قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليارات و631 مليون دولار بنسبة زيادة 2%.

البنك المركزي: عدد المحافظ الإلكترونية في البنوك وصل إلى 55.8 مليون بطاقة

كشف طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن حجم الخدمات الرقمية التي يتم تقديمها للمواطنين في السوق المصرفي المصري.

صندوق دعم وتطوير القطاع المصرفي

وقال الخولي: إن صندوق دعم وتطوير القطاع المصرفي يستهدف تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني، مؤكدا على أننا نعمل على استحداث نظام جديد في البنوك لمحاكاة الهجمات السيبرانية وآليات التصدي لها، بحسب شبكة CNBC عربية.

وأكد أن عدد المحافظ الإلكترونية في البنوك وصل إلى 55.8 مليون بطاقة، مشيرا إلى أن عدد عملاء البنوك بلغ 53.8 مليون عميل ممن يحق لهم فتح حسابات بنكية، مضيفا أن حجم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنوك المصرية بلغ حوالي 630 مليار جنيه.

رفع سعر العائد في مبادرة التمويل العقاري

وفي سياق آخر، كشف البنك المركزي المصري أنه تم رفع سعر العائد في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل من 8% متناقص إلى 12% متناقص، وفي مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل من 3% متناقص إلى 8% متناقص.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل أسعار العائد ضمن مبادرتي التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل، بحيث يتم تطبيق المعدلات الجديدة على جميع القروض الجديدة الممنوحة في إطار المبادرتين.

وزير الاستثمار: 18% انخفاضا في عجز الميزان التجاري خلال 9 أشهر

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025.

ووفقا للتقرير، ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 21% لتبلغ 36 مليارا و639 مليون دولار مقابل 30 مليارا و360 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليارات و279 مليون دولار، كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 18% حيث بلغ 22 مليارا و772 مليون دولار مقارنة بـ 27 مليارا و877 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 5 مليارات و105 ملايين دولار.

تعزيز التنافسية وزيادة القيمة المضافة للصادرات

وتستهدف الوزارة خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات غير البترولية لكافة الأسواق الخارجية من خلال سياسة تجارية ترتكز على تعزيز التنافسية وزيادة القيمة المضافة للصادرات مع التركيز على فتح أسواق جديدة وتسهيل الإجراءات التجارية وتعزيز الاستفادة من برنامج رد أعباء التصدير وكذا من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، إلى جانب تقليص زمن الإفراج الجمركي وربط التجارة بالاستثمار.

وزير المالية: نتطلع لدور أكبر للبنوك التنموية متعددة الأطراف في خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء

قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نتطلع لدور أكبر للبنوك التنموية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية في خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء والقطاع الخاص، لافتًا إلى أنه لابد من تفعيل أدوات التمويل المبتكرة والميسرة بشكل واسع لضمان تمويل جهود التنمية بالبلدان النامية والأفريقية.

واضاف الوزير، خلال مشاركته باليوم الثانى لمؤتمر «الأونكتاد» بجنيف، إن «التمويل المختلط» يلعب دورًا مؤثرًا فى دفع المسار التنموى بآليات أكثر استجابة للاقتصادات الناشئة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكات الإنمائية متعددة الأطراف من أجل سد الفجوات التمويلية التي تعيق مسيرة التنمية بالدول النامية والأفريقية.

وتابع الوزير: إننا نتطلع إلى تمثيل أكثر عدالة للدول الأفريقية بالمؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية، لافتًا إلى ضرورة تعظيم جهود تعبئة الموارد المحلية بالقارة الأفريقية، من خلال إصلاحات تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتبني نظم الميكنة الحديثة التي ترفع كفاءة الإدارة المالية.

أوضح الوزير، أن تبني سياسات تنموية طويلة الأجل يؤدي إلى تحسين إدارة الديون الخارجية للقارة الأفريقية، مؤكدًا أهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية لتعظيم تنافسية الدول والأسواق الأفريقية عالميًا.

حسن الخطيب: مصر استثمرت 500 مليار دولار في البنية التحتية خلال العقد الماضي

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، كمنصة نوعية تجسّد منعطفًا تاريخيًا في مسيرة العلاقات الثنائية بين الجانبين.

القمة منصة حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي

وفي هذا الصدد، أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن أعمال القمة المصرية الأوروبية تمثل منصة حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في بنيتها التحتية، باستثمارات بلغت أكثر 500 مليار دولار خلال العقد الماضي.

وأوضح الخطيب أن هذه الاستثمارات أسفرت عن قفزة نوعية شملت عددًا من المشاريع العملاقة التي أصبحت نماذج ملموسة على أرض الواقع، من أبرزها المشاريع العمرانية والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة، إلى جانب شبكة الطرق والنقل التي تضمنت المشروع القومي للطرق وشبكة قيد التطوير بطول 7000 كيلومتر، وشبكة السكك الحديدية والنقل الجماعي.

كما تشمل المشاريع تطوير خطوط لمترو الأنفاق، وإنشاء القطار الأحادي (المونوريل)، ومحطات للقطار الكهربائي الخفيف والسريع، إلى جانب تطوير وتشغيل المطارات الدولية والمحلية والموانئ التجارية.

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

سعر الفراخ اليوم، سجل سعر الفراخ تباينا ملحوظا في الأسواق، اليوم الأربعاء، 22 أكتوبر 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الأربعاء، وفقا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 75 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 68 جنيهًا إلى 95 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الأربعاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 114 جنيها للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

التصديري للطباعة والتغليف: 12 شركة تشارك في معرض بتركيا لتعزيز تنافسية الصادرات

نظم المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، المشاركة المصرية في معرض Eurasia Packaging Istanbul 2025، أحد أكبر وأهم المعارض الدولية المتخصصة في مجالات الطباعة والتغليف والبلاستيك، والذي أقيم بالعاصمة التركية إسطنبول بمشاركة واسعة من كبرى الشركات العالمية.

وشارك في الجناح المصري 12 شركة من أبرز الشركات العاملة في القطاع، من بينها: باك تك – السادس من أكتوبر، الشروق للطباعة والتغليف، الفطيم للبلاستيك، المصرية الكندية (كان باك)، أمانة بلاست، ميجا باك، مطبعة المهندس، كرنو، حكيم جروب، ديباك لصناعة البلاستيك، وYes Pac للبلاستيك.

وشهد الجناح المصري زيارة الوزير المفوض التجاري علي باشا، الذي رافق الدكتورة سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، في جولة تفقدية لأجنحة الشركات المصرية المشاركة، حيث تم مناقشة فرص التعاون مع شركاء دوليين، واستعراض سبل دعم الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكدت الدكتورة سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، أن المشاركة المصرية في معرض Eurasia Packaging 2025 تأتي ضمن استراتيجية المجلس لتعزيز تواجد الصناعة المصرية في المحافل الدولية وفتح آفاق جديدة أمام المصدرين المصريين.

وقالت إن “المعرض يعد من أهم المنصات العالمية المتخصصة في الطباعة والتغليف، ومشاركتنا هذا العام تمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة العملاء الدوليين وتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية”.

موعد طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

كشفت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، عن موعد طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار سيكون في نهاية الشهر الجاري أو في بداية الشهر المقبل على أقصى تقدير.

وأكدت أن الحزمة الثانية من التسهيلات تطرح فرصًا استثنائية في إجراءات رد الضريبة وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين، استمرارًا للنهج الذي بدأته وزارة المالية في الإصلاح الضريبي، وامتدادًا للنجاح الذي حققته الحزمة الأولى.

وتابعت: أننا نحافظ على منصة حوار دائمة بين مصلحة الضرائب وممثلي القطاع الصناعي، لرصد أي معوقات قد تواجههم، سواء في إجراءات الانضمام للنظام الضريبي المسبط وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025 الذي ما زال متاحًا، أو التسجيل في منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

وأشادت رشا عبد العال خلال لقائها باتحاد الصناعات، بالدور المحوري لاتحاد الصناعات المصرية في توصيل صوت المصنعين ودعم جهود مصلحة الضرائب، والتوعية بنشاطاتها على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن مصلحة الضرائب حريصة على عقد اللقاءات الدورية مع كافة الكيانات الاقتصادية، إيمانًا منها بأهمية الحوار المباشر مع شركائنا لحل المشكلات من جذورها، وخلق مناخ ضريبي داعم ومحفز للنمو.

بـ 2 مليار جنيه، البورصة تواصل نزيف الخسائر في ختام تعاملات الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.726 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 37576 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 46100 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 16978 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 4284 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 11997 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 15720 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3829 نقطة.

وزارة المالية: بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 خلال ساعات

مرتبات شهر أكتوبر، أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها خلال ساعات.

وأوضحت أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

وقال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءا من ٢٣ أكتوبر، والمتأخرات أيام ٧، ٨، ١٢ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات نوفمبر بدءا من ٢٤ نوفمبر، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر بدءا من ٢٤ ديسمبر، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

الرقابة المالية تلزم أمناء الحفظ بالتأكد من وجود حسابات بنكية لدى عملائها للتعامل في الأوراق المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 226 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتحديث البنية التشريعية والتنظيمية لسوق المال، وتعزيز كفاءة العمليات المالية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

فتح حساب للتعامل في الأوراق المالية

ألزم مجلس إدارة الهيئة الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ بالتأكد من أن عملاءها لديهم حسابات بنكية بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري عند فتح حساب للتعامل في الأوراق المالية بيعًا وشراءً، على أن يتم إخطار شركة الإيداع والقيد المركزي ببيانات تلك الحسابات.

توجه الدولة نحو التحول الرقمي

ويأتي هذا التعديل اتساقًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وتماشيًا مع استراتيجية الهيئة الهادفة إلى دعم البنية الرقمية لأسواق المال، وتيسير حصول المستثمرين على مستحقاتهم المالية بطريقة أكثر أمانًا وشفافية وسرعة، وبما يواكب توجهات الهيئة نحو التحوّل الرقمي الكامل.

كما أجاز القرار للعميل إدخال بيانات حسابه البنكي من خلال التطبيقات التكنولوجية المعتمدة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي والمصدق عليها من الهيئة، بما يعزز التكامل بين الأنظمة الرقمية ويسهّل الإجراءات على المستثمرين، في إطار جهود الهيئة لتوسيع مظلة الشمول المالي لتشمل أكبر عدد من المستفيدين.

الرقابة المالية تمدد وقف قبول طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي لمدة عام

مدت الهيئة العامة للرقابة المالية فترة إيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، كما قررت وقف قبول طلبات الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقًا للقرار رقم 237 لسنة 2025.

دعم الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد

يأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة المستمر على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد.

كما يستند القرار إلى التنامي الملحوظ في عدد الرخص الجديدة الصادرة عن الهيئة لشركات وجهات وجمعيات تعمل في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، قبل صدور القرار رقم 184 لسنة 2024 بإيقاف تلقي طلبات التأسيس، وهو ما يتطلب من الهيئة التأكد من الملاءة المالية للشركات القائمة ومقدمي الخدمات.

واستثنى القرار من أحكامه الشركات أو الجهات التي ترغب في مزاولة أي من النشاطين باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2022.

باسل رحمي: فتح آفاق جديدة لتصدير منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة للدول العربية والأفريقية

شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في فعاليات مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي الذي عقدت دورته الـ 28 بعنوان: "تكامل اقتصادي.. استثمار وفرص.. شراكات دولية"، وذلك بحضور تمارا فوتيتش، حرم رئيس جمهورية صربيا، وسوزان مهويزي نائبة أولى رئاسية عن جانيت موسيفيني حرم رئيس أوغندا، وأمينة غريب فقيم رئيس جمهورية موريشيوس سابقا، ولفيف من قيادات جامعة الدول العربية وممثلي عدد من الدول العربية المشاركة وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأقيم مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي برئاسة الدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب.

وتضمن المعرض عدة أجنحة لعملاء الجهاز لعرض منتجاتهم للبيع المباشر أو التعاقد مع الوفود والجهات الحاضرة من مختلف الدول العربية والأفريقية.

كما تم تخصيص قاعة للتعاقدات الخارجية وتعريف الحضور والجهات والوفود المشاركة بأنشطة جهاز تنمية المشروعات المرتبطة بدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة فنيا وماليا وفتح آفاق التعاون مع مختلف الوفود العربية والأفريقية المشاركة في المؤتمر.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على اهتمام الجهاز بالتعاون مع شركاء التنمية لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وتطويرها لتتلاءم مع المتطلبات العالمية، مضيفا أن التنسيق المستمر مع اتحاد المستثمرات العرب ومشاركة الجهاز في مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي، يهدف لنقل خبرات الجهاز للعديد من الدول العربية والأفريقية على مستوى آليات الدعم التي يمكن تقديمها لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في هذه الدول وكيفية تعزيز التعاون بين كافة الأطراف المعنية لتطوير هذا القطاع وزيادة انتاجيته لتتلاءم مع القوة الاقتصادية لمصر.

وأشار إلى عمل الجهاز على فتح أسواق جديدة لمنتجات الشباب المصري في هذه الدول، مؤكدا أن المنتج المصري يتمتع بتاريخ حافل من الإنجازات، كما أن لديه إمكانات تؤهله لنجاحات أكبر في الحاضر والمستقبل.

تسلسل زمني، كيف تطورت الشراكة المصرية الأوروبية منذ مارس 2024؟

تنعقد القمة المصرية الأوروبية الأولى من نوعها في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفد جمهورية مصر العربية المشارك خلال أعمال هذه القمة.

التسلسل الزمني لتطور العلاقات المصرية الأوروبية

وفي هذا السياق تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا يرصد التسلسل الزمني لتطور العلاقات المصرية الأوروبية، منذ انعقاد القمة المشتركة في القاهرة خلال مارس 2024.

القمة المصرية الأوروبية الأولى من نوعها

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى من نوعها، وهي تجسيد عملي للتطور المستمر والتاريخي للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أنه في مارس 2024 تم ترفيع مستوى الشراكة المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية وهو ما كان بمثابة نقطة تحول في العلاقات.

ترفيع مستوى الشراكة المصرية الأوروبية

وأضافت أنه في قمة القاهرة خلال مارس 2024 تم توقيع حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر، بواقع 1.8 مليار يورو ضمانات استثمار تم تفعيلها في مؤتمر التمويل التنموي للقطاع الخاص خلال يونيو الماضي، إلى جانب 5 مليارات يورو تمويلات ميسرة لدعم الموازنة ومساندة الاقتصاد الكلي ضمن آلية MFA، وتم بالفعل الحصول على المليار الأولى مطلع العام الجاري، و600 مليون يورو منحًا تنموية في مجالات مختلفة.

وأشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتكامل والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية، على تنفيذ الشق الاقتصادي لتلك الشراكة من خلال متابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وتفعيل ضمانات الاستثمار، لحشد المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق المصري.

كامل الوزير: الدولة تدعم بقوة المشروعات الصناعية لرفع القيمة المضافة

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة تدعم بقوة المشروعات الصناعية التي ترفع القيمة المضافة وتستهدف التصدير، مشيرًا إلى ضرورة التوسع في الأتمتة والتعبئة والتغليف والتصنيع المتكامل لزيادة العائد من التصدير.

تسهيل عمليات الإفراج والتداول

وأضاف أن الوزارة تعمل على إقامة منطقة لوجستية متكاملة بميناء دمياط لتسهيل عمليات الإفراج والتداول، إلى جانب تعظيم الاستفادة من خط الرورو (دمياط – ترييستا) لنقل الحاويات المبردة من مصر إلى أوروبا في 34 ساعة فقط، بما يقلل التكاليف ويعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الأوروبية.

جاء ذلك خلال افتتاحه أحدث خطوط الإنتاج في مصنع الشركة المصرية لمستحضرات التجميل (ECC) بالمنطقة الصناعية بجمصة والمتخصص في المكملات الغذائية.

وتضمنت التوسعات الجديدة ثلاثة خطوط إنتاج متطورة تشمل منتجات الأقراص والكبسولات والباودر، مما يرسخ مكانة (ECC) كشريك استراتيجي في استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوسع نحو الأسواق العالمية.

وخلال جولة تفقدية في المنشأة، اطلع الفريق كامل الوزير على الخطوط الجديدة المتخصصة في كبسولات وأقراص الجيلاتين الصلبة، بالإضافة إلى خطوط إنتاج الأشربة والجيلي والشوكولاتة، حيث يُقام المصنع على مساحة 4 آلاف متر مربع، برأس مال يبلغ 200 مليون جنيه، وتبلغ طاقته الإنتاجية 650 طنًا سنويًا، ويصل حجم إنتاجه إلى أكثر من 150 مليون قطعة سنويًا.

ويتميز المصنع بارتفاع نسبة المكون المحلي في منتجاته إلى 80%، بينما تصدّر الشركة 40% من إجمالي إنتاجها للخارج، ويوفر المصنع 1850 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتؤكد هذه الإمكانات التشغيلية التزام الشركة بالجمع بين الكفاءة الإنتاجية العالية والتخصص في المنتجات فائقة الجودة ذات الميزة التنافسية، كركيزة أساسية لاستراتيجيتها نحو ريادة السوق المحلي وتعظيم الحصة التصديرية.

البنك الأهلي: القطاع المصرفي ركيزة أساسية لدعم خطط الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة

قال يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن القطاع المصرفي المصري يمثل ركيزة أساسية في دعم خطط الدولة للإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أبو الفتوح، في كلمته خلال مؤتمر "الناس والبنوك"، أن هناك بنوكا مصرية حققت طفرة في السياسات التمويلية خلال السنوات الأخيرة، والتي أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأكد أن هناك ثلاثة محاور تعتمد عليها الاستراتيجيات المصرفية في الوقت الحالي، والتي تعتمد على دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، من خلال التركيز على الشراكة مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، لتمويل كافة المشروعات الحيوية والإنتاجية، لزيادة معدلات الشمول المالي، لدعم معدلات النمو وتقليل البطالة.

وشدد، على أن هناك ضرورة تستدعي تعزيز الشمول المالي وتوفير أدوات مالية متطورة، مما يساهم في تلبية احتياجات المستثمرين، والتركيز على التمويلات المستدامة للمشروعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن البنك المركزي يمتلك رؤية استراتيجية واضحة لهذا التوجه.

وقال، إنه من الضروري أن يدعم القطاع المصرفي، التحول نحو الاقتصاد الأخضر وجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، عبر دمج المعايير البيئية في المعايير الائتمانية للبنوك.

هشام عكاشة: 27% ارتفاعا في محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر

شدد هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، على أهمية توفير التوعية اللازمة للحد من عمليات الاحتيال المصرفي، والتي يأتي من أبرزها عمليات الاحتيال على البيانات الشخصية، مضيفا أن الاحتيال المصرفي له العديد من الأشكال المختلفة، التي تشمل عروض البيع والشراء ومواقع المراهنات.

وأضاف عكاشة، في كلمته خلال مؤتمر "الناس والبنوك"، أن خسائر الاحتيال المصرفي في أمريكا بلغت حوالي 12.5 مليار دولار خلال عام 2024.

محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأوضح، أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك مصر ارتفعت بنسبة تتراوح بين 26% و27%، كما زادت محفظة التجزئة المصرفية بين 25% و30%.

الإتربي: تراجع نسبة الديون المتعثرة في القطاع المصرفي إلى 2%

قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر: إن نسبة الديون المتعثرة لدى البنك الأهلي دون 1%، مشيرا إلى أن نسبة الديون المتعثرة في القطاع المصرفي تراجعت إلى 2%.

مؤتمر "الناس والبنوك"

وأضاف الإتربي خلال كلمته في النسخة التاسعة عشرة من مؤتمر "الناس والبنوك"، أن جميع مؤشرات القطاع المصرفي كانت جيدة بما يكفي سواء فيما تعلق باحتياطي النقد الأجنبي وصافي الأصول الأجنبية للبنوك، موضحا أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي سجل نحو 178 مليار جنيه.

البنك المركزي: 630 مليار جنيه حجم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري: إن القطاع المصرفي يواجه العديد من التحديات في الوقت الراهن، والتي تتداخل في امؤتمر "الناس والبنوك"

وأضاف الخولي، في كلمته على هامش مؤتمر "الناس والبنوك"، أن تكامل الجهود بين كافة المؤسسات في الدولة كان لها دور في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن هناك توقعات بزيادة معدلات النمو إلى أكثر من 4.4% خلال عامي 2025 و2026. لنمو الاقتصادي والقضايا البيئية، مشيرا إلى أن هذه التحديات أثرت بشكل كبير على المجتمع المصري على مدار السنوات الأخيرة.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأكد، أن القطاع المصرفي المصري يهتم بشكل كبير بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن حجم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنوك المصرية بلغ حوالي 630 مليار جنيه، مشيرا إلى أن معدلات النمو في هذا القطاع المهم بلغت حوالي 395% منذ 2016 وحتى الآن، مما يؤكد الأهمية التي يوليها البنك المركزي والقطاع المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

محمد الإتربي: أتوقع استمرار خفض الفائدة في مصر ووصول التضخم لرقم أحادي خلال 2027

قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر: إننا نتوقع استمرار خفض الفائدة في مصر خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الخفض لن يؤثر على تعاملات الأجانب في أدوات الدين المصرية.

معدل الفائدة على أدوات الدين

وأضاف الإتربي، أن صافي معدل الفائدة على أدوات الدين يزيد على 20% وهو جاذب للمتعاملين الأجانب، متوقعا وصول التضخم لرقم أحادي في 2027، بحسب شبكة CNBC عربية.

