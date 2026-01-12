الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 12 يناير 2026

أسعار الفراخ اليوم،
أسعار الفراخ اليوم، فيتو
18 حجم الخط

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الدواجن بمختلف الأنواع تباينًا ملحوظًا اليوم الإثنين 12 يناير 2026، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن وبيانات البوابة الحكومية لأسعار السلع، في ظل متابعة يومية لحركة البيع والشراء داخل المزارع والأسواق والسلاسل التجارية.

أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك

وفق رصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 81.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق، بينما تراوحت الأسعار بين: 60 و115 جنيهًا للكيلو داخل المحال التجارية.

أسعار الفراخ اليوم، فيتو
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك إلى 114 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، مع تسجيل الأسعار: من 72.5 جنيه إلى 145 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة وجودة الذبح.

أسعار الدواجن في البورصة

الفراخ البيضاء في المزرعة

تراوح السعر المعلن لكيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن بين 70 إلى 71 جنيهًا.

الفراخ البلدي في المزرعة

تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 87 و88 جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم، فيتو
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار مشتقات الدواجن في المحال والسلاسل التجارية

تواصل أسعار أجزاء الدجاج الطازجة تسجيل مستويات متفاوتة بين المناطق، وجاءت كالتالي:

  • صدور الدجاج الطازجة (كيلو): من 150 إلى 230 جنيهًا.
  • الدبوس الطازج (كيلو): نحو 140 جنيهًا.
  • أوراك الدجاج الطازجة (كيلو): نحو 120 جنيهًا.
  • البانيه الطازج (كيلو): بين 200 و240 جنيهًا.
  • فرخة كاملة طازجة (وزن 950 – 1000 جرام): نحو 125 جنيهًا.
  • دجاج بلدي كامل طازج (وزن 1.5 كجم): نحو 293 جنيهًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الدواجن سعر الدواجن اسعار الفراخ البيضاء سعر الفراخ البيضاء سعر كيلو الفراخ سعر الفراخ اسعار الفراخ سعر كيلو الدواجن أسعار كيلو الدواجن بورصه الفراخ اليوم بورصة الدواجن اسعار الفراخ اليوم اسعار الفراخ البلدي اسعار الفراخ الحمرا سعر كيلو الوراك سعر البانية
ads

الأكثر قراءة

نشاط رياح قوية وبرق ورعد، حالة الطقس اليوم الإثنين

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 12 يناير 2026

انخفاض البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا وتحذر غزيرة ورعدية ويصاحبها سقوط ثلوج

نجاة وزير دفاع بريطانيا بأعجوبة من قصف صواريخ "أوريشنيك"

هانز فليك: برشلونة استحق الفوز على ريال مدريد وتحقيق السوبر الإسباني

شيرين عبد الوهاب حديث السوشيال ميديا بعد أنباء نقلها لمنزل إحدى الفنانات

محافظ الجيزة يسلم اليوم وحدات سكنية جديدة لمتضرري سيول قرية الديسمي

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة وانخفاض الفراولة في سوق العبور

انخفاض البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

مواعيد جديدة لتخصيص 25 ألف شقة بالمدن الجديدة بعد تعطل منصة مصر العقارية

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 8 سلع غذائية بعد إعلان التضخم في ديسمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية