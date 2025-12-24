الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

المرتبات في الفيزا، وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 اليوم

مرتبات، فيتو
مرتبات، فيتو
18 حجم الخط

يبحث العديد من العاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها معرفة موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025، لجميع العاملين بالدولة. 

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

وأعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.  

وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين، وما في حكمها وما يتقاضونه عن شهر ديسمبر 2025، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.  

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

 وقال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر بدءا من اليوم ٢٤ ديسمبر، والمتأخرات أيام  ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية. 

وأهاب خيري بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

إحنا بنشتغل عند الناس وهدفنا خدمتهم

وفي سياق متصل أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع قيادات قطاع الحسابات والمديريات المالية على مستوى الجمهورية، وجه خلاله عدة رسائل مهمة، قائلًا: «خليكم فاكرين دايمًا، إحنا بنشتغل عند الناس وهدفنا خدمتهم.. ولن أكون سعيدًا بتحقيق الانضباط المالي على حساب النشاط الاقتصادي للبلد أو المواطن».  

كل جهات الدولة لازم تشعر إنكم في ضهرها

ودعا الوزير، قيادات قطاع الحسابات والمديريات المالية، لمساندة كل جهات الدولة حتى تؤدى دورها على أكمل وجه، قائلًا: «تعاملوا بمرونة وتوازن.. وكل جهات الدولة لازم تشعر إنكم في ضهرها.. أدوا دوركم بسهولة ودون أى تعقيدات، وساعدوا زملاءكم في كل جهات الدولة، واستخدموا كل صلاحياتكم في دفع مسار توفير خدمات أفضل للمواطنين».

وأكد كجوك أنه يجب الاستمرار فى العمل بروح الفريق الواحد، لإحداث نقلة نوعية يشعر بها الجميع.

وقال، موجهًا حديثه لقيادات المديريات المالية: «مسئوليتكم تمتد للأجيال القادمة.. اعملوا على التطوير المستمر لأدائكم».  

وأضاف أن كفاءة الإنفاق أمر مهم، لكن الأهم زيادة موارد الدولة بشكل مستدام، لافتًا إلى أنه يجري العمل على زيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية والتحول التكنولوجي.

وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أولوية متقدمة لتنمية الموارد المحلية بمرونة وكفاءة، مؤكدًا أنه لابد من الانتهاء بسرعة من مراجعة واعتماد باقي اللوائح النوعية للصناديق والحسابات الخاصة.

وقال أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن خدمة الناس أمانة في أعناقنا، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا كبيرًا فى الأداء، وستعامل بتوازن ومرونة أكبر لمساندة كل جهات الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 مرتبات شهر ديسمبر مرتبات شهر ديسمبر 2025 صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

الأكثر قراءة

كأس الرابطة الإنجليزي، تعادل سلبي بين أرسنال وكريستال بالاس في الشوط الأول

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الأربعاء

مستأجرة، مفاجأة عن طائرة رئيس أركان المجلس الرئاسي الليبي محمد الحداد المنكوبة

مصرع 4 عناصر إجرامية في مداهمة لأخطر بؤرة مخدرات بميت غمر بالدقهلية

الأنبا سامي فوزي يترأس اليوم احتفالات الأسقفية بعيد الميلاد

كان يوم أسود لما بقى في تليفونات بكاميرا، أول تعليق من ريهام عبد الغفور بعد انتهاك خصوصيتها

بعد واقعة ريهام عبد الغفور، المهن التمثيلية: ملاحقة قانونية صارمة ضد الصفحات المسيئة للفنانين

المرتبات في الفيزا، وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 اليوم

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 24 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 24 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads