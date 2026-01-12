الإثنين 12 يناير 2026
اقتصاد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة وانخفاض الفراولة في سوق العبور

سعر الفاكهة اليوم، شهدت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين 12 يناير 2026، تباينًا ملحوظًا مع طرح غالبية أصناف الفاكهة الشتوية، وفق أحدث قوائم الأسعار في أكبر أسواق الجملة بالقاهرة الكبرى.

أسعار البرتقال والموالح

البرتقال البلدي: بين 8 و12 جنيهًا.

البرتقال السكري: من 8 إلى 12 جنيهًا.

البرتقال أبو سرة: بين 10 و14 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

البرتقال الملكي / كيموكوات نحو 20 جنيهًا.

اليوسفي: بين 5 و11 جنيها.

أسعار العنب اليوم

العنب الأصفر المستورد: بين 120 و150 جنيهًا.

العنب الأسود المستورد: بين 120 و150 جنيهًا.

أسعار التفاح بأنواعه

التفاح جولدن: بين 50 و80 جنيهًا.

التفاح المستورد: بين 50 و100 جنيه للكيلو.

التفاح السوري/اللبناني: من 50 إلى 80 جنيهًا.

فاكهة موسمية

الجوافة: من 16 إلى 26 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.

الرمان: بين 15 و30 جنيهًا.

الفراولة: من 17 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الكنتالوب: بين 7 و15 جنيها.

الكاكا: بين 27 و37 جنيهًا.

مانجو مستورد سوداني: بين 50 و70 جنيهًا.

أسعار البطيخ اليوم

بطيخة وزن 10 كجم: بين 80 و100 جنيه.

بطيخة وزن 8 كجم: بين 48 و64 جنيهًا.

بطيخة وزن 6 كجم: بين 24 و36 جنيهًا.

الخوخ والبرقوق والفواكه المستوردة

الخوخ المستورد: نحو 60 جنيهًا للكيلو.

البرقوق المستورد: من 50 إلى 80 جنيهًا.

الكمثرى المستوردة: بسعر 150 جنيهًا للكيلو.

أسعار الموز

الموز بلدي: بين 15 و25 جنيهًا للكيلو.

الموز المستورد: من 40 إلى 70 جنيهًا.

موز بيكو: بين 30 و36 جنيهًا.

الموز المغربي: من 22 إلى 30 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة وانخفاض الفراولة في سوق العبور

الجريدة الرسمية