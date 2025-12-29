الإثنين 29 ديسمبر 2025
الإحصاء: 4.7 % ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أكتوبر 2025

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الإثنين البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أكتوبر 2025. 

وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 125.90 خلال شهر أكتوبر 2025 (أولـي) مقابل 120.27 خلال شهر سبتمبر 2025 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 4.7٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا

• بلـــغ الرقـم القيــاسي لصناعـة الحـاسبـات والمــنتجـات الإلكـترونية والبـصرية والأجهــزة الـطــبـيـة 166.13 خـــلال شــهـر أكتوبر 2025 مــقــــارنـــة بشـهــر سبتمبر 2025 حيــث بلــغ 78.11 بنسبــة ارتفاع قدرها 112.69٪ وذلك لزيادة الانتاج.


• بلغ الرقم القياسي لصناعة الجلد ومنتجاته 57.95 خلال شهر أكتوبر 2025 مقارنة بشهر سبتمبر 2025 حيث بلغ 39.96 بنسبة ارتفاع قدرها 45.02 % وذلك لزيادة الطلب.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا

• بلـغ الرقـم القياسـي لصناعة الآلات والمعدات الغير مصنفة في موضع آخر 105.34 خـــلال شهــــر أكتوبر 2025 مقــارنـة بشــهر سبتمبر 2025، حــيــث بــلـــغ 131.98 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 20.18٪ وذلك لانخفاض الطلب على أجهزة التكييف.

• بلـغ الــرقم القيـاسي للصناعات التحويلية الأخرى 108.78 خــــلال شهــر أكتوبر 2025 مقــارنة بشــهــر سبتمبر 2025 حيــث بلــــغ 130.46 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 16.62 ٪ وذلك لانخفاض الطلب.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/ 2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/ 2013) وذلك منذ يناير 2020.

