مواعيد جديدة لتخصيص 25 ألف شقة بالمدن الجديدة بعد تعطل منصة مصر العقارية

أعلنت منصة مصر العقارية مواعيد جديدة لتخصيص 25 ألف شقة ضمن المرحلة الثانية من الطرح المجمع ٤٠٠ ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية.

وحددت المواعيد الجديدة كالتالي:

ديارنا: من يوم 18/1/2026 إلى 19/1/2026

ظلال: من يوم 20/1/2026 إلى 21/1/2026

الإسماعيلية: يوم 22/1/2026

جنة – سكن مصر – روضة العبور – الإسكان الحر: من يوم 26/1/2026 إلى 27/1/2026

وأكدت المنصة أن الشفافية والمصداقية تمثلان الركيزة الأساسية لعملها، وأن جميع الإجراءات تتم وفق ضوابط واضحة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وتعرضت منصة مصر العقارية لعطل فني صباح اليوم، بعد دقائق من فتح باب تخصيص 25 ألف شقة ضمن المرحلة الثانية من الطرح المجمع ٤٠٠ ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد الموافق ١١ /١ /٢٠٢٦، لكافة المواطنين الذين قاموا بإبداء رغبتهم في حجز وحداتهم وقاموا بسداد جدية الحجز وفقا لرغباتهم.

وأصدرت منصة مصر العقارية الرسمية بيانًا أكدت فيه استئناف الإجراءات على المنصة بشكل طبيعي ودقيق، دون إجراء أي تعديل على بيانات المواطنين أو الوحدات السكنية المسجلة، مشددة على ضرورة عدم الانسياق وراء أي معلومات غير رسمية، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن المنصة الرسمية.

وأوضحت المنصة أن ما يتم حاليًا هو تنفيذ تحديثات تنظيمية محدودة، في إطار الحرص على انتظام العمل، وتعزيز معايير الأمان والشفافية، وضمان تجربة عادلة وسلسة لجميع المواطنين.

كما أكدت أنه حتى هذه اللحظة لم يتم حجز أو تخصيص أي وحدة سكنية، ولن يتم تخصيص أي وحدات خلال فترة التحديث، مع بقاء جميع الوحدات متاحة كما هي دون أي تغيير أو تأثير على بيانات المواطنين أو فرصهم أو أولوياتهم.



