السبت 01 مارس 2025
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أسعار ياميش رمضان في المنيا 2025

أسعار ياميش رمضان
أسعار ياميش رمضان في المنيا 2025

 تواصل السلاسل التجارية بمحافظة المنيا تقديم العروض على الياميش والمكسرات في شهر رمضان لمساعدة المستهلكين على تلبية احتياجاتهم من السلع للشهر الكريم.

 

أسعار ياميش رمضان في المنيا 2025

 ويقبل أهالي المنيا على شراء كميات كبيرة من السلع مع حلول شهر رمضان نظرًا لكثرة الموائد والعزومات العائلية.

 

وتنشر فيتو أسعار الياميش داخل السلاسل التجارية في محافظة المنيا.. كالتالي:

سعر لفة قمر الدين توليدو 80 جنيهًا.

سعر كيلو البلح من 40 إلى 90 جنيهًا.

سعر كيلو القراصيا 140 جنيهًا.

سعر كيلو الخروب المجروش 50 جنيهًا.

سعر التين المجفف 50 جنيهًا.

سعر كيلو المشمشية 310 جنيهات.

سعر لفة تمر هندي بـ 50 جنيهًا.

سعر كيلو الكركديه 80 جنيهًا.

سعر كيلو جوز الهند 110 جنيهات.

سعر كيلو الزبيب السكري 70 جنيهًا.

سعر كيلو الزبيب 100 جنيه مصري.

 

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