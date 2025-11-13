أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير المالية يعلن زيادة العملات التذكارية للمتحف الكبير..إعلان موعد زيارة بعثة صندوق النقد لمصر.. واردات القمح تسجل 10.9 ملايين طن خلال 10 أشهر

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

سعر جرام الذهب مساء اليوم، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب استقرارا بختام حركة تعاملات اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في الأسواق.

وترصد “فيتو” آخر تطورات أسعار الذهب فى الصاغة أولا بأول، وفق آخر التحديثات بالسوق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6360 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5565 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4770 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب حوالى 45120 جنيها بالصاغة.

شانجان تلاحق قوائم السيارات المخفضة اليوم

سيارات شانجان، حمله من التراجع السعري علي أسعار السيارات يشهدها السوق المصري من بداية الصباح حتي الان بدات من تراجع 400 الف علي سيارات تويوتا ثم سيارات برتون وتلاحقها سيارات شانجان التي تراجع أسعار سيارتها شانجان Uni-T موديل 2026 بتخفيضات سعرية تصل إلى 50 ألف جنيه لبعض الفئات.

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة الصينية كافة الموزعين والتجار بأسعار سيارات شانجان خلال شهر نوفمبر ومن المقرر العمل بالاسعار الجديدة بداية من اليوم الخميسن 13 نوفمبر وهي كالتالي:-

مواصفات السيارات



وزُودت سيارات شانجان Uni بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 تيربو، ينتج قوة قدرها 177 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 300 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة

وتُقدَّم السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «وسائد وستائر هوائية للمقاعد الأمامية والجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، وبرامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، وفرامل يد إلكترونية ذات تعليق تلقائي، بالإضافة إلى أجهزة تحذير المسافات الخلفية والأمامية».

ودُعمت «شانجان Uni-T» ببعض التجهيزات، ومن أبرزها «مراقبة النقاط العمياء مع رؤية 360° لمحيط السيارة، بالإضافة إلى خاصية تحديد وتحذير من الاصطدام الأمامي، وخاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ، والتحذير عند الخروج من الحارة المرورية، وخاصية الحفاظ على القيادة في الحارة المرورية، والتحذير عند فتح الأبواب، وخاصية الركن الأوتوماتيكي، إلى جانب التحكم الذكي في الإضاءة العالية».

وزُودت السيارة بمجموعة من الكماليات الأخرى؛ ومنها «عجلة قيادة مكسو بالجلد أو الجلد الطبيعي حسب الفئة، وزجاج سائق أوتوماتيكي أو زجاج أمامي وخلفي أوتوماتيكي، وعجلة قيادة قابلة للإمالة والامتداد، وفرش جلد للمقاعد الداخلية، وخاصية التهوية بالمقاعد الأمامية، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، ومسند يد خلفي، وشاحن USB X3، وتكييف هواء أوتوماتيك، وثلاجة بمسند اليد الأمامي، وفتحات تهوية خلفية للتكييف، وشاشة عداد LCD 10.3 بوصة، وناقل حركة إلكتروني، مع إمكانية تعديل مقعد السائق والراكب الأمامي كهربائيًّا، ووجود داعم قطنية لكرسي السائق، وسخانات بالمقاعد الأمامية».

أسعار ومواصفات سيارات بروتون خلال شهر نوفمبر

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية بروتون عن أسعار ومواصفات سيارات براون داخل السوق المصري خلال شهر نوفمبر، ومن المقرر تطبيقها بداية من اليوم 13-11-2025.

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية برتون كافة الموزعين والتجار بأسعار سيارات بروتون ساجا CKD فئة Premium موديل 2026، داخل السوق المصري وهي كالتالي:-

يصل سعر الفئة الوحيدة نحو 649,900 جنيه مصري الموديل: Proton Saga Premium 2026

مواصفات محركات سيارات بروتون ساجا



زودت بروتون ساجا كواحدة من أكثر السيارات شعبية في فئتها وتتضمن محرك اقتصادي بسعة 1333 سي سي، 4 سلندر، بقوة 94 حصان وعزم دوران 120 نيوتن متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 4 سرعات وهي سيارة موفرة في استهلاك الوقود.

تصميم خارجي ديناميكي لبروتون ساجا

ومن الخارج تتميز السيارة بجنوط رياضية 15 بوصة بتصميم أنيق، ومصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية LED وزجاج جانبي وخلفي ملون لمزيد من الخصوصية والحماية من أشعة الشمس، وسبويلر خلفي يعزز من المظهر الرياضي والديناميكية الهوائية للسيارة.

خبير: ارتفاع الإقبال السياحي بنسبة 21% بعد افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد الدكتور ماجد عبدالعظيم، خبير الاقتصاد، أن الاستقرار الأمني الذي تنعم به مصر يُعد الركيزة الأساسية لجذب السياح والمستثمرين على حد سواء، مشيرًا إلى أن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي برفقة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في حي الحسين الشعبي كانت رسالة قوية للعالم، عكست الصورة الحقيقية لمصر الآمنة والمستقرة.

المتحف المصري الكبير.. نقلة نوعية في السياحة

وأوضح "عبدالعظيم"، خلال تصريحاه ببرنامج "مراسي" المذاع عبر قناة النهار، أن افتتاح المتحف المصري الكبير أحدث نقلة نوعية في القطاع السياحي، حيث ارتفعت معدلات الإقبال بنحو 21% عقب الافتتاح، متوقعًا أن تتراوح أعداد السائحين بين 25 و30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة.

تراجع الدولار بعد تحسن شهية المستثمرين عقب انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي

تراجع الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، بفضل تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة في أعقاب انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي استمر 43 يوما، في حين استمر انحسار موجة الهبوط في الآونة الأخيرة والذي جاء نتيجة تراجع التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة.

تراجع الدولار أمام سلة العملات

وعادت الحكومة الأمريكية للعمل اليوم الخميس بعد أن أدى الإغلاق الأطول على الإطلاق إلى عرقلة حركة الطيران وقطع المساعدات الغذائية عن الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض وعدم دفع أجور ما يربو على مليون موظف لما زاد على شهر.

وقالت سارة ينج رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية لدى سي آي بي سي كابيتال ماركتس "الاستعداد للمخاطرة استجاب بشكل إيجابي للأخبار المرتبطة بالإغلاق، وزاد المعروض من الدولار طفيفًا".

توقعات خفض الفائدة الأمريكية

وتلقت العملة الأمريكية دعما أيضا بعد أن قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الشهر الماضي إن خفض سعر الفائدة في اجتماع البنك في ديسمبر ليس مؤكدا.

وينتظر المتعاملون حاليا سيلا من البيانات، التي تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي، لإيجاد مؤشرات جديدة على متانة الاقتصاد وسياسة أسعار الفائدة.

طن الصويا يرتفع 2000 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت الخام تباينًا ملحوظًا، إذ ارتفع سعر طن زيت الصويا نحو 2000 جنيه، مقابل استقرار أسعار طن زيت الأولين والذرة وعباد الشمس.

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي:

بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 57 ألف جنيه، بارتفاع 2000 جنيه عن سعره السابق.

بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 57500 جنيه، بارتفاع 2000 جنيه عن سعره السابق.

بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 62 ألف جنيه، بارتفاع 2000 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصرية، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 55500 جنيه. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 68 ألف جنيه. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 69 ألف جنيه.

النقد الدولي: زيارة بعثة الصندوق لمصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة أول ديسمبر

قالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، إنه ينتظر أن تنتهي بعثة صندوق النقد الدولي من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر أوائل ديسمبر المقبل.

المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر

يشترط صندوق النقد الدولي تنفيذ إصلاحات في برنامج الطروحات، وخفض دعم الوقود لصرف دفعات المراجعة الخامسة والسادسة لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو ما يتبعه صرف 274 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.

يأتي ذلك بعد أن دمج الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، وسط بطء تقدم الحكومة في ملف التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص.

وقالت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد في مقابلتها مع "الشرق" إن المؤسسة التمويلية ستأخذ بالاعتبار احتمال ترحيل مصر طرح شركات الحكومة إلى 2026، وعبرت عن تفاؤلها حيال التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في المستقبل القريب، طالما أن لدينا رؤية موثوقة، فسيتم أخذ ذلك بعين الاعتبار في مناقشاتنا.

خبير اقتصادي: يمكن لمصر رفع مساهمة السياحة إلى 30% من الدخل القومي

أكد الدكتور ماجد عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي، أن القطاع السياحي يساهم حاليًا بنسبة تتراوح بين 8 و10% من الدخل القومي، مشيرًا إلى أن هذه النسبة قابلة للمضاعفة لتصل إلى نحو 30% إذا ما تم استثمار المقومات المتاحة وتنوع الأنماط السياحية في مصر.

وأوضح خلال برنامج "مراسي" المذاع عبر قناة "النهار"، أن مصر تمتلك إمكانيات فريدة في السياحة العلاجية والدينية وسياحة المؤتمرات وكبار السن، وهي مجالات يمكن أن تجعلها وجهة عالمية متكاملة إذا تم التخطيط لها بجدية.

خطة ترويج وتدريب لرفع كفاءة القطاع

وشدد الخبير الاقتصادي على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب خطة ترويج قوية داخليًا وخارجيًا، إلى جانب رفع كفاءة العنصر البشري عبر التدريب المستمر للعاملين بالقطاع، وتوسيع الطاقة الفندقية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسائح.

وأشار إلى أن دولًا مثل المالديف وتركيا، التي تعتمد على السياحة كأحد أعمدة اقتصادها، لا تمتلك ما تمتلكه مصر من ثراء حضاري وتاريخي، ومع ذلك تحقق عائدات سياحية مضاعفة بفضل الإدارة الجيدة والتسويق الفعّال.

وزير الاتصالات: تنفيذ مشروعات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن الأمراض

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص الدولة على بناء منظومة وطنية فى مجال الذكاء الاصطناعى الذى أصبح قاسما مشتركا لكل قطاعات الدولة؛ مشيرا إلى أهمية بناء وعى مجتمعى حول أهمية هذه التكنولوجيا وفوائدها والمخاطر الناجمة عنها.

وأضاف: إن الذكاء الاصطناعى ليس منافسا للإنسان، ولكنه أداة مساعدة له لتعزيز الكفاءة الإنتاجية؛ موضحا أنه يتم حاليا تنفيذ عدد من المشروعات لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى الكشف المبكر عن عدد من الأمراض ومن بينها اعتلال الشبكية السكرى، وسرطان الثدى، والجلوكوما؛ مشيرا إلى أن هذه المنظومات تسهم فى اكتشاف الأمراض فى مراحلها الأولى مما يتيح فرصا أفضل للعلاج وعلى نحو أكثر كفاءة.

توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية

جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت الافتتاحية لجلسة بعنوان "توظيف الذكاء الاصطناعى لخدمة التنمية البشرية: الفرص والتداعيات فى مصر والمنطقة العربية" ضمن فعاليات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وبمشاركة تشيتوسى نوجوتشى الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق ورئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام «بصيرة»، والدكتورة سميرة التويجرى كبيرة خبراء السكان والتنمية فى قطاع الممارسات العالمية للصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولى.

المشاط: تنفيذ 18 تجمع تنموي متكامل لخدمة أهالينا في سيناء وتعظيم ثرواتها

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروعات التجمعات التنموية في شبه جزيرة سيناء تمثل أحد النماذج الرائدة لجهود الدولة في توطين التنمية الإقليمية، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز جهود التنمية الشاملة والمستدامة والمتكاملة، خاصة في المناطق الحدودية وسيناء، لما لها من أهمية استراتيجية وأبعاد تنموية واجتماعية واقتصادية.

المشروعات التنموية بمحافظة جنوب سيناء

وتأتي تصريحات الوزيرة تزامنا مع الزيارة الميدانية، اليوم الخميس، مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وعدد من المسئولين، لتفقد عدد من المشروعات التنموية بمحافظة جنوب سيناء.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه المشروعات تحقق أثرًا مباشرًا ومستدامًا على حياة المواطنين، وتدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17، من خلال توفير فرص عمل وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية، موضحة أن محافظة سيناء لها مكانة متميزة في قلوبنا جميعًا وتنميتها أمن قومي للدولة المصرية.

البورصة تربح 2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الخميس

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية باستثناء مؤشر الشريعة الإسلامية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع. وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.891 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 40190 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 49582 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 18159 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4420 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 12147 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 16158 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 4222 نقطة.

التخطيط: 3.6 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية جنوب سيناء بخطة 2025/ 2026

تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تفاصيل الخطة الاستثمارية لمحافظة جنوب سيناء ضمن خطة التنمية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وذلك في إطار زيارة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمحافظة جنوب سيناء لتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة.

الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية جنوب سيناء

وكشف تقرير الوزارة، أن جُملة الاستثمارات الحكومية الموجهة بخطة عام 25/ 2026 لتنمية مُحافظة جنوب سيناء تبلغ نحو 3.6 مليار جنيه، ويستحوذ قطاع النقل والتخزين على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 20.5%، يليه قطاع الخدمات الصحّية بنسبة 18.7%، ثم قطاعي الـمياه بنِسَبة 13.8%، والتعليم 12.4%، إلى جانب قطاعات الزراعة والتشييد والبناء، والكهرباء، والأنشطة العقاري، والصرف الصحي، والسياحة، وغيرها.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تنمية شبه جزيرة سيناء تمثل أولوية استراتيجية للدولة، نظرًا لما تمثله من أهمية جغرافية واقتصادية وأمنية، موضحة أن الجهود التنموية في سيناء تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة بين مختلف أقاليم الجمهورية، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على تعزيز البنية التحتية، وتطوير الخدمات الأساسية، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية بسيناء بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

كلاكيت تاني مرة، 400 ألف جنيه تراجعا في أسعار سيارات تويوتا

استعرض الوكيل المحلي للعلامة التجارية تويوتا، قائمة أسعار سيارتها خلال شهر نوفمبر التي تراجعت بنحو 400 ألف جنيه على جميع الفئات المتوفرة داخل السوق المحلي مما يساهم في تنشيط عملية البيع والشراء داخل السوق المصري.

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية تويوتا كافة الموزعين والتجار بأسعار سيارات تويوتا داخل السوق المصري، ومن المقرر العمل بالأسعار الجديدة بداية من اليوم الخميس 13 نوفمبر داخل المعارض المصرية

ونرصد في التقرير الأسعار وهي كالتالي:

مواصفات سيارات تويوتا كورولا

حصلت سيارات تويوتا علي محرك 4 سلندر بسعة 1600 سي سي، يولد قوة 120 حصانًا وعزم دوران أقصى 154 نيوتن/ متر، مع متوسط استهلاك للوقود يصل إلى 6.8 لتر لكل 100 كم.

مواصفات الأمن والسلامة لسيارات تويوتا

وسائد هوائية أمامية

فرامل مانعة للانغلاق (ABS)

توزيع إلكتروني للفرامل (EBD)

نظام الثبات الإلكتروني (ESP)

أنظمة مساعدة للفرامل

مثبت سرعة

وحساسات ركن أمامية وخلفية

رشاشات للمصابيح الأمامية

مرايات ضم كهربائية

حساسات مطر أوتوماتيكية

فتحة سقف وجنوط رياضية

للمرة الثانية، البنك المركزي يطرح صكوكا سيادية بقيمة 3 مليارات جنيه الاثنين المقبل

قرر البنك المركزي المصري، طرح صكوك سيادية للمرة الثانية، يوم الإثنين المقبل، بأجل 3 سنوات ذات عائد ثابت بقيمة تبلغ 3 مليارات جنيه بسعر عائد 21.561%، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك.

ويأتي هذا الطرح، للمرة الثانية خلال أسبوع، حيث كان المركزي أصدر الأسبوع الماضي أول طرح للصكوك السيادية أجل 3 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه بتغطية بنحو 5 مرات عن المستهدف.

وتعد الصكوك السيادية ذات العائد الثابت، أوراق مالية حكومية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تصدرها الدولة لتمويل مشروعاتها، وتتميز بعائد ثابت يتم دفعه بشكل دوري، وتتمتع هذه الصكوك بالاستقرار لأن العائد ومعاملتها الضريبية محددة مسبقا، وتعد بديلا للسندات التقليدية حيث تتيح للدولة تنويع مصادر التمويل وتقليل التكلفة.

بسبب هجوم إلكتروني، تراجع النمو الاقتصادي في بريطانيا في الربع الثالث من 2025

أظهرت بيانات اليوم الخميس أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل نموًا يذكر خلال الربع الثالث من العام، متأثرا بالهجوم الإلكتروني الذي ضرب شركة جاكوار لاند روفر في سبتمبر.

تراجع نمو الاقتصاد البريطاني

وقال مكتب الإحصاءات الوطني: إن الاقتصاد نما 0.1% فقط في الربع الثالث من 2025، متراجعا من 0.3% في الربع الثاني، وفي سبتمبر وحده، انكمش الاقتصاد 0.1%، مخالفا التوقعات التي رجحت قراءة مستقرة دون تغيير، بحسب وكالة رويترز.

وعزز المستثمرون كذلك رهاناتهم على أن بنك إنجلترا سيقدم على خفض معدلات الفائدة الشهر المقبل، إذ ارتفع احتمال الخفض إلى 82% مقابل 60% في وقت سابق هذا الأسبوع.

تصديري الصناعات الغذائية: واردات القمح تسجل 10.9 ملايين طن خلال 10 أشهر

أكد أحمد السباعي، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن واردات مصر من القمح سجلت في أكتوبر 2025 نحو 2 مليون طن، وهو أعلى مستوى شهري هذا العام، وبزيادة 28.7% مقارنة بشهر سبتمبر، ما يعكس استمرار قدرة السوق المصرية على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية رغم تقلبات الأسواق العالمية.

التحولات في سوق القمح المصري

واستعرض السباعي أحدث التحولات في سوق القمح المصري خلال 2025 خلال مؤتمر «جلوبال جرين 2025» Global Grain Geneva بمدينة جنيف، أحد أكبر المؤتمرات الدولية المتخصصة في قطاع الحبوب.

إجمالي واردات مصر من القمح

وأضاف، أن إجمالي الواردات من يناير حتى أكتوبر بلغ 10.87 ملايين طن، بمتوسط 1.09 مليون طن شهريًا، وهو مستوى يقل عن متوسط 2024 البالغ 1.22 مليون طن، ما يشير إلى أن مصر تتجه لإنهاء عام 2025 بتراجع إجمالي يتراوح بين 15% و20% في حجم الواردات، تماشيًا مع زيادة الإنتاج المحلي.

أوكرانيا تتقدم في الإمدادات للمرة الأولى

وأوضح السباعي أن خريطة واردات القمح تشهد تحولًا لافتًا، إذ تراجع اعتماد مصر على القمح الروسي من 74% إلى 56% خلال 2025، بينما قفزت حصة أوكرانيا من 13% إلى 31%، إلى جانب ارتفاع حصة فرنسا من 1.2% إلى 3.6%، وتراجع رومانيا من 6.6% إلى 4.6%.

وأشار إلى أن شهر سبتمبر 2025 شهد للمرة الأولى منذ سنوات تفوق الإمدادات الأوكرانية على الروسية، حيث بلغت 48.5% لأوكرانيا مقابل 47.4% لروسيا، وهو تطور اعتبره «محطة محورية» في تنويع مناشئ التوريد.

البورصة المصرية تشارك مع "توسع للتخصيم" فعالية "قرع الجرس" بمناسبة بدء التداول

افتتح الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، جلسة التداول اليوم الخميس، بحضور محمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، ومشاركة محمد حازم سعد زغلول رئيس مجلس إدارة شركة "توسع للتخصيم"، وسامر داود العضو المنتدب للشركة، وحسين صدقي الرئيس التنفيذي للشركة، وعدد من قيادات البورصة المصرية والشركة وسوق المال، وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي نظمتها البورصة المصرية احتفالا ببدء التداول على أسهم الشركة داخل سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وهنأ الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، إدارة شركة " توسع للتخصيم" على هذه الخطوة، متمنيًا لهم دوام النجاح والتقدم، مؤكدًا استمرار دعم البورصة المصرية للشركات الواعدة التي تطمح إلى التوسع والنمو من خلال تواجدها داخل سوق الأوراق المالية.

وأضاف رئيس البورصة المصرية أن قيد وتداول أسهم شركة "توسع للتخصيم" يعكس استمرار جهود البورصة في توسيع قاعدة الشركات المقيدة، ويؤكد دورها المتنامي في تمكين تلك الشركات من الوصول إلى التمويل اللازم لتعزيز نموها واستدامة أعمالها، حيث بلغت إجمالي زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة عام 2024 نحو هذا العام نحو 552 مليون جنيه مقارنة بنحو 140 مليون جنيه في عام 2023 بنسبة زيادة 295%.

وزير قطاع الأعمال: إعادة إحياء علامة "نصر" كرمز للصناعة الوطنية بمعايير عالمية

أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، زيارة تفقدية إلى شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بمنطقة وادي حوف بحلوان.

شركة النصر لصناعة السيارات

استهل الوزير جولته بتفقد مصنع الأتوبيس، الذي يشهد مرحلة جديدة من التطوير والإنتاج، حيث تابع سير العمل في مختلف الأقسام وخطوط التصنيع والماكينات الحديثة التي تم توريدها مؤخرًا، وأبرز منتجات المصنع وفي مقدمتها أتوبيس "نصر سكاي" السياحي، الذي يمثل باكورة عودة الإنتاج بالشركة منذ الربع الأخير من عام 2024 بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا، بطاقة إنتاجية تبلغ 300 أتوبيس سنويًا مستهدف زيادتها، بنسبة مكون محلي وصلت إلى 63%.

نموذج الأتوبيس الكهربائي

كما تفقد المهندس محمد شيمي مراحل إنتاج الميني باص "نصر ستار"، الذي تمت إضافته مؤخرًا بطاقة تصميمية تصل إلى 500 ميني باص سنويًا وبنسبة مكون محلي تتجاوز 70%، وموقف التوريدات الحالية من هذه المنتجات والتعاقدات الجديدة، مشيدًا بجودة التصنيع والتزام العاملين بمعايير الأداء والإنتاج، ومؤكدًا أن هذا التطور يبرهن على قدرة الكوادر الوطنية على المنافسة في سوق المركبات محليًا وإقليميًا.

وخلال الجولة، تابع الوزير التجهيزات الجارية لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية الجديدة، واطلع على نموذج الأتوبيس الكهربائي المقرر إنتاجه للعمل ضمن منظومة النقل الجماعي، مؤكدًا أن التحول إلى المركبات الكهربائية يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة لتعزيز التصنيع الأخضر ودعم النقل المستدام.

وزير المالية يقرر زيادة العملات التذكارية للمتحف الكبير مع تزايد الإقبال على اقتنائها

قرر أحمد كجوك وزير المالية، زيادة العملات التذكارية للمتحف المصرى الكبير لتلبية الإقبال المتزايد على اقتنائها داخل مصر وخارجها.

العملات التذكارية الذهبية والفضية

قال جمال حسين رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة: إن هناك أنماطًا متنوعة ومتميزة من العملات التذكارية الذهبية والفضية التى توثق أهم معالم المتحف المصرى الكبير، بما يلبي جميع رغبات المواطنين والسياح.

وأضاف أنه بدأ منذ أيام طرح هذه العملات التذكارية للبيع بشهادات مؤمنة فى منفذ مصلحة «سك العملة» بالقاهرة، وقد شهدت إقبالًا كبيرًا، لافتًا إلى أن أسعار هذه العملات التذكارية من خام الذهب هى: ٨٤ ألف جنيه لفئة الجنيه، و٢٧٣ ألف جنيه لفئة ٥ جنيهات، و٤٢٠ ألف جنيه لفئة ١٠ جنيهات، و٤٧٢,٥ ألف جنيه لفئة ٢٥ جنيهًا، و٤٩٨,٧٥ ألف جنيه لفئة ٥٠ جنيها، و٥٥١,٢٥ ألف جنيه لفئة مائة جنيه، ومن خام الفضة: ٢٥٨٠ جنيهًا لفئة الجنيه، و٣٠١٠ جنيهات لفئة ٥ جنيهات، و٣٤٤٠ جنيهًا لفئة ١٠ جنيهات، و٤٠٤٢ جنيها لفئة ٢٥ جنيهًا، و٤٣٠٠ جنيه لفئة٥٠ جنيهًا، و٥١٦٠ جنيهًا لفئة مائة جنيه.

الرقابة المالية توافق على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية

وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية بالهيئة العامة للرقابة المالية، على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وذلك في خطوة جديدة تعكس التوجه الاستراتيجي لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز التحول الرقمي في الأسواق.

وتعد هذه المنصة الأولى من نوعها في السوق المصري، حيث تمثل نقلة نوعية في آليات الاستثمار العقاري عبر حلول رقمية مبتكرة تتيح للأفراد الاستثمار في حصص ملكية بوحدات عقارية على المشاع من خلال وثائق استثمار يتم طرحها عبر منصات رقمية مرخصة من الهيئة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025، والذي تضمن وضع أول ضوابط تنظم إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بما يضمن حماية المستثمرين ويدعم استقرار ونمو القطاع.

وتدرس الهيئة في الوقت الحالي نشرة الاكتتاب الخاصة بأول إصدار رقمي للصندوق العقاري، تمهيدًا لطرحه عبر المنصة الرقمية الجديدة، ليصبح أول صندوق استثمار عقاري بشكل رقمي في السوق المصري.

وزير المالية: طرح وثيقة السياسات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي المقبل

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن النشاط الاقتصادي يسير فى اتجاه إيجابي، والاستثمارات الخاصة تنمو بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالي الماضي، موضحًا أننا لدينا مؤشرات متوازنة وجيدة تحفز مسار استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر فى الاقتصاد المصرى، ومن المهم الالتزام بالتسهيل وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.

إدارة الدين قبل نهاية ديسمبر المقبل

قال كجوك، فى جلسة نقاشية حول تشجيع الاستثمار والتصدير بمؤتمر «الصناعة والنقل»، إنه سيتم إعلان استراتيجيات متوسطة المدى، تبدأ بإدارة الدين قبل نهاية ديسمبر المقبل، وطرح وثيقة السياسات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، لافتًا إلى أننا نستهدف إطلاق الإطار الموازني متوسط المدى.. مع بداية العام المالي المقبل.

أضاف الوزير، أننا نستهدف سياسات ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادي، ومؤشرات مالية تعطى رؤية شاملة للمستثمرين، وسيتم طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، على القيادة السياسية ومجلس الوزراء خلال الشهر الحالي، مشيرًا إلى أنه سيتم تحفيز سوق المال والشركات المقيدة بالبورصة وتحسين رد ضريبة القيمة المضافة للممولين.

17 مليار جنيه صافي أرباح المصرية للاتصالات خلال أول 9 شهور من 2025

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات نتائج أعمالها عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، وذلك طبقًا للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

أهم مؤشرات النتائج

• بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 78,1 مليار جنيه محققًا نسبة نمو قدرها 34% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدفوعًا بإيرادات كلا من خدمات البيانات البالغة 34 مليار جنيه مصري، والمكالمات الدولية الواردة التي حققت مبلغ 10,2 مليار جنيه ، وإيرادات خدمات البنية التحتية المقدمة للمشغلين بمبلغ 7,8 مليار جنيه ، حيث ساهم كل منها في إجمالي النمو في الإيرادات بنسبة 54%و15%و8% على الترتيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.