الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الإحصاء: 6.2% زيادة في عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي خلال 2024/ 2025

الجهاز المركزي للإحصاء
الجهاز المركزي للإحصاء
18 حجم الخط

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامـة والإحصـاء اليــوم  الثلاثاء  النشــــرة السنـويـة للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي للعام الجامعي (2024 /2025). 


ومن أهم المؤشرات التي رصدها الجهاز المركزي للإحصاء ما يلي:


3٬9 مليون طــالب مقيدون في التعـليم العالي للعام الجامعي )2024 /2025( مقابل 3٬8 مليون طالب  عام )2023/2024 (بنسبة زيادة قدرها 6.2%.


المقيدون بالجامعات الحكومية والأزهر 


• 2٬363 مليون طالب مقيد بـ الجامعات الحكومية والأزهر يمثلون 59.2٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2024 /2025)، مقابل 2٬364 مليون طالب عام (2023/2024) بنسبة انخفاض قدرها 0.05٪.

 


•  بلغ عدد الجامعات 28 جامعـة تضم 551 كليـة منـها 288 كلية نظريه بها عدد 1.7 مليون طالب بنسبة 71.1٪ من إجمالي طلاب الجامعـات الحكومية والازهر المقيدين، وعدد 263 كليــة عملية بعدد 683.6 ألف طالب بنسبة 28.9٪ من إجمالي طلاب الجامعـات الحكومية والازهر.


• 123٬5 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الحكومية والأزهر عام (2024 /2025).

 

عدد المقيدين بالجامعات التكنولوجية 


• 35.9 الف طالب مقيد بالجامعات التكنولوجية يمثلون 0٬9٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2024 /2025)، مقابل 20٬9 الف طالب عام (2023/2024) بنسبة زيادة قدرها 71.8٪.
• بلغ عدد الجامعات 10 جامعـة تضم 17 كليـة منـها 2 كلية نظريه بها عدد 1003 طالب بنسبة 2.8٪ من إجمالي طلاب الجامعـات التكنولوجية، وعدد 15 كليــة عملية بعدد 34.8 ألف طالب بنسبة 97.2٪ من إجمالي طلاب الجامعـات التكنولوجية.


• 873 عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات التكنولوجية عام (2024 /2025).

 

الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والاتفاقيات الدولية 


• 496.3 ألف طالب مقيدون بالجامعــات الخاصة والاهلية يمثلون 12.4٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2024 /2025) مقابل 365ألف طالب عام (2023 /2024) بنسبة زيادة قدرها 36 ٪.
• بلغ عدد الجامعات 68 جامعة تحتوي على 486 كلية منها 127 كلية نظـرية بعدد 90٬4 ألف طالب بنسبة 18٬2٪ من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة، وعدد 359 كلية عملية بعدد 406 ألف طالب بنسبة 81٬8 ٪ من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة.


• 29٬5 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الخاصة عام (2024 /2025).


المعاهد العليا الخاصة 


• بلغ عدد المعاهد 172 معهد عالي يضم 841.7 ألف طالب مقيدون بالمعاهــد العليا الخاصة، يمثلون 21٬1 ٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2024 /2025) مقابل 775.7 ألف طالب عام (2023 / 2024) بنسبة زيادة   قدرها 8٬5٪.


• 7.7 ألف عضو هيئــة تدريس بالمعاهد العليا الخاصة عـــام (2024 /2025).


الإحصاءات الخاصة بالأكاديميات 


• بلغ عدد الاكاديميات 4 اكاديمية تضم 47.4 الــف طـالب مقـيدون بالأكاديميـات يمثلون 1.2٪ من إجمالي طلاب التعلـيم العالي عام(2024 /2025)، مقابل 35.3 ألف طالب عـام(2023/2024) بنسبة زيادة قدرها 34.2٪.
• 2٬5 ألف عضو هيئــة تدريس بالأكاديميـات عام (2024 /2025)


المعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومي / خاص) والكليات التكنولوجية 


• بلغ عدد 207٬7 ألف طالب مقيدون بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة يمثلون 5.2٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2024 /2025) مقابل 199٬6 ألف طالب عام (2023 /2024) بنسبة زيادة قدرها 4٬1٪.
• 2.1 ألف عضو هيئة تدريس بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومي والخاصة والكليات التكنولوجية عام (2024 /2025)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجامعات الخاصة الجامعات الخاصة والاهلية الجامعات التكنولوجية والأزهر الجامعات الحكومية

مواد متعلقة

الإحصاء: 4.7 % ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أكتوبر 2025

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أمطار ورياح على هذه المناطق

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة المقاولون الليلة بكأس عاصمة مصر

وصول رمضان صبحي إلى جنايات الجيزة لسماع النطق بالحكم في قضية التزوير

الصغرى تصل إلى 3 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

ضبط 640 كيلو مخدرات و69 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

وصول شريف إكرامي وعلي جبر لحضور جلسة النطق بالحكم في قضية رمضان صبحي

الدفاع والداخلية يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمنى تزامنًا مع احتفالات رأس السنة

محمود أباظة يكشف سبل إنهاء الأزمة المالية فى حزب الوفد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى: صلاة المسلم خلف الموقد جائزة والمدفأة الكهربائية لا تعد نارًا

تفسير رؤية الأب الميت فى المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads