أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار الدولار واستقرار الذهب.. إنستاباي يعلن تأثر الخدمات بسبب انتهاء التوقيت الصيفي.. شعبة الثروة الداجنة تتوقع زيادة أسعار الفراخ في هذا الموعد

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

تراجعات جديدة في سعر صرف الدولار بالبنك المركزي بختام تعاملات الأسبوع

سعر الدولار أمام الجنيه، شهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعا بنحو 7 قروش بختام حركة تعاملات الأسبوع وذلك بالتزامن مع قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة مساء أمس الأربعاء.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

- 47.15 جنيه للشراء.

- 47.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 47.19 جنيه للشراء.

-47.29 جنيه للبيع.

س

عر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

- 47.19 جنيه للشراء.

-47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

- 47.19 جنيه للشراء.

-47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر

- 47.19 جنيه للشراء.

-47.29 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب استقرارًا خلال ختام تعاملات، اليوم الخميس، الموافق 30 أكتوبر 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار في الأسواق.

وترصد "فيتو" آخر تطورات أسعار الذهب فى الصاغة أولا بأول، وفق آخر التحديثات بالسوق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6090 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5330 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4570 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب حوالى 42640 جنيها بالصاغة.

إنستاباي يعلن تأثر الخدمات بسبب انتهاء التوقيت الصيفي اليوم

أعلن المسئولون عن تطبيق إنستاباي أنه نظرا لقيام البنوك بإجراء تحديثات اليوم على أنظمتها من الساعة الحادية عشر مساء وحتى الثانية صباح الغد، فإنها ستؤثر على خدمات إنستاباي للعملاء عبر البنوك المختلفة.

ومن المنتظر أن ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي اليوم، ما دعا الكثير من البنوك لإجراء تحديثات على أنظمتها قبل بدء العمل بالتوقيت الشتوي.

ومن جانب آخر، حدد مسئولو تطبيق إنستاباي عدة خدمات ضمن قائمة المعاملات غير المالية التي تتم إتاحتها عبر تطبيق إنستاباي.

وتشمل الخدمات غير المالية في تطبيق إنستاباي ما يلي:

أ-الاستعلام عن الرصيد.

ب- كشف الحساب المختصر.

ج- تعيين رقم سري (IPN PIN) لكل حساب مصرفي مسجل.

وفي مارس من العام 2022 أعلن البنك المركزي المصري، الإطلاق الرسمي للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي InstaPay"" لعملاء القطاع المصرفي.

التوقيت الشتوي، شركات المحمول تعلن تأثر خدمات محافظ الكاش في هذه الأوقات

التوقيت الشتوي، كشفت شركات المحمول، عن توقف خدمات محافظ الكاش عدة ساعات ابتداءً من الساعة 11 مساء اليوم إلى فجر غد الجمعة 31 أكتوبر، وذلك بالتزامن مع بدء التوقيت الشتوي بتأخير الساعة.

خدمات محافظ الكاش

وكشفت شركات المحمول الأربع فودافون وأورنج وإي آند مصر ووي، أن الخدمات الخاصة بالكاش وعدد من الخدمات الأخرى كـ الشحن ودفع الفواتير وتجديد الباقات سوف تتأثر، وذلك نتيجة للتحديث التقني للأنظمة نتيجة التوقيت الشتوي وتأخير الساعة.

وكانت محافظ المحمول كشفت مع بداية التوقيت الصيفي الماضي أيضا عن توقف الخدمة بالتزامن مع تغيير التوقيت الشتوي.

وبدأ بالفعل تطبيق مواعيد العمل الشتوية من نهاية سبتمبر الماضي وفقًا لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بخصوص أوقات عمل منافذ الاتصالات تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن بدء العمل بالمواعيد الشتوية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية.

الإحصاء: 28 مليار دولار حجم التبادل التجاري لأهم دول شرق آسيا عام 2024

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليـوم الخميس النشرة السنوية "التبادل التجارى بين مصر وأهم دول شرق آسيا" عام 2024، حيث تناولت النشرة حجم التجارة الخارجية ( صادرات - واردات ) مع أهم دول شرق آسيا وهي: "ماليزيا - جمهورية الصين الشعبية - الهند - فيتنام - اليابان - اندونيسيا - باكستان - تايــلانـد- كوريا الجنوبية - هونج كونج - بنجلاديش".

ومن أهم مؤشراتها ما يلى:

- بلـغ إجمالى قيمـة الصادرات إلى دول شـرق آسيــا 1.7 مليار دولار عام 2024 مقابـل 3.7 مليار دولار عـام 2023 بنسبة انخفاض قـدرها 53.4 ٪.

- بلغ إجمالى قيمة الواردات من دول شرق آسيا 26.2 مليار دولار عام 2024 مقابل 23.3 مليار دولار عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 12.5٪.

- جاءت الهــند فى المرتبة الأولى للصــادرات بما قيمته 0.6 مليـار دولار عام 2024 مقابل 1.2 مليــار دولار عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 52.3 ٪، وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى الهند ملــح وكبريت واتربة واحــجار واسمنــت، وفى المرتبــة الثانيــة الصــين بما قيمته 0.4 مليــار دولار عام 2024 مقابــل 1.1 مليار دولار عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 63.6 %، وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى الصين فواكه وأثـمار صالحة للأكل.

- جـاءت جمهورية الصيــن الشعبيــة فـي المرتبـة الأولـى للواردات بما قيمتـه 15.7 مليار دولار عام 2024 مقابــل 13.2 مليار دولار عام 2023 بنسبه زيادة قدره 18.7٪، وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها آلات وأجهزة كهربائيـة وأجزاؤها، وفى المرتبة الثانيـة الهنــد بما قيمته 3.23 مليار دولار عام 2024 مقابــل 3.18 مليار دولار عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 1.3 ٪، وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها لحوم واحشاء واطراف صالحة للأكل.

- جـاءت مجموعــة المنتجات الحيوانية والنباتات والمشروبات والتبغ فى المرتبة الأولـى للصادارت لأهم دول شرق آسيـا بما قيمتـه 0.4 مليـار دولار عـام 2024 مقابــل 0.6 مليـار دولار عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 21.8 %.

- جاءت مجموعة الآلات والأجهزة الآلية والكهربائية ومعدات النقل وأجزاؤها فـى المرتبـة الأولــى للواردات لأهم دول شرق آسيا بما قيمتــه 9.5 مليار دولار عام 2024 مقابــل 7.9 مليــار دولار عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 20.4 ٪.

وزير قطاع الأعمال العام يترأس عمومية القابضة للصناعات المعدنية

ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024 /2025 للشركة القابضة وشركاتها التابعة، بحضور أعضاء الجمعية ومجلس الإدارة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

وخلال الاجتماع، اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة الذي عرضه المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتضمن استعراضًا شاملًا لأداء الشركات التابعة ومؤشرات تطور الأسواق العالمية والمحلية في عدد من الصناعات الاستراتيجية، منها الألومنيوم والسيارات والسبائك والفوسفات والمواسير والزجاج والحراريات، بالإضافة إلى متابعة تطور العمل في المشروعات القائمة والمخططة ضمن استراتيجية الشركة القابضة، وذلك بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة.

وأكد المهندس محمد شيمي أن النتائج الإيجابية التي تحققت تعكس نجاح جهود التطوير والإصلاح التي تبنتها الوزارة لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وتحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات، في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المنبثقة من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة. وأوضح أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق التحول الرقمي من خلال تطبيق نظام ERP، ورفع كفاءة التشغيل والإنتاج وفقًا لأعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والتنمية المستدامة.

التعدين والصلب والنحاس والألومنيوم

وأشار الوزير إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تمثل أحد أعمدة الصناعة الوطنية، بما تمتلكه من محفظة صناعية ضخمة تشمل أنشطة التعدين والصلب والنحاس والألومنيوم والمركبات والمواسير والزجاج والسبائك الحديدية والمطروقات والحراريات والمناجم والمحاجر، مؤكدًا أن استراتيجية العمل تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات وتعزيز الصادرات لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة المساهمة في الناتج القومي.

لليوم الثاني، انخفاض جديد في أسعار البيض ببورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة انخفاضًا جديدًا، اليوم الخميس، سواءً في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، إذ انخفضت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض لليوم الثاني على التوالي، وتراوحت الانخفاضات بين جنيهين و5 جنيهات.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (عدد 30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 123 جنيها و127 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 125 إلى 130 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 128 إلى 132 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 130 إلى 134 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

14 % انخفاضا في مشتريات المصريين من الذهب

أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من عام 2025 ليصل إلى إجمالي 9.9 طن من الذهب، منخفضًا بنسبة - 14% عن مشتريات الربع الثاني من نفس العام، والذي كان قد سجل مشتريات إجمالية بقيمة 11.5 طن.

كما انخفضت مشتريات الربع الثالث من عام 2025 عن نفس الفترة من العام الماضي 2024 منخفضة بنسبة 5%.

مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثالث من العام سجلت 4.4 طن لتنخفض بنسبة - 15% عن مشتريات الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 5.1 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الثاني من 2025 التي كانت عند 5.7 طن.

أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثالث من عام 2025 فقد سجلت 5.6 طن مرتفعة بنسبة 5% بالمقارنة مع مشتريات الربع الثالث 2024 التي كانت عند 5.3 طن، ولكن أقل من مشتريات الربع الثاني من العام الجاري من السبائك والعملات الذهبية عند 5.9 طن، بحسب بيانات نشرتها منصة جولد بليون نقلًا عن مجلس الذهب العالمي.



المشاط تؤكد أهمية تطوير الآليات التمويلية المبتكرة لدعم القطاع الخاص

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع الدكتور سيدي ولد التاه، رئيس بنك التنمية الأفريقي، وذلك خلال المشاركة في النسخة التاسعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالمملكة العربية السعودية، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الاستراتيجية الهامة في إطار الإعداد لزيارة رئيس البنك المرتقبة إلى جمهورية مصر العربية وذلك ضمن المحطات الأولى لزياراته الخارجية للدول الأعضاء عقب توليه مهام منصبه كرئيس لبنك التنمية الأفريقي.



ويأتي ذلك تأكيدا لعمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتجسيدا للدور الريادي لمصر داخل القارة الأفريقية.

شعبة الثروة الداجنة تتوقع زيادة أسعار الفراخ في هذا الموعد

توقع الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، متأثرة بدخول فصل الشتاء، كأحد الأسباب الرئيسية.

عوامل ستؤثر في ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة

وقال «السيد» في تصريح لـ «فيتو» إن هناك عدة عوامل ستؤثر في ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، وخاصة أن أسعار الدواجن عادة ما ترتفع في الشتاء، بسبب زيادة نسبة النافق، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج في الشتاء، خاصة مع استخدام التحصينات لمواجهة الأمراض.

التدفئة من العوامل التي تزيد تكلفة إنتاج الدواجن

وأضاف: أن أيضًا التدفئة من العوامل التي تزيد تكلفة إنتاج الدواجن، إذ تستخدم التدفئة في العنابر خلال فصل الشتاء، للحفاظ على درجات الحرارة المناسبة لتربية الدواجن، وفي بعض المناطق التي تشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة تستخدم على مدار الـ 24 ساعة، ومع رفع سعر البنزين والسولار وحتى إسطوانات الغاز، فإن أسعار الدواجن ستتاثر مستقبلًا مع زيادة التكلفة التدفئة واستهلاك الطاقة في المزارع.

استقرار سوق الدواجن رغم ارتفاع البنزين والسولار

وأوضح «السيد» أن حتى الآن على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار يعتبر سوق الدواجن مستقر، لأننا لم ندخل ذروة الشتاء حتى لآن، وأن أي زيادة في مدخلات الإنتاج ستؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع الأسعار النهائية للمنتج.

توقعات بزيادة في أسعار الفراخ في هذا الموعد

وتوقع أن تحدث زيادة طفيفة في أسعار الفراخ خلال شهري يناير وفبراير المقبلين، بنسبة تتراوح بين 5% و7%، وهو ما يعادل من 2 إلى 3 جنيهات على الكيلو الواحد، وهو زيادة محدودة ومبررة في ضوء الظروف الراهنة مع ارتفاع تكاليف التشغيل في فصل الشتاء.

ارتفاع الصويا وانخفاض الجلوتين والجلوتوفيد، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم الخميس، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف ومشتقاتها.

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

وجاء سعر الأعلاف والحبوب، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر الذرة أرجنتيني نحو 12100 جنيه للطن، الذرة برازيلي نحو 12100 جنيه للطن، وبلغ سعر الذرة الأوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 11900 جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن الذرة الأمريكي نحو 11900 جنيه، أما الذرة الأرجنتيني «كورن فلاك» فسجل سعر 13100 جنيه للطن.

أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق

وعن أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 884 جنيها، بارتفاع 20 جنيها عن سعرها السابق، وتراوح أسعار الذرة الصفراء بين 350 إلى 1700 جنيه.

أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفق رصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 15615 جنيها، بارتفاع 509 جنيهات في الطن، وتراوحت أسعار الذرة البيضاء بين 2000 جنيه و20 ألف جنيه حسب الوزن والنوع.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر صويا 44% نحو 19200 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعرها السابق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 20200 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعرها السابق، كسب صويا مستورد نحو 20200 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعرها السابق.

أسعار الردة والجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر طن الردة نحو 12300 جنيه، وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم نحو 12800 جنيه للطن، بانخفاض 1000 جنيه عن سعرها السابق.

وبلغ سعر جلوتين محلي بلغ نحو 37500 جنيه للطن، بانخفاض 500 جنيه عن سعرها السابق، بلغ سعر كسب عباد 36% نحو 16 ألف جنيه.

ارتفاع أسعار الفول وتباين العدس في الأسواق

أسعار الفول والعدس في الأسواق، سجلت أسعار الفول اليوم الخميس، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ بينما تباينت أسعار العدس بارتفاع المعبأ والأصفر وانخفاض بجبة.

أسعار الفول والعدس في الأسواق

تستعرض «فيتو» أسعار العدس والفول اليوم، وأبرز التحركات السعرية لها، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ في السطور الآتية:

أسعار الفول اليوم في الأسواق

البداية مع أسعار الفول اليوم في الأسواق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ وجاءت كالآتي:

ارتفاع سعر الفول المعبأ بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفعت أسعار الفول المعبأ نحو جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 61 جنيها، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ من 44 إلى 95 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر الفول مجروش بالأسواق

وارتفعت أسعار الفول المعبأ مجروش نحو جنيهين، وفقًا للبوابة الحكومية؛ ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول مجروش المعبأ نحو 60 جنيها، فيما تراوحت أسعار الفول المجروش المعبأ من 40 إلى 110 جنيهات للكيلو.

أسعار الفول السائب بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو الفول السائب نحو 53 جنيها، وفقًا للبوابة الحكومية؛ بارتفاع 1.5 جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار الفول السائب من 40 إلى 65 جنيهًا للكيلو.

أسعار العدس اليوم في الأسواق

وفيما يخص أسعار العدس اليوم في الأسواق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ وجاءت كالآتي:

ارتفاع سعر العدس المعبأ بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفعت أسعار العدس المعبأ نحو 5 جنيهات عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس المعبأ نحو 70 جنيها، فيما تراوحت أسعار العدس المعبأ من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.

سعر العدس بجبه بالأسواق

يبلغ متوسط سعر كيلو العدس بجبه نحو 57 جنيها، بانخفاض نحو 3.5 جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار العدس بجبة من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

أسعار العدس الأصفر المعبأ بالأسواق

وعن أسعار العدس الأصفر المعبأ وفقًا للبوابة الحكومية؛ فسجلت ارتفاعًا يقدر بـ 5 جنيهات في الكيلو، وبلغ متوسط سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ نحو 72 جنيها، فيما تراوحت أسعار العدس الأصفر المعبأ من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.

البنك الزراعي يعلن تأثر خدماته لمدة ساعتين ونصف بسبب التوقيت الشتوي

أعلن البنك الزراعي المصري عن تأثر الخدمات المقدمة للعملاء لمدة ساعتين ونصف بسبب بدء العمل بالتوقيت الشتوي اليوم الخميس.

وقال البنك في رسالة وجهها للعملاء أنه بمناسبة بدء العمل بالتوقيت الشتوي، يرجي العلم أن جميع الخدمات البنكية ستتأثر بشكل مؤقت نظرا لإجراء بعض التحديثات على الأنظمة التشغيلية للبنك، وذلك اليوم الخميس اعتبارا من الساعة 10:30 مساءً وحتى الساعة 1:00 صباح الجمعة بالتوقيت الجديد مما قد يؤثر على الخدمات المقدمة للعملاء.

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول طريقة الاستثمار في الأوراق المالية من خلال خدمات البنك.

وأوضح البنك الزراعي أنه لإتمام عملية الاستثمار للعملاء في الأوراق المالية فإن ذلك يتم عبر قطاع الخزانة بتقديم أفضل الاستشارات المالية للعملاء لأفضل الفرص المالية والاستثمارية المتاحة في السوق عن طريق:

-القيام بدراسة تفصيلية للسوق المصرفي بشكل يومي.

-عقد لقاءات مع المستشارين الماليين ممن لهم الخبرة اللازمة لتقديم أفضل النصائح المالية للعملاء بخصوص فرص الاستثمار الأكثر ربحية بالإضافة إلى اطلاعهم المستمر على آخر التوجهات في السوق المصرفية.

ويقوم البنك من خلال قطاع الخزانة بتقديم خدمة شراء وبيع الأوراق المالية لصالح عملائه بفروعه المنتشرة بأنحاء الجمهورية " تصل إلى 1200 فرع " بكفاءة وسرعة عالية.

المشاط: الذكاء الاصطناعي أصبح مكونا أساسيا في بناء القدرات المؤسسية للدول

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استراتيجية الدولة المصرية للذكاء الاصطناعي ودوره كركيزة أساسية للتحول الاقتصادي، وذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان "كيف ستستخدم الدول تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في الحوكمة خلال العقد القادم؟"، ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الذي يُعقد بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»

وترأس الجلسة ريتشارد أتياس، رئيس اللجنة التنفيذية لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار، وأنجني ميدا، شريك عام، شركة أندريسن هورويتز، وعماد مصطفى، المؤسس والرئيس التنفيذي، شركة Intelligent Internet، وشارك في النقاش المهندس عبدالله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المملكة العربية السعودية، وعلي أحمد الكواري، وزير المالية القطري، والعديد من ممثلي الحكومات وشركات القطاع الخاص.

توطين التقنيات الناشئة ودمج الذكاء الاصطناعي

وخلال كلمتها بالجلسة، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر أطلقت استراتيجيتها الوطنية الأولى للذكاء الاصطناعي عام 2019 بهدف توطين التقنيات الناشئة ودمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات التنموية الرئيسة، وبناء على تلك الأسس، تم الإعلان في عام 2024 عن الاستراتيجية الوطنية الثانية للذكاء الاصطناعي (2025–2030)، التي تركز على التنفيذ والاستدامة عبر ستة محاور رئيسة تشمل: الحوكمة والتشريعات، البيانات والبنية التحتية، التطبيقات ذات الأثر، القدرة الحاسوبية، تنمية رأس المال البشري، والابتكار.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس، جلسة نهاية الأسبوع.وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.769 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 38267 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 47003 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 17290 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 4334 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12085 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 15908 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3925 نقطة.

بروتوكول تعاون بين البريد وسيتي بنك لتعزيز الشمول المالي

شهدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ومحمد عبد القادر، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك إن أي مصر، توقيع بروتوكول تعاون بين البريد وسيتي بنك في مجال تقديم خدمات التحصيل، وذلك في إطار دعم إستراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التحصيل، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز التكامل بين المؤسسات المالية والمصرفية في مصر.

توقيع بروتوكول التعاون

وقع البروتوكول إسلام عبد الغني، مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وفادي عزيز، رئيس المدفوعات بـ"سيتي بنك" - مصر وشمال إفريقيا والأردن ولبنان.

وقالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن توقيع هذا البروتوكول يأتي استمرارًا لجهود البريد المصري نحو تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي لتقديم خدمات مالية متطورة"، موضحًة أن البروتوكول يتيح تقديم خدمات التحصيل لعملاء "سيتي بنك" من الشركات التي ترغب في تحصيل إيداعاتها، من خلال شبكة فروع البريد المصري التي تتجاوز ٤٦٠٠ فرع منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ومن ثم تحويلها مباشرة إلى حساباتها لدى البنك، مما يسهم في تسهيل دورة التحصيل المالي، ويحقق انتشارًا أوسع لهذه الشركات داخل السوق المصري، ويزيد من حجم المعاملات التجارية اليومية للبنك وللشركات معًا، بما يدعم نمو الاقتصاد القومي ويعزز من جودة وسهولة الخدمات المقدمة للمواطنين.

المشاط: المتحف الكبير شاهد جديد على عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تقرير صادر عنها مستهدفات قطاع السياحة والآثار بخطة العام المالي 25/ 2026.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تهدي للعالم أجمع المتحف المصري الكبير، الذي يُعد الأكبر في العالم، ليكون شاهدًا جديدًا على عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، وتلتقي من خلاله حضارة المصريين القدماء مع الجهود المستمرة للبناء والتنمية في العصر الحديث.

وأوضحت أن السياحة تحتل أهمية استراتيجيّة خاصة في مصر لعدة اعتبارات منها تعدّد مُقوّمات الجذب السياحي وتنوّعها بما يُكسب القطاع ميزة تنافسيّة دوليّة، تجعله من أهم الـمقاصد السياحيّة في العالـم، لافتة إلى نمو الحركة السياحيّة الوافدة لـمصر بمُعدّل 23% خلال الفترة (2019-2024) مما جعل قطاع السياحة الـمصريّة يحتل الـمركز السادس عالـميًا كأفضل الوجّهات السياحيّة الكُبرى أداءً.

وأوضحت أن المتحف المصري الكبير، يُعد تجسيدًا عمليًا للجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل استمرار مسيرة البناء والتنمية في مختلف المجالات، حيث يُعد هذا الصرح العملاق، ليس فقط متحفًا للآثار، ولكن منصة مصرية موجهة للعالم أجمع للتعرف عن قرب على التاريخ المصري القديم، وإمداد العالم والباحثين بالمعرفة الدقيقة عن هذه الحضارة التي أعجزت العالم.

وأضافت أن قطاع السياحة من أعلى القطاعات مساهمة في معدلات النمو وأحد المحركات الرئيسية للنموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، حيث حقق القطاع نموًا خلال العام المالي 2024/ 2025، بنسبة 17.3%، في وقت ضخّت فيه مصر استثمارات كبيرة في البنية التحتيّة السياحيّة، بالإضافة إلى توسيع الطاقة الفندقيّة مما ساهم في جذب أكثر من 17 مليون سائح خلال العام، كما ارتفع عدد السائحين إلى 17.4 مليون سائح خلال العام الـمالي 24/2025، مُقارنة بـ 15 مليون سائح في العام الـمالي السابق. وقد ارتفع عدد الليالي السياحيّة إلى 179 مليون ليلة مُقارنة بـ 154 مليون ليلة في العام الـمالي السابق.

مصر تستضيف الاجتماع الثاني للجنة رؤساء سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية

استضاف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فعاليات الاجتماع الثاني للجنة رؤساء سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية المنعقد فى القاهرة، بمشاركة رؤساء سلطات وأجهزة المنافسة بعدد 36 دولة أفريقية، وذلك بهدف استكمال مناقشات اعتماد اللوائح اللازمة لإنشاء جهاز المنافسة القارى على مستوى الدول أعضاء اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية.

سياسات المنافسة الوطنية مع التطلعات الأوسع لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية



وترأس الدكتور محمود ممتاز - رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة فعاليات الاجتماع، حيث رحب خلال كلمته الافتتاحية برؤساء سلطات المنافسة المشاركين بالاجتماع، وأعرب عن سعادته لاستضافة مصر لهذا الحدث الهام، وبالخطوات الملموسة التي حققتها لجنة رؤساء سلطات المنافسة في موائمة سياسات المنافسة الوطنية مع التطلعات الأوسع لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، داعيًا المشاركين إلى استكمال المفاوضات بشأن مشروعات اللوائح المتبقية.

كما أعلن بدء فعاليات الاجتماع مستعرضًا تشكيل اللجنة واعتماد جدول وتنظيم العمل.

المشاط: تحقيق الأمن الاقتصادي العالمي يتطلب شراكات تمويلية واستثمارية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «التكلفة الحقيقية للأمن الاقتصادي» وذلك خلال مشاركتها في فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الذي يُعقد بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، تحت شعار «مفتاح الازدهار» ويستمر حتى 30 أكتوبر الجاري.

وترأس الجلسة، محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غيانا التعاونية، بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، فيوسا عثماني صادريو، رئيسة جمهورية كوسوفو، جوستافو بيترو، رئيس جمهورية كولومبيا، رومين راديف، رئيس جمهورية بلغاريا، وإدوارد ديفيد بيرت، رئيس وزراء برمودا، إيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، وبحضور ماتيو رينتسي، عضو مجلس الشيوخ في الجمهورية الإيطالية، ورئيس وزراء إيطاليا الأسبق، وعلي أحمد الكواري، وزير المالية بدولة قطر، وجودت يلماز، نائب رئيس الجمهورية التركية، يوسف مورانغوا، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية رواندا، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، وزير الشئون الاقتصادية والتنمية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وغيرهم من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص.

الاستثمار فى الأمن الاقتصادي وتعزيز المرونة يعد منفعة عامة عالمية

وخلال مداخلتها في الجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاستثمار في الأمن الاقتصادي وتعزيز المرونة يُعد منفعة عامة عالمية (Global Public Good)، مما يستدعي مواءمة التمويل والاستثمارات العالمية مع الأولويات الوطنية لضمان تحقيق أثر مستدام ومتوازن. وشدّدت على أن تعزيز التنسيق بين الجهود الدولية والأجندات الوطنية هو السبيل الأمثل لبناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، مشيرة إلى أن تحقيق الأمن الاقتصادي العالمي يتطلب شراكات تمويلية واستثمارية تتكامل فيها المصالح الوطنية والعالمية.

خفض التوترات الجيوسياسية

كما أكدت أن خفض التوترات الجيوسياسية على مستوى العالم يُمكن الأمن الاقتصادي للدول.



الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تنظم ملتقى وطنيا للاحتفال بانتصارات أكتوبر

نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الملتقى الوطني بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر العظيم تحت عنوان "تحديات مصر في الفترة الراهنة وآثارها على الاستثمار".

وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: “إن نصر أكتوبر لا يزال يلهمنا في مسيرتنا نحو المستقبل، حيث يستلهم العاملون في الدولة هذه التجربة المبهرة في عملهم، لتحقيق العبور الثاني لمصر لتحقيق التنمية المستدامة للشعب المصري، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية، التي وضعت خطة طويلة المدى لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، والتي لا تقل صعوبة عن تحديات الماضي”.

تهيئة بيئة استثمارية جذابة تقوم على الشفافية

وأوضح هيبة، أن الهيئة تعمل بكل جهد على تهيئة بيئة استثمارية جذابة تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص وتحفيز القطاع الخاص، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي وعالمي.

من جانبه قال الدكتور صفوت النحاس، رئيس المجلس الوطني للتدريب والتعليم، إن انتصار أكتوبر العظيم جسد أسمى معاني العزيمة والإصرار والوحدة الوطنية وهي القيم ذاتها التي تستلهمها مصر اليوم في سعيها لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وما يدفعها للاستثمار في البناء والإصلاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.