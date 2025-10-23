أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض الدولار والفراخ.. تأجيل معرض نبيو للمجوهرات لهذا السبب..البورصة تربح 12 مليار جنيه.. طفرة في تحويلات المصريين بالخارج خلال 8 شهور

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار أمام الجنيه، انخفض سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 5 قروش بختام حركة تعاملات الأسبوع في البنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

- 47.50 جنيه للشراء.

- 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 47.50 جنيه للشراء.

-47.60جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

- 47.50 جنيه للشراء.

-47.60جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

- 47.50 جنيه للشراء.

-47.60جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر

- 47.50 جنيه للشراء.

-47.60 جنيه للبيع.

ارتفعت بمعدل 47.2%، تحويلات المصريين بالخارج تصل لـ 26.6 مليار دولار في 8 شهور

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الميلادي الحالي (الفترة يناير/أغسطس 2025) طفرة كبيرة، حيث ارتفعت بمعدل 47.2% لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 26.6 مليار دولار (مقابل نحو 18.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق).

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أغسطس 2025 بمعدل 32.6% لتسجل نحو 3.5 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2024).

وزارة الاستثمار تستعرض المرحلة الأولى من منصة التجارة الخارجية

في إطار خطة الإصلاحات الهيكلية والإجرائية التي تتبناها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لتطوير منظومة التجارة الخارجية المصرية، عقدت الوزارة اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية لاستعراض ما يتم تنفيذه في المرحلة الأولى من منصة التجارة الخارجية، التي يتم تطويرها بالتعاون المثمر مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وأكدت الوزارة أن المنصة تمثل أحد المحاور التنفيذية الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل في ملف التجارة الخارجية، إذ لا تُعد مجرد منصة رقمية، بل أداة متكاملة تستهدف دعم المصدر المصري، ورفع جاهزيته التنافسية، وتعزيز نفاذه إلى الأسواق العالمية عبر تطوير القدرات وتحسين الكفاءات في اتخاذ القرارات التصديرية المبنية على البيانات والتحليل العلمي.

وأوضحت الوزارة أن العمل جارٍ لاستكمال باقي مراحل المنصة خلال الفترة القادمة لتصبح البوابة الوطنية الأولى للمصدر المصري للوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وتتضمن المرحلة الأولى من المنصة محورين أساسيين، المحور المعلوماتي والتحليلي، الذي يستهدف أن تصبح المنصة في نسختها النهائية المرجع الوطني الموحد للمصدر المصري، من خلال إتاحة أدوات تحليل الأسواق العالمية وفقًا لـHS Codes، واحتساب هوامش التسعير (CIF وFOB)، والتعرف على التدابير غير الجمركية (NTMs)، ودراسات وتقارير قطاعية.

بالإضافة الي المكتبة المعرفية، وكذا محور بناء القدرات والترويج، الذي يهدف إلى تمكين المصدرين من الاستخدام الأمثل للمعلومات المتاحة، ورفع جاهزيتهم التنافسية، فضلًا عن توظيف المنصة كأداة ترويجية تعزز من موثوقية المصدر المصري عالميًا وتفتح أمامه فرصًا جديدة في الأسواق الواعدة.

وأوضح المشاركون أن النقاشات جاءت مثمرة وأكدوا أن المنهجية التي تبنتها الوزارة في تصميم المنصة تعكس الاحتياجات الواقعية لمجتمع الأعمال وتؤكد أن القرارات يتم اتخاذها وفق رؤية مدروسة تهدف لتعظيم أثر الإصلاحات وتكامل الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة.

مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاق شريحة دعم ثانية بقيمة 4 مليارات يورو

وقّعت مصر والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة 4 مليارات يورو.

يأتي ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وخلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في العاصمة البلجيكية «بروكسل».

وشهد توقيع الاتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، بينما قام بالتوقيع عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية عن الجانب الأوروبي.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من شراكة أشمل بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على العلاقات التجارية والاستثمارية دعم مرونة الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو جاءت بعد تنسيق استمر بين مختلف الجهات الوطنية من جانب والمفوضية الأوروبية من جانب آخر على مدار العام الجاري، من أجل الوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المقترحة والتي تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وأكدت أن تلك الإصلاحات، تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، والتحول الأخضر، بما في ذلك حماية النظام البيئي للبحر الأحمر، مشيرة إلى أن تلك الشراكة تُدعم جهود الدولة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز المرونة الاقتصادي في مواجهة التقلبات الخارجية، مشيرة إلى أن التمويل يُعزز جهود الحكومة في إطالة آجال الدين وتعزيز استدامته وسد الفجوة التمويلية.

من جانب آخر، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، مع دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، اتفاق تمويلي جديد تحت عنوان «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي»، وذلك بقيمة ٧٥ مليون يورو في صورة منحة من مخصصات عام ٢٠٢٤، ضمن إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe)، وبتمويل مشترك من جمهورية ألمانيا الاتحادية.



وأضافت أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق الأقل دخلًا، تركز على تحسين جودة الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش، وتحسين الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأقل دخلًا واللاجئين، بما يعزز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة التحديات المتعددة.

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر جرام الذهب، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 30 جنيها في محال الصاغة بختام حركة تعاملات اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025.

وترصد “فيتو" آخر تطورات أسعار الذهب فى الصاغة أولا بأول وفق آخر التحديثات بالسوق المحلى.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6400 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5600 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4800جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب حوالى 44800 جنيها بالصاغة.

الكشف عن حملة تجسس سيبراني تستهدف أنظمة ويندوز سيرفر فى المؤسسات الحكومية

كشف خبراء أمن المعلومات عن حملةَ تجسس سيبراني تدعى (PassiveNeuron)، تستهدف أنظمة ويندوز سيرفر (Windows Server) في المؤسسات الحكومية والمالية والصناعية في جميع أنحاء آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

أدوات الوصول للشبكات المستهدفة فى المؤسسات

بعد ستة أشهر من توقف النشاط، استأنفت حملة PassiveNeuron عملياتها مستخدمة ثلاث أدوات رئيسية، اثنتان منها غير معروفة سابقًا، للوصول إلى الشبكات المستهدفة فى المؤسسات والبقاء داخلها.

وتتضمن الأدوات الثلاث كلًا من: Neursite وهي برمجية باب خلفي قابلة للتعديل وNeuralExecutor وهي برمجية خبيثة مزروعة مبنية على منصة.NET، وCobalt Strike وهي إطار برمجي لاختبار الاختراق تستخدمه غالبًا الجهات المهددة في مجال التهديدات السيبرانية حيث أكد جورجي كوشيرين، الباحث الأمني ​​في فريق البحث والتحليل العالمي (GReAT) لدى كاسبرسكي تتميز حملة PassiveNeuron بتركيزها على اختراق الخوادم، التي تشكل غالبًا العمود الفقري لشبكات المؤسسات.

شيري تكشف عن أول مفهوم عالمي لسيارة SUV متعددة التحولات بـ7 مقاعد

قدّم تشنج سونجتشي، نائب المدير التنفيذي العام لمركز شيري الدولي، أول سيارة "SUV متعددة التحولات بسبعة مقاعد" أمام ممثلي المستخدمين حول العالم ووسائل الإعلام وشركاء العلامة.

قدمت شيري مفهومها المبتكر "6=1"، حيث يمكن بفضل التصميم القابل لإعادة التشكيل وفصل الباب الخلفي تحويل السيارة إلى ست تكوينات مختلفة داخلية وخارجية، لتغطي أكثر من 99% من سيناريوهات التنقل العائلي.

تهدف الفكرة إلى ابتكار "منزل متنقل" يجمع بين دفء العائلة، وأحلام الأفراد، وحرية الاستكشاف وخلال العرض، كشفت شيري بطريقة إبداعية عن ثلاث من هذه التكوينات لأول مرة في العالم، من خلال عرض بصري مميز جمع بين تأثيرات الإضاءة والوسائط الافتراضية.

في وضع SUV كبيرة بسبعة مقاعد، تعيد السيارة تعريف مفهوم "المنزل المتنقل"، بطول 4.9 أمتار وارتفاع داخلي يبلغ 1284 ملم، بحيث يمكن لطفل يبلغ من العمر ست سنوات الوقوف داخلها براحة، ويمكن لكبار السن الدخول والخروج بسهولة دون انحناء – لتقدّم راحة حقيقية لجميع أفراد الأسرة.

وعند الحاجة إلى العمل أو ممارسة الهوايات، تتحول السيارة فورًا إلى نمط الشاحنة مزدوجة المقصورة (Double-Cab Pickup) بفضل هيكل سريع الفصل، وتوفر مساحة تحميل تبلغ 600 لتر مزودة بأربع نقاط تثبيت وحواجز قابلة للتعديل لتأمين الأمتعة – من ألواح التزلج والخيام إلى الزهور ومواد البناء – لتلغي تمامًا معضلة الاختيار بين الركاب وحمولة الأغراض.

الرقابة المالية تلزم الشركات بتعزيز بنيتها التكنولوجية والأمن السيبراني

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 227 لسنة 2025 بشأن إلزام الشركات والجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية بالتجهيزات والبنية التكنولوجية، وتعزيز الأمن السيبراني لديها، في إطار التزام الهيئة بدورها في تطوير الإطار التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي وضمان استدامة عملياته الرقمية في بيئة آمنة ومنضبطة.

تعزيز منظومة الأمن السيبراني ورفع كفاءة البنية التكنولوجية

ويتضمن القرار مجموعة من المتطلبات والضوابط الهادفة إلى تعزيز منظومة الأمن السيبراني ورفع كفاءة البنية التكنولوجية لدى الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

يأتي القرار في إطار مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التحول الرقمي، وحرص الهيئة على حماية بيانات المتعاملين وسلامة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في تقديم الخدمات المالية. كما يعكس توجه الهيئة نحو تبنّي أفضل الممارسات الدولية في مجالات حوكمة تكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر السيبرانية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالسوق وحماية استقراره ورفع جاهزية الشركات لمواجهة التهديدات السيبرانية المحتملة.

ألزم القرار الشركات والجهات التي تحددها الهيئة والمرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أنظمتها ومعلوماتها الحساسة، بما في ذلك تطوير التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين وفقًا للمعايير المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 139 لسنة 2023.

تعاون بين البنك التجاري الدولي ونيو جيزة لتنظيم بطولة CIB New Giza Premier Padel

احتفالًا بمرور خمسين عامًا على تأسيسه، أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن شراكته مع نادي نيو جيزة الرياضي لرعاية وتنظيم بطولة CIB New Giza Premier Padel 2025، التي تُعد واحدة من أبرز البطولات العالمية في رياضة البادل، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم.

تأتي هذه الشراكة في إطار التزام البنك التجاري الدولي بدعم الرياضة المصرية والمساهمة في الارتقاء بمستوى تنظيم البطولات الدولية في مصر، إلى جانب دوره الرائد في دعم المبادرات المجتمعية في مجالات التعليم والثقافة والتنمية المستدامة.

ويعكس هذا التعاون بين المؤسستين الرؤية المشتركة لتعزيز مكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية، وتوفير تجارب رياضية وترفيهية متكاملة على أعلى مستوى من الاحترافية.

ومن المقرر أن تُقام البطولة في نادي نيو جيزة الرياضي خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع الاتحاد المصري للبادل، بمشاركة أفضل 100 لاعب بادل في العالم، وبإجمالي جوائز مالية قدرها 500 ألف يورو، لتكون من أكبر البطولات الرياضية التي تستضيفها مصر في هذا المجال.

وبهذه المناسبة قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعُضو مَجلِس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي مصر (CIB): “نفخر بشراكتنا مع نادي نيو جيزة الرياضي في تنظيم بطولة CIB New Giza Premier Padel لعام 2025، التي تأتي ضمن احتفالات البنك بمرور خمسين عامًا على تأسيسه، وأؤكد على أن هذه البطولة تمثل امتدادًا لالتزام البنك التجاري الدولي– مصر (CIB) بدعم الرياضة المصرية ورعاية المواهب وتشجيع الشباب على المنافسة الإيجابية".

البورصة تربح 12 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس "جلسة نهاية الأسبوع"، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.738 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 37687 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 46292 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 17028 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4297 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 12079 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 15836 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 3855 نقطة.

رئيس البورصة المصرية يشارك في مؤتمر واجتماعات الاتحاد العالمي بتركيا

يشارك الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية العامة السنوية الرابعة والستين للاتحاد العالمي للبورصات (WFE) وكذلك في اجتماعات لجان العمل الخاصة بالاتحاد والتي تنعقد بدولة تركيا وتستضيفه بورصة إسطنبول خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر، بمشاركة نخبة من رؤساء والمدراء التنفيذيين للبورصات وأبرز المؤسسات المالية العالمية،

يأتي ذلك في إطار حرص البورصة المصرية على تعزيز حضورها الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات مع كبرى أسواق المال العالمية، ومناقشة أحدث التطورات في أسواق المال واستعراض الاتجاهات المستقبلية لتعزيز كفاءتها واستدامتها.

وفي حلقة نقاشية بعنوان " Gold Reimagined: Market Infrastructure and Investor Demand in a New Era " استعرض رئيس البورصة المصرية تطورات سوق الذهب المصري وآفاقه المستقبلية وذلك في ظل الزخم الكبير للاستثمار في الذهب والامكانيات الكبيرة التي يتمتع بها السوق المصري سواء ما يتعلق منها باحتياطات الذهب الخام أو أحجام تداول الذهب في مصر، كما تمت مناقشة تنظيم أدوات الاستثمار البديلة وتعزيز الشمول المالي.

وصرح عزام أن إطلاق صناديق الاستثمار في الذهب أتاح للمستثمرين وسيلة آمنة ومنظمة للاستثمار في الذهب تتضمن التسوية النقدية أو المادية لمن يرغب في الاحتفاظ بالمعدن النفيس في صورته المادية، مشيرًا إلى أن البورصة المصرية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تقوم يوميًا بنشر أسعار وثائق صناديق الذهب على موقعها الإلكتروني بالإضافة إلى نشر أسعار الذهب من مصادر معتمدة وموثوقة لتعزيز الشفافية والمساهمة في نشر الوعي بين المتعاملين بهذه الصناديق.

تأجيل معرض نبيو للمجوهرات بسبب عدم استقرار أسعار الذهب

قررت اللجنة المنظمة لمعرض الذهب والمجوهرات المصري "نبيو" تأجيل موعد انعقاد الدورة الخامسة من المعرض والتي كان من المقرر انعقادها في الفترة من ٢٣- ٢٥ نوفمبر القادم، وذلك في ضوء حالة عدم الاستقرار والارتفاع الحاد في أسعار الذهب العالمي بفعل التوترات الجيوسياسية والصراعات العسكرية في عدة أقاليم، وكذلك الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا والتي أثرت بدورها على الاقتصاد العالمي وأدت بشكل مباشر لرفع سعر الذهب باعتباره الملاذ الآمن لحفظ قيمة المدخرات في ظل تراجع قيمة الدولار والخفض المستمر لأسعار الفائدة عليه.

صناعة الذهب والمجوهرات

جاء القرار من اللجنة المنظمة التي تضم أعضاء مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، والشركة المنظمة للمعرض، بتأجيل موعد إقامة المعرض لشهر مايو ٢٠٢٦، وذلك للحفاظ على المكتسبات التي حققها معرض نبيو خلال الدورات الأربع السابقة، وحفاظا على مكانته كمنصة إقليمية رائدة لصناعة الذهب والمجوهرات ونافذة قوية لتصدير المشغولات المصرية للخارج.

وقد تم اختيار الموعد لعقد المعرض في مايو ٢٠٢٦ بناء على التوقعات الاقتصادية للمحللين والخبراء والتي تشير إلى ارتفاع احتمالية الوصول إلى نهايات وحلول حاسمة للصراعات القائمة على الساحة العالمية، وبدء ظهور انفراجات للأزمات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي.

النسخة القادمة من المعرض خلال مايو ٢٠٢٦

وأكدت اللجنة المنظمة للمعرض حرصها على تحقيق الأهداف المرجوة من المعرض وكذلك تفهمها للواقع الصعب الذي تعيشه الشركات العاملة في القطاع على مستوى محلي ودولي، كما أكدت استمرار بذل الجهود المطلوبة للإعداد للنسخة القادمة من المعرض خلال مايو ٢٠٢٦ لتخرج بأفضل صورة ممكنة بما يخدم الصناعة المصرية وتحقيق الهدف من المعرض كمنصة عالمية في مجال تجارة الذهب والمجوهرات.

الإحصاء: 2.7% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2023 /2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس النشرة السنوية التي تتضمن إحصاءات المساحات المحصولية والإنتاج النباتي لعام 2023 /2024.

وتتناول النشرة البيانات التفصيلية المتعلقة بالمساحات المزروعة بأنواع مختلفة من المحاصيل والنباتات، بالإضافة إلى كميات الإنتاج التي تم تحقيقها خلال الموسم الزراعي.

وتأتي هذه الإحصاءات لتوفير معلومات دقيقة وشاملة تدعم التخطيط الزراعي واتخاذ القرارات المناسبة لتعزيز الإنتاجية الزراعية، كما تساهم في متابعة تطور القطاع الزراعي وتقييم الأداء الزراعي على مستوى الدولة.

وتعد هذه النشرة مرجعًا هامًا للباحثين وصانعي السياسات الزراعية، وجاء من أهم المؤشرات:

- بـلغ إجمالى المساحة المحصـولية 17.0مليـون فدان عام 2023 / 2024 مقـــابـــل 16.8 مليــــون فــــدان عــــام 2022 / 2023 بزيــادة بلغت نسبـتها 1.1٪.

- بلـــغ إجمـالى المسـاحــة المنــزرعة 10.1 مليــون فــدان عام 2023 / 2024 مقـابل 9.8 مليـــون فـدان عام 2022 / 2023 بزيــادة بلغت نسبـتها 2.7 ٪.

- بلغــت مســـاحة محصـــول القمــح 3.3 مليــون فـــدان عام 2023 /2024 مقابل 3.2 مليون فدان عـام 2022 / 2023 بزيادة بلـــغت نسبـتـــه 2.4٪

-بلغـت كمـيـــة الإنتـاج 9.4 مليــون طـن عـام 2023 / 2024 مقابـــل 9.1 مليـــون طـن عــام 2022 / 2023 بزيادة بلغت نسبـته 4.1٪ ويرجع ذلك إلى زيادة المساحة المنزرعة.

- بلغــت مسـاحـة محـصــول الأرز 1.3 مليـــون فـــدان عام 2023 / 2024 مقابل 1.6 مليـون فدان عـــام 2022 / 2023 بانخفاض بلغــت نسبـته 21.5٪

-بلغــت كميـــة الإنتـــاج 5.0 مليـون طـن عـام 2023 / 2024 مقـابــل 6.2 مليــون طـن عـام 2022/ 2023 بانخفاض بلغت نسبـته 19.5٪ ويرجع ذلك لانخفاض المساحة المنزرعة.

- بلغـت مسـاحة محصـول الطماطم 414.1 ألف فدان عـام 2023 / 2024 مقــابـــل 394.8 ألـف فــدان عــام 2022/ 2023 بزيــادة بلغـــت نسبـتـــها 4.9٪ وبلغـــت كمـيــة الإنتــــاج 7.0 مليــون طن عام 2023/ 2024 مقابـل 7.1 مليون طــــن عام 2022/2023 بانخفاض بلغــت نسبـته 2.0٪ ويرجع ذلك الانخفاض الى انخفاض إنتاجية الفدان.

- بلغت مســـاحة محصول البطاطـس 711.8 ألف فــدان عــام 2023/2024 مقـابــل 649.0 ألــف فــدان عــام 2022 / 2023 بزيادة بلغـت نسبـتـهــا 9.7 ٪ وبلغت كمية الإنتاج 9.6 مليــون طن عــام 2022 / 2023 مقــابل 8.6 مليــون طــن عام 2022 / 2023 بزيادة بلغت بنسبتها 11.6٪.

صادرات الساعات السويسرية ترتفع في الشرق وتتراجع بأمريكا بعد رسوم الـ39% الجمركية

شهدت الساعات السويسرية، رمز الفخامة والدقة في الصناعة العالمية، تحوّلًا لافتًا في خريطة مبيعاتها الدولية خلال الفترة الأخيرة، إذ سجّلت انتعاشًا قويًا في الأسواق الآسيوية مقابل تراجع حاد في السوق الأمريكية عقب فرض واشنطن رسومًا جمركية مفاجئة بنسبة 39% على السلع المصنوعة في سويسرا.

وبحسب اتحاد صناعة الساعات السويسرية، فإن الصادرات الإجمالية للساعات بلغت 1.99 مليار فرنك سويسري (2.32 مليار دولار) خلال شهر سبتمبر الماضي، بانخفاض قدره 3.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، متأثرة بالتوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وسويسرا.

وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 56% خلال سبتمبر، لتُعمّق تراجعًا بدأ منذ أغسطس الماضي عندما هبطت بنسبة 24%. في المقابل، سجلت الأسواق الآسيوية، وعلى رأسها الصين وهونغ كونغ، ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب، ما ساهم في تعويض جزئي للانخفاض الأمريكي.

ويرى خبراء الصناعة أن هذه التطورات تعكس بوضوح أثر السياسات الحمائية الأمريكية التي بدأت تُعيد رسم مسار التجارة العالمية حتى بين الحلفاء الاقتصاديين، مشيرين إلى أن القطاع السويسري للساعات من أكثر القطاعات حساسية تجاه التغيرات الجمركية نظرًا لاعتماده الكبير على الصادرات والأسواق الراقية.

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم 23 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

سعر الفراخ اليوم، سجل سعر الفراخ انخفاضًا في الأسواق، اليوم الخميس، 23 أكتوبر 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الخميس، وفقا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 74 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 95 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 114 جنيها للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 61 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 93 جنيها إلى 94 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة بعد الانخفاضات الأخيرة

أكد المحلل المالي والخبير الاقتصادي مازن أبو إسماعيل أن الانخفاض الحاد في أسعار الذهب خلال الأيام الأخيرة لا يعكس مبالغة في تسعيره، بل يمثل حركة تصحيح طبيعية بعد موجة ارتفاعات قوية سجل خلالها المعدن الأصفر مستويات تاريخية غير مسبوقة.

وأوضح أبو إسماعيل، خلال لقائه ببرنامج «أرقام وأسواق» على قناة أزهري، أن التراجع الحالي يمثل فرصة دخول جيدة للمستثمرين، مؤكدًا أن الاتجاه العام للذهب لا يزال صاعدًا طالما أن العوامل الأساسية الداعمة لارتفاعه — مثل التوترات الجيوسياسية وتراجع الثقة في العملات الورقية — ما تزال قائمة.

النفط يرتفع بدعم من قرارات أمريكية واتفاقات مرتقبة

وتطرق أبو إسماعيل إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 2% مؤخرًا، موضحًا أن هذه الزيادة جاءت نتيجة عوامل مستقلة عن سوق المعادن، أبرزها شراء وزارة الطاقة الأمريكية لمليون برميل إضافي لتعزيز المخزون الاستراتيجي.

كما أشار إلى تقارير تتحدث عن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة والهند قد يؤدي إلى خفض الاعتماد على النفط الروسي، ما يعزز الطلب على خام برنت وWTI في الأسواق العالمية.

الدولار في انتظار الفيدرالي.. والترقب سيد الموقف

أما بشأن تحركات الدولار الأمريكي، فأكد أبو إسماعيل أنه يسير حاليًا في مسار عرضي مستقر بعد تراجع طفيف منذ بداية العام، في انتظار قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أن لهجة الفيدرالي في البيان المرتقب ستكون أكثر تأثيرًا من القرار نفسه، موضحًا أن أي إشارات إلى قلق من التضخم قد تدعم الدولار، بينما سياسة نقدية أكثر تيسيرًا قد تزيد من الضغوط على العملة الأمريكية.



شعبة المستوردين: انخفاض الدولار يعوّض أثر رفع البنزين والسولار وهذه توصياتنا للتجار

طالب المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، التجار بعدم استغلال رفع أسعار البنزين والسولار كذريعة لزيادة أسعار السلع، مؤكدًا أن الأسواق تمر بحالة من الركود الواضح، وأي زيادات جديدة في الأسعار قد تُعمّق تباطؤ حركة البيع.

وأوضح "بشاي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، أن انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه من 50 إلى نحو 47.5 جنيه، يمكن أن يعوّض جزئيًا أثر الزيادة في أسعار الوقود، مشددًا على أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لضبط السوق وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية.

"مش كل زيادة في البنزين تعني زيادة في الأسعار"

وقال بشاي نصًا:"مش كل زيادة في البنزين تعني إن الأسعار لازم تزيد، في منتجات بتتأثر فعلًا، لكن في سلع تانية لازم التاجر يحسبها بعقل، خاصة مع انخفاض تكلفة الدولار".

وأشار إلى أن بعض التجار – على حد وصفه – "بيسعروا مع الموجة"، أي يرفعون الأسعار بشكل تلقائي مع أي تغيّر اقتصادي دون مراجعة دقيقة لتكاليفهم الحقيقية، محذرًا من أن هذا السلوك يضر بالسوق ويزيد من حالة الاحتقان بين المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.