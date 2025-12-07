الإثنين 08 ديسمبر 2025
اقتصاد

بالأرقام، ارتفاع ملحوظ في تراخيص السيارات الكهربائية خلال 2025

سيًارات كهربائية
سيًارات كهربائية
السيارات الكهربائية، استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات إجمالي أعداد  السيارات الكهربائية المرخصة  منذ 21-7-2021 وحتى نوفمبر 2025، وبلغت نحو  18596 سيارة، وفى شهر نوفمبر الماضًي لعام 2025 بلغت عدد السيارات 1267 سيارة كهربائية، مما يشير لتحسن كبير في مبيعات السيارات الكهربائية وزيادة وعي المواطنين نحو اقتناء السيارات صديقة للبيئة.


إجمالي تراخيص السيارات الكهربائية المرخصة في مصر 

ووفقًا لتقرير الصادر من مجمعة التامين الاجبارى علي السيارات بالتعاون مع الادارة العامة للمرور، احتلال سيارات بى واى دى علي المركز الاول. بعد ترخيص مايقرب من 429 سيارة واستحوذت سونج بلا س علي المركز الثاني بعد ترخيص ما يقرب من  157 سيارة  أما زيكر فقد جاءت فى المركز الثالث بعد ترخيص  94 سيارة واستحوذت سيارتها اكس 7 على نفس المركز بعد ترخيص  66 سيارة.

وأشار التقرير الصادر من مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، تمركز سيارات نيسان ومرسيدس فى نفس المركز بعد ترخيص  87 سيارة لكل منهما واستحوذت نيسان اكس تريل على 21 سيارة ومرسيدس إى كيو ايه 260 على عدد 36 سيارة ثم فولكس فاجن رخصت ما يقًرب من  79 سيارة أما بى ام دبليو رخصت 75 سيارة اما روكس رخصت 56 سيارة ودونج فونج  رخصت 40 سيارة وافاتار 36 سيارة وأى إم 33 سيارة واكس بنج  اختتمت التراخيص بعدد 23 سيارة وديبال 12 وشاومى 15 سيارة.

