الفيدرالي الأمريكي يتوقع خفض أسعار الفائدة مرة واحدة في 2026

كشف تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، عن التوقعات الاقتصادية لأعضاء لجنة السوق المفتوحة ورؤساء البنوك الفيدرالية الإقليمية، حيث أبقوا على تقديراتهم لعدد تخفيضات الفائدة عند مرة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من عامي 2026 و2027.

وأظهر التقرير الصادر اليوم الأربعاء، عقب اجتماع اللجنة، رفع صناع السياسة توقعاتهم لمعدل نمو الاقتصاد هذا العام، وفي العامين التاليين.

جاء ذلك بعد أن خفض الفيدرالي اليوم أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثالثة في عام 2025، وبمقدار 25 نقطة إلى نطاق 3.75% و3.50%.

وأبقى أعضاء اللجنة توقعاتهم لمعدل البطالة في العامين الحالي والمقبل دون تغيير، مع خفضها على صعيد 2027.

أما عن التضخم، خفّض صناع السياسة النقدية توقعاتهم للوتيرة السنوية لنمو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ونظيره الأساسي الذي يستبعد منه أسعار الغذاء والطاقة؛ في عامي 2025 و2026.

خفض الفائدة في الفيدرالي الأمريكي

وجاء ذلك بعد شهور من الجدل الاقتصادي والضغوط المتزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الفيدرالي لخفض الفائدة، وسط تهديدات مستمرة لجيروم باول للضغط عليه.

ترامب شن هجمات متكررة على رئيس الفيدرالي

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شن هجمات متكررة على رئيس الفيدرالي جيروم باول، واصفًا إياه بأنه "ليس شخصًا ذكيا"، كما أكد ترامب أن سرعة خفض الفائدة ستكون اختبارا حاسما لاختياره القادم لرئاسة الفيدرالي عند انتهاء ولاية باول في مايو 2026.

