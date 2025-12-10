الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الفيدرالي الأمريكي يتوقع خفض أسعار الفائدة مرة واحدة في 2026

الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي
18 حجم الخط

كشف تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، عن التوقعات الاقتصادية لأعضاء لجنة السوق المفتوحة ورؤساء البنوك الفيدرالية الإقليمية، حيث أبقوا على تقديراتهم لعدد تخفيضات الفائدة عند مرة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من عامي 2026 و2027.

وأظهر التقرير الصادر اليوم الأربعاء، عقب اجتماع اللجنة، رفع صناع السياسة توقعاتهم لمعدل نمو الاقتصاد هذا العام، وفي العامين التاليين.

جاء ذلك بعد أن خفض الفيدرالي اليوم أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثالثة في عام 2025، وبمقدار 25 نقطة إلى نطاق 3.75% و3.50%.

وأبقى أعضاء اللجنة توقعاتهم لمعدل البطالة في العامين الحالي والمقبل دون تغيير، مع خفضها على صعيد 2027.

أما عن التضخم، خفّض صناع السياسة النقدية توقعاتهم للوتيرة السنوية لنمو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ونظيره الأساسي الذي يستبعد منه أسعار الغذاء والطاقة؛ في عامي 2025 و2026.

خفض الفائدة في الفيدرالي الأمريكي 

وجاء ذلك بعد شهور من الجدل الاقتصادي والضغوط المتزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الفيدرالي لخفض الفائدة، وسط تهديدات مستمرة لجيروم باول للضغط عليه.

ترامب شن هجمات متكررة على رئيس الفيدرالي

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شن هجمات متكررة على رئيس الفيدرالي جيروم باول، واصفًا إياه بأنه "ليس شخصًا ذكيا"، كما أكد ترامب أن سرعة خفض الفائدة ستكون اختبارا حاسما لاختياره القادم لرئاسة الفيدرالي عند انتهاء ولاية باول في مايو 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيدرالي الاحتياطي الفيدرالي التوقعات الاقتصادية الفائدة نمو الإقتصاد أسعار الفائدة معدل البطالة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي

مواد متعلقة

الفيدرالي: نراقب تداعيات كافة البيانات الاقتصادية، ومستعدون لتعديل موقفنا النقدي حسب الحاجة

على غرار الفيدرالي، مصرف قطر المركزي يخفض أسعار الفائدة 0.25%

الأكثر قراءة

نص قرار الإدارية بقبول طعن وليد شوقي بدائرة طلخا ونبروه في الدقهلية وتصعيده (صور)

قبل بطولة إنتر كونتنينتال، أزمة بيراميدز بسبب كأس العرب وأمم أفريقيا

القبض على المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة فى النزهة

فلامنجو يتأهل لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال بالفوز على كروز أزول

الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض سعر الفائدة 0.25% في آخر اجتماعات 2025

أستاذ قانون يستعرض دلالات أحكام الإدارية العليا في الطعون الانتخابية بالمرحلة الثانية

لماذا جعل الله الإنسان خليفةً في الأرض؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

موعد مباراة الأهلي أمام المصرية للاتصالات في كأس مصر والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

الريال العماني يسجل 123.90 جنيه للبيع في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي بتعاملات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شهر الله الحرام، موعد غرة رجب 1447 فلكيا

لماذا جعل الله الإنسان خليفةً في الأرض؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الإفتاء توضح شروط رد السلعة إلى البائع إذا وجد المشتري بها عيبًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads