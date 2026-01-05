الإثنين 05 يناير 2026
أسعار التمور في الأسواق استعدادًا لشهر رمضان المبارك

أسعار البلح والتمور في الأسواق، طرح سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، أنواع التمور والبلح بالتزامن مع استعدادات استقبال  شهر رمضان المبارك 2026،  إذ يزيد الإقبال على شراء البلح والتمور مع قرب الشهر الكريم؛ إذ يعتبر المواطنين البلح ضمن أصناف ياميش رمضان.

أسعار البلح والتمور في سوق العبور

وتستعرض «فيتو» أسعار البلح والتمور في سوق العبور، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك؛ في السطور الآتية: 

أسعار البلح في سوق العبور

  1. تراوح سعر البلح السيوي من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوح سعر بلح ثلاجة من 20 إلى 30 جنيهًا.
  3. تراوح سعر بلح شامية من 17 إلى 45 جنيهًا.
  4. تراوح سعر بلح ابريمي من 15 إلى 35 جنيهًا.
سعر البلح في سوق العبور

  1. تراوح سعر بلح مركابي من 17 إلى 55 جنيهًا.
  2. تراوح سعر بلح أبيض غزال من 18 إلى 46 جنيهًا.
  3. تراوح سعر بلح عينات من 17 إلى 45 جنيهًا.
  4. تراوح سعر بلح ألبان من 18 إلى 46 جنيهًا.
  5. تراوح سعر بلح وردة من 17  إلى 45 جنيهًا.
أسعار التمور في سوق العبور

  1. تراوح سعر بلح برتموتة من 18 إلى 58 جنيهًا.
  2. تراوح سعر بلح أسواني من 16 إلى 36 جنيهًا.
  3. تراوح سعر بلح سكوتي من 18 إلى 58 جنيهًا.
  4. تراوح سعر بلح جنديلة من 18  إلى 58 جنيهًا.
  5. تراوح سعر بلح قرن غزال من 40 إلى 80 جنيهًا.

الجريدة الرسمية