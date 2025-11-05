أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار.. البورصة تخسر 6 مليارات جنيه.. واستمرار مبادرات التمويل العقاري بإعلانات سكن لكل المصريين

18 حجم الخط

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار أمام الجنيه، شهد سعر الدولار أمام الجنيه ارتفاعا في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، بنحو 10 قروش وفقا لآخر تحديث للأسعار في البنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

- 47.34 جنيها للشراء.

- 47.48 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 47.36 جنيها للشراء.

-47.46 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

- 47.36 جنيها للشراء.

-47.46 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

- 47.36 جنيها للشراء.

-47.46 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر

- 47.36 جنيها للشراء.

-47.46 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

- 47.36 جنيها للشراء.

-47.46 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب تراجعا بقيمة 20 جنيها للجرام، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار في الأسواق.

وترصد “فيتو” آخر تطورات أسعار الذهب فى الصاغة أولا بأول، وفق آخر التحديثات بالسوق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6068 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5310 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4551 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب حوالى 42480 جنيها بالصاغة.

الاتحاد الأوروبي والصين يقرران إنشاء قناة خاصة لضمان إمدادات المعادن النادرة

قال المفوض الأوروبي للتجارة ماروش شيفتتشوفيتش، إن الاتحاد الأوروبي، قرر إنشاء قناة خاصة للتواصل مع السلطات الصينية بهدف ضمان تدفق إمدادات المعادن النادرة التي تعد ضرورية للصناعات الأوروبية.

قيود صادرات المعادن النادرة

ويأتي هذا الإجراء بعد أن فرضت الصين قيودا على صادرات المعادن النادرة في وقت سابق من هذا العام، ما أثار مخاوف في أوروبا من اضطرابات محتملة في إنتاج السيارات الكهربائية والتوربينات الهوائية وغيرها من التقنيات التي تعتمد على المغانط الدائمة، بحسب إرم بزنس.

وأسهمت سلسلة من الاتفاقات بين أوروبا والولايات المتحدة في تخفيف حدة النقص، في حين تعمل بروكسل وواشنطن ودول أخرى على تنويع سلاسل التوريد والحد من الاعتماد على الصين في هذا المجال الحيوي.

وقال شيفتتشوفيتش، الذي كان يتحدث من الكويت خلال مشاركته في منتدى الأعمال الخليجي – الأوروبي 2025، إنه أجرى محادثات متكررة مع وزير التجارة الصيني وانج ون تاو حول الموضوع، مؤكدا أن أي سوء إدارة في إجراءات التصدير قد يكون له تأثير سلبي كبير في الإنتاج والتصنيع داخل الاتحاد الأوروبي.

المشاط: الاستثمار في رأس المال البشري والحماية الاجتماعية ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فعالية رفيعة المستوى، حول الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وذلك خلال فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تُشارك فيها جمهورية مصر العربية، بوفد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

وشارك في الفعالية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مراد وهبة، الأمين التنفيذي بالإنابة للإسكوا، وكارستن ستور، رئيس لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفهد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية.

الاستثمار في رأس المال البشري

وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر تضع الحماية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال دورها المحوري في تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق النمو العادل والشامل، موضحة أن الحكومة انتقلت من فكرة الحماية إلى التمكين من خلال استراتيجية واضحة للتمكين الاقتصادي للأسر الأقل دخلًا، تمكنهم من زيادة مستويات معيشتهم وتحسين الدخول.

رويترز: الديار القطرية توقع اتفاقا بـ 29.7 مليار دولار لتطوير "علم الروم" بمطروح

كشفت وكالة رويترز عن إبرام شركة الديار القطرية اتفاقا بقيمة 29.7 مليار دولار مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، لتطوير منطقة علم الروم على ساحل البحر المتوسط.

وجاء ذلك بعد ساعات من انتهاء زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لدولة قطر، ومشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، وكذا القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع.

الديار القطرية توقع اتفاقا لتطوير منطقة علم الروم

وأوضحت الوكالة، أنه بموجب الصفقة سوف يتم سداد 3.5 مليار دولار ثمنا للأرض، بالإضافة إلى استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار لبناء المشروع.

وأشارت الوكالة، إلى أنه من المتوقع أن يحقق مشروع علم الروم التابع لشركة الديار القطرية إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، حيث سوف يتم تخصيص 15% من أرباح المشروع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسيغطي مشروع تطوير علم الروم مساحة 4900 فدان على امتداد 7.2 كيلومتر من الساحل بما في ذلك وحدات سكنية فاخرة وملاعب جولف ومراس ومدارس وجامعات.

لقاءات رئيس الوزراء في قطر

وجاء هذا الإعلان بعد اللقاءات التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، مع رابطة رجال الأعمال القطريين، برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، مؤكدا عمق العلاقات المصرية القطرية، وتطلع مصر لدعم وتعزيز مختلف أوجه العلاقات مع الشقيقة قطر فى مختلف المجالات.

وأشار رئيس الوزراء، خلال اللقاء، إلى ما شهدته الأوضاع الاقتصادية فى مصر من تحسن خلال الفترة الماضية، وذلك فى ضوء النتائج الإيجابية المحققة من تطبيق وتنفيذ العديد من الخطوات والإجراءات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتا كذلك إلى جهود تحسين مناخ وبيئة الاستثمار، فضلا عن استقرار سوق النقد الأجنبي فى مصر وسهولة تحويل أرباح الشركات الأجنبية خلال المرحلة الراهنة.

وزير الاتصالات يشهد توقيع مذكرة لتأهيل الكوادر وتوفير فرص عمل بتكنولوجيا Service Now

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) مصر، بمشاركة عدد من الشركات العالمية وهى كابجيمينى، ومركز ديلويت للابتكار، وفودافون للحلول الذكية.

تأهيل الكوادر الشابة

ويأتي ذلك بهدف إطلاق مبادرة وطنية لتأهيل الكوادر الشابة فى مجال تكنولوجيا “الخدمة الفورية” ServiceNow، لتعزيز قدراتهم التقنية وتأهيلهم لسوق العمل المحلى والعالمى إلى جانب توفير فرص عمل للمتميزين.

ويُعد هذا البرنامج هو الأول من نوعه فى مصر الذى يقدم تدريبًا معتمدًا على تقنيات “الخدمة الفورية” ServiceNow التى تعد من أبرز منصات التحول الرقمى، وتُستخدم داخل المؤسسات لإدارة الخدمات فى مجالات مثل تقنية المعلومات والموارد البشرية والعمليات التشغيلية. وتتميز المنصة بقدرتها على رفع كفاءة الأداء وتسريع الإنجاز وتقليل التكاليف من خلال توحيد الأنظمة فى بيئة رقمية متكاملة.

وتتعاون الجهات المشاركة لتنفيذ المبادرة من خلال تقديم تدريب عملى مباشر يعتمد على نموذج تكاملى للتدريب من أجل التشغيل، حيث يشارك القطاع الخاص ممثلًا فى شركات كابجيمينى، ومركز ديلويت للابتكار، وفودافون للحلول الذكية فى اختيار الكوادر الشابة من الخريجين المتميزين وتقديم الدعم الفنى والاستشارى لضمان توافق التدريب مع متطلبات السوقين المحلى والعالمى وتوفير فرص العمل للمتميزين من خريجى المبادرة في هذه الشركات.

المشاط تبحث تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية خلال فعاليات القمة العالمية بالدوحة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية، والمنظمات الأممية، وذلك خلال خلال مشاركتها ضمن الوفد المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة القطرية وبتنسيق من إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA) وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري.

فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، الدكتور فيليبي باوليير، مساعد الأمين العام لشؤون الشباب، ورئيس مكتب الشباب التابع للأمم المتحدة، حيث شهد اللقاء مناقشات العلاقات الوطيدة بين مصر والأمم المتحدة بمختلف منظماتها وبرامجها التابعة، وبحث الجهود الوطنية في مجال تمكين الشباب وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، خاصة من خلال مبادرة «شباب بلد» التي تُعد النسخة المصرية من المبادرة الأممية Generation Unlimited.

من جانب آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سابينا ألكاير، مديرة مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية (OPHI)، حيث بحثت سبل تعزيز العلاقات المشتركة، وتطرقت «المشاط»، إلى الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المبادرات والبرامج على رأسها برنامج «تكافل وكرامة»، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تُسهم في تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة لسكان الريف المصري، فضلًا عن مبادرات 100 مليون صحة، وغيرها من الإجراءات الهادفة لتحسين مؤشرات التنمية البشرية في مصر.

جهاز حماية المنافسة يثبت مخالفة شركة أدوية

قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة إحدى شركات توزيع الأدوية لأحكام المادتين (8/أ) و(8/ و) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، وذلك لقيامها بإساءة استخدام وضعها المسيطر فيما يتعلق بتوزيع مستحضر السيتروتايد، والمستخدم في الحقن المجهري وعمليات أطفال الأنابيب، والمدرج بقوائم المتابعة (Red label) لدى هيئة الدواء المصرية باعتباره من المستحضرات التي تعاني تحديًا من توفُّره في السوق المحلي، حيث تعد الشركة المخالفة المستورد والموزع الرئيسي للمستحضر بجمهورية مصر العربية خلال فترة المخالفة.

تقييد عمليات توزيع مستحضر السيتروتايد 0.25 مجم

وتبين للجهاز من خلال إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات قيام الشركة المخالفة بتقييد عمليات توزيع مستحضر السيتروتايد 0.25 مجم من خلال توفير المنتج في سلسلة الصيدليات التابعة لها، وحرمان الصيدليات الأخرى من توفره حال كونه من المنتجات الشحيحة، فضلًا عما تبين من وجود عمليات بيع صورية للمنتج أدت إلى تفاقم الأزمة وفتح المجال أمام البيع بالسوق غير الرسمي بأسعار مبالغ فيها.

وقد ترتب على الممارسات الاحتكارية التي قامت بها الشركة الإضرار بالمنافسة في هذا القطاع الهام، من خلال تمييز الصيدليات التابعة لها عن غيرها من الصيدليات العاملة في السوق؛ مما أضر بالمنافسة البينية بينهم على توفير المستحضرات الطبية للمواطنين، بل اضطرت بعض الصيدليات إلى اللجوء إلى الشراء من سلسلة الصيدليات التابعة للشركة المخالفة لتلبية بعض احتياجاتها، فضلًا عن التداول في السوق غير الرسمي بأسعار تجاوزت 35% زيادة عن السوق الرسمي، وهو الأمر الذي أضر بالمواطن المصري الذي حُرم من حقه في توفر العلاج اللازم له بسعره العادل المحدد من قبل الدولة.

وأشاد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون البناء والمثمر مع هيئة الدواء المصرية، والذي أثمر عن كشف الممارسات الاحتكارية بهذا السوق معززًا التكامل بين كافة أجهزة الدولة بما يحقق مصلحة المواطنين.

وزير قطاع الأعمال العام يشارك في احتفالية سفارة الجزائر بالذكرى الـ71 للثورة التحريرية

شارك المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ممثلًا عن الحكومة المصرية، في الاحتفالية التي أقامتها سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة، بمناسبة الذكرى الـ71 للثورة التحريرية.

جاءت الاحتفالية بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والسفير محمد سفيان برّاح، سفير الجزائر بالقاهرة، وعدد من السفراء العرب والأجانب، والشخصيات العامة.

‎وخلال كلمته في الحفل، نقل المهندس محمد شيمي تحيات وتهاني الحكومة والشعب المصري إلى القيادة الجزائرية والشعب الجزائري الشقيق بهذه المناسبة الوطنية الغالية التي تُجسّد أسمى معاني النضال والتضحية من أجل الحرية والاستقلال.

رئيس غرفة القاهرة: نواصل التعاون مع المحافظة للتوسع في أسواق اليوم الواحد

رافق أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، مُحافظ القاهرة خلال تفقده سوق اليوم الواحد بشارع أبو بكر الصديق بحي ١٥ مايو ضمن المرحلة الثانية من مبادرة أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسب تبدأ من ١٥% وتصل إلى ٥٠% في بعض السلع.

الغرفة مستمرة في التعاون مع المحافظة للتوسع في مبادرة أسواق اليوم الواحد

وقال أيمن العشري: إن غرفة القاهرة مستمرة في التعاون مع المحافظة للتوسع في مبادرة أسواق "اليوم الواحد"، التي أثبتت نجاحها في ضبط الأسواق والأسعار، وتقليل الحلقات الوسيطة، وتوفير السلع للمواطن بجودة عالية وسعر عادل، دعمًا لجهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف "العشري": إن مبادرة "أسواق اليوم الواحد" تُعزز من إتاحة السلع وزيادة المعروض بما يسهم في تحقيق التوازن السعري وتوفير المنتجات في المناطق الأكثر احتياجًا، وهناك تنسيق دائم لإقامة هذه الأسواق في أماكن متفرقة وبشكل دوري، بما يُعزّز من فرص الوصول المباشر للسلع الأساسية.

وأعرب "العشري" عن سعادته بالتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد في الأحياء المختلفة في محافظة القاهرة، وإن هناك حرص من المحافظة والغرفة على زيادة التعاون لتقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح هذه المبادرات، التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجات المواطنين بيسر وسهولة.

الذهب يرتفع بنسبة 1.30% عالميا والأونصة تسجل 3985.03 دولار

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار وارتفاع الطلب على المعدن الأصفر نتيجة زيادة العزوف عن المخاطرة.

ارتفاع أسعار الذهب

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.30% إلى 3985.03 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.85% إلى 3991.90 دولار للأونصة، بحسب شبكة CNBC عربية.

وزادت أسعار الذهب 52% هذا العام ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4381.21 دولار للأونصة في 20 أكتوبر.

وقال كارستن مينكي المحلل في جوليوس باير، إن التحول الأخير إلى العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية بسبب زيادة المخاوف بشأن تقييم أسواق الأسهم يسهم في استقرار الذهب بعد تراجعه عن مستويات قياسية.

غرفة القاهرة و"الطب البيطري" و"سلامة الغذاء" يبحثون تطوير قطاع الدواجن

عقدت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية للقاهرة برئاسة الدكتور عبد العزيز السيد اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتورة منى نظير مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالقاهرة.

كما حضر الاجتماع من هيئة سلامة الغذاء كل من: محمد عبد الرؤوف وسمير محمد، لمناقشة الموضوعات المشتركة بما يستهدف تطوير قطاع الدواجن.

مساندة قطاع الدواجن وتشغيل المجازر

وأكّد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس الشُعبة، أهمية زيادة التعاون بين الشُعبة – عن طريق الغرفة – وكل من الطب البيطري بالقاهرة وهيئة سلامة الغذاء؛ من أجل مساندة قطاع الدواجن وتشغيل المجازر بطاقات إنتاجية أكبر مع الالتزام بكافة المعايير المطلوبة.

وأضاف "السيد" أن هذا الاجتماع الهدف منه زيادة التنسيق والتعاون مع الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء فيما يتعلق بالموضوعات المشتركة، مثل التراخيص والاشتراطات المطلوبة، وتبادل وجهات النظر بما يحقق المصلحة العامة، خاصة أن مُنتسبي الشُعبة في هذا القطاع يعرفون كل صغيرة وكبيرة من خلال التعامل المباشر على أرض الواقع؛ مما يتيح لهم تحديد الإيجابيات والسلبيات من واقع تجارب عملية فعلية، وهو ما يؤكد أهمية وضع مقترحاتهم وآرائهم في الاعتبار، وإعادة النظر فيما يطرحونه من أفكار ورؤى ومقترحات لحل المشاكل التي تواجههم، مع الالتزام الكامل بمعايير الصحة والسلامة المهنية التي يتم وضعها للعمل في هذا القطاع.

رئيس الرقابة المالية يبحث مع وفد "سيتي بنك" تطوير سوق رأس المال بمصر

التقي الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من "سيتي بنك"، ضم ريتو فابر رئيس قسم خدمات الأوراق المالية لدى المجموعة في المملكة المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا، وعمرو سنبل رئيس خدمات المستثمرين في مصر وشمال أفريقيا وباكستان بالمجموعة، وذلك لبحث تطورات سوق رأس المال المصري واستعراض الجهود الجارية لتعزيز كفاءته وجاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد الدكتور فريد أن الهيئة ماضية في استكمال خطوات تطوير سوق رأس المال عبر إصدار حزمة من القرارات التنظيمية الخاصة بآليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلنج)، والخاصة بالأسهم وصانع السوق قبل نهاية العام الجاري، بما يسهم في زيادة السيولة ورفع كفاءة السوق وتحسين آليات التسعير، مشددًا على أن هدف الهيئة دائمًا هو مساعدة الأسواق لضمان تطورها وزيادة كفائتها.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن استراتيجية التطوير تستهدف في المقام الأول تعزيز الشفافية والانضباط ورفع كفاءة التداولات وتشجيع المواطنين على الاستثمار في البورصة المصرية للاستفادة من النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة.

واستعرض الدكتور فريد، الخطط والبرامج المتكاملة لتطوير وإصلاح سوق رأس المال المصري لتعزيز كفاءته وتنافسيته لزيادة دوره في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يوفره من حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تمكن الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف القطاعات الانتاجية من النمو وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها من حيث المؤشرات المالية والتشغيلية، وتمكين المواطنين من الاستثمار عبر توفير باقة مختلفة من الحلول والآليات الاستثمارية لمساعدتهم على حسن إدارة أموالهم وتحفيزهم على مزيد من الادخار والاستثمار كونهما الأساس لأى نمو اقتصادي شامل ومستدام، مع العمل المستمر نحو زيادة معدلات الرقمنة في القطاع لما لذلك من أهمية بالغة في تسهيل وصول وحصول المواطنين على الخدمات المالية والاستثمارية المختلفة.

مجلس الوزراء يوافق على استمرار مبادرات التمويل العقاري 3% و8% بإعلانات سكن لكل المصريين

قال البنك المركزي المصري: إن مجلس الوزراء وافق على استمرار سريان أسعار عائد مبادرات التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز بإعلانات مبادرة سكن لكل المصريين أرقام 1، 2، 3.

وبناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (63) بتاريخ 22 أكتوبر 2025، أبلغ البنك المركزي البنوك اليوم باستمرار تطبيق أسعار عائد (3%، 8%) متناقص على العملاء السابق تقدمهم للحجز بإعلانات مبادرة سكن لكل المصريين أرقام (1، 2، 3) السابق طرحها لمنخفضي ومتوسطي الدخل من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وجاء ذلك تيسيرًا على المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل الذين قاموا بالفعل بالتقدم للحجز في وقت سابق لتعديل أسعار العائد التي تمت مؤخرا.

إعلان نتائج انتخابات مجلس تأمينات الممتلكات والمسئوليات والأشخاص وعمليات تكوين الأموال

أعلن اتحاد شركات التأمين المصرية عن نتائج انتخابات المجلس التنفيذي لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، والتي جرت اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2025، بمقر الاتحاد.

انتخابات شركات التأمين

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز مصطفى صلاح، العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، بمنصب رئيس المجلس التنفيذي لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، كما فاز إسلام نجاح، العضو المنتدب لشركة تشب لتأمينات الحياة – مصر، بمنصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

وكان الاتحاد قد عقد في وقت سابق، يوم 14 أكتوبر 2025، انتخابات المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، والتي أسفرت عن فوز مدحت صابر، العضو المنتدب لشركة أروب للتأمين بمنصب رئيس المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، وهشام محسن، العضو المنتدب لشركة إسكان للتأمين بمنصب نائب الرئيس المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بالتزكية.

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.800 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 39132 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 48158 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 17680 نقطة، فيما هبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4337 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 12078 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 15928 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4070 نقطة.

2.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل خلال 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء النشرة السنـوية حول " التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيـل عـام 2024 " وتتناول النشرة حجم التجارة (صادرات - واردات ) مع دول حوض النيل (السودان - أثيوبيا - أوغندا - الكونغو - كينيا - تنزانيا - روانـــدا - بوروندى - إريتريا- جنوب السودان).

ومن أهم مؤشراتها ما يلي:

- بلغ إجمالي قيمـة الصادرات لدول حوض النيـل 1.58 مليار دولار عام 2024 مقابل 1.73 مليار دولار عام 2023 بنسبـة انخفاض قدره 8.8٪.

- بلغ إجمالي قيمة الواردات من دول حوض النيل 1.283 مليار دولار عــام 2024 مقابــل 1.285 مليــار دولار عام 2023 بنسبة انخفاض قدره 0.2 ٪.

- جـاءت السـودان فـي المرتبــة الأولــى للصادرات بما قيمتـه 884.1 مليون دولار عـــام 2024 مقابـــل 989.0 مليون دولار عام 2023 بنسبة انخفاض قدره 10.6٪ وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها الى السودان منتجات مطاحن، شعير ناشط ونشا حبوب، سكر ومصنوعات سكرية.

- جاءت في المرتبــة الثانيـة كينيا بما قيمته 313.9 مليون دولار عام 2024 مقابـل 327.3 مليون دولار عام 2023 بنسبة انخفاض قدره 4.1 ٪، وكان أهـم الأصنــاف التى تم تصديرها إلى كينيا ورق ومصنوعـات من عجائن الــورق، حديد وصلب وفولاذ، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها.

اتحاد الغرف التجارية: دور محوري للمنتدى المصري الخليجي لتحقيق التكامل الاقتصادي

أكد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية منتدى التجارة والاستثمار الذى تستضيفه مصر الاثنين المقبل فى الانتقال من مجرد تبادل تجاري إلى تحقيق تكامل صناعي واستثماري حقيقي، خاصة في القطاعات التي تضمن استدامة النمو والأمن الاقتصادي المشترك.

تعزيز وتنمية العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي

وأضاف أن المنتدى يهدف الى تعزيز وتنمية العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بشكل أساسي عبر الارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى آفاق أوسع.

وقال المكاوى: إن المنتدى بمثابة منصة هامة لالتقاء قادة الحكومات، والغرف التجارية، ورجال الأعمال، والمستثمرين من الجانبين لتبادل الحوار والخبرات، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية، بإطلاق المزيد من الشراكات والتحالفات بين القطاع الخاص المصري والخليجي في مختلف المجالات، وزيادة التبادل التجاري وتشجيع إقامة علاقات تجارية جديدة، ومضاعفة الاستثمارات الخليجية الموجهة إلى مصر.

وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة والإصلاحات الاقتصادية والمزايا والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين. لتحقيق التكامل الاقتصادي خاصة في مجالات مثل الصناعات الغذائية والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، والعمل على تعميق الصناعة المشتركة وإحلال الواردات، ومعالجة أي تحديات قد تواجه المستثمر الخليجي.

تقرير حديث: تضاعف الهجمات الإلكترونية على ملفات الربط الديناميكي منذ 2023

كشف تقرير حديث عن تضاعف الهجمات الإلكترونية على ملفات الربط الديناميكي DLL خلال العامين الماضيين منذ عام 2023 حيث يعد استغلال ملفات الربط الديناميكي (DLL) من الأساليب الشائعة التي يعتمد عليها المجرمون السيبرانيون لاستبدال بيانات خبيثة يتم تنزيلها ضمن عملية تبدو شرعية.

برمجيات حصان طروادة

ويستخدم هذه التقنية مطورو البرمجيات الخبيثة واسعة الانتشار، مثل برمجيات سرقة البيانات وبرمجيات حصان طروادة التي تستهدف البيانات المصرفية، ومجموعات التهديدات المتقدمة المستمرة (APT)، ومجموعات الجريمة الإلكترونية التي تشن الهجمات الموجهة.

تم رصد استخدام هذا الأسلوب وأنواعه المختلفة، مثل التحميل الجانبي لملفات DLL، في هجمات موجهة استهدفت مؤسسات في روسيا، وإفريقيا، وكوريا الجنوبية، ودول ومناطق أخرى وقد سعت منصة إدارة معلومات الأمان والأحداث (Kaspersky SIEM) لتعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة هذا الهجمات، فأضافت نظامًا فرعيًا مزودًا بالذكاء الاصطناعي يجري تحليلات منتظمة لجميع المعلومات الخاصة بالبيانات التي تم تنزيلها.

أثبتت هذه الخاصية الجديدة فعاليتها على أرض الواقع، إذ ساهمت في اكتشاف هجوم شنته مجموعة الهجمات المتقدمة ToddyCat وأتاحت هذه الخاصية اكتشاف التهديد وحظره في وقت مبكر، وهو ما ساهم في حماية المؤسسات المستهدفة من أي أضرار محتملة. واكتشف هذا النموذج محاولات لاستهداف ضحايا محتملين ببرمجيات سرقة المعلومات وبرمجيات تحميل خبيثة.

المشاط: مصر تعمل على التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الفعالية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية؛ بعنوان «القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية من كوبنهاجن إلى الدوحة وما بعدها.. بناء المرونة الاجتماعية من أجل التنمية الاجتماعية نحو حياة كريمة للجميع».

القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

وجاء ذلك بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتورة سيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهاوليانج شيو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور مراد وهبه القائم بأعمال السكرتير التنفيذي لإسكوا.

جاء ذلك خلال مشاركتها ضمن الوفد المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة القطرية وبتنسيق من إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA) وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري.

