انخفاض البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم الإثنين، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

متوسط السعر: 426 جنيهًا للكيلو.

التغيير: انخفاض 10 جنيهات

نطاق السعر: من 300 إلى 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

متوسط السعر: 401 جنيه للكيلو

التغيير: ارتفاع 13 جنيهًا

نطاق السعر: من 300 إلى 500 جنيه

أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 418 جنيها

التغيير: انخفاض 21 جنيها

نطاق السعر: 340 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 387 جنيها

التغيير: انخفاض 28 جنيها

نطاق السعر: 300 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 356 جنيهًا

التغيير: انخفاض 13 جنيها

نطاق السعر: 250 – 400 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

متوسط السعر: 403 جنيهات

التغيير: انخفاض 4 جنيهات

نطاق السعر: 320 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن

متوسط السعر: 401 جنيه

التغيير: انخفاض 8 جنيهات

نطاق السعر: 330 – 450 جنيها للكيلو

الجريدة الرسمية