أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض الدولار.. البورصة تربح 13 مليار جنيه.. 10 ملايين جنيه حصيلة مزاد السيارات والبضائع بجمارك الإسكندرية وسفاجا

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

ارتفاع أسهم الأسواق الأوروبية مدعومة بمكاسب قطاع الأغذية والمشروبات

أغلقت البورصات الأوروبية جلسة تداولات اليوم الخميس على ارتفاع جماعي، في استمرار لتقلبات الأداء التي شهدتها الأسواق الإقليمية هذا الأسبوع.

قاد المؤشر الأوروبي الموحد "Stoxx 600" المكاسب بارتفاع 0.69%، ليُغلق عند مستوى 571.66 نقطة.

صعود المؤشر الألماني

كما صعد المؤشر الألماني "DAX" بنسبة 0.38%، والمؤشر الفرنسي "CAC 40" بنسبة 1.38% مدعومًا باستقرار الحكومة الجديدة بعد نجاة حكومة الائتلاف الوطني من اقتراع سحب الثقة، بينما ارتفع المؤشر البريطاني "FTSE 100" بشكل طفيف بنسبة 0.12%.

وسجل قطاع الأغذية والمشروبات أفضل الأداء، حيث قفز مؤشره المتخصص بأكثر من 4%.

وكانت شركة "نستله" في المقدمة بعد أن أعلنت عن خطة لإعادة الهيكلة تشمل تخفيض آلاف الوظائف، ما دفع بسهمها للصعود 9.3%.

10 ملايين جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد اليوم لسيارات وبضائع جمارك الإسكندرية وسفاجا

أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية وسفاجا بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥ بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد ١٤٦ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بالجمارك.

حصيلة البيع بجلسة مزاد اليوم

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ٢ لوط من السيارات بمبلغ ٨٥٨ ألف جنيه و٩ لوط من البضائع بمبلغ ٩ ملايين ٢٤٨ ألفا و٦٠٠ جنيه بإجمالى مباع ١١ لوط سيارات وبضائع بمبلغ ١٠ مليون و١٠٦ آلاف و٦٠٠ جنيه.

جاء ذلك تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

البورصة توقع بروتوكولات تعاون مع الجامعات لتعزيز الثقافة المالية بين الشباب

وقع الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، بروتوكولات تعاون مع أربع جامعات مصرية، وهي: الجامعة الألمانية الدولية، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وجامعة المنصورة الجديدة، بالإضافة إلى جامعة مصر الدولية، بهدف تعزيز الثقافة المالية بين طلاب الجامعات.

يأتي ذلك في إطار سعي البورصة المصرية لتعزيز الثقافة المالية وتمكين الأجيال الشابة من أدوات الوعي المالي والاستثماري.

وقد قام بالتوقيع على البروتوكولات من جانب الجامعات كل من الدكتور سليم عبد النظير رئيس الجامعة الألمانية الدولية، والدكتور محمد صالح هاشم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور أحمد عماد عن الدكتورة محاسن فرغلي رئيس جامعة مصر الدولية.

البورصة المصرية تنظم فعالية "قرع الجرس من أجل الثقافة المالية"

افتتح الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، جلسة التداول في إطار فعالية "قرع الجرس من أجل الثقافة المالية" - EGX-WFE Ring the Bell for Financial Literacy، والتي نظمتها البورصة المصرية بالتعاون مع الاتحاد العالمي للبورصات (WFE) وبمشاركة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).

وذلك بحضور محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي المؤسسات المالية والجامعات المصرية، وذلك في إطار فعاليات أسبوع المستثمر العالمي.

وأكد الدكتور إسلام عزام، في كلمته، أن هذه المشاركة تأتي في إطار التزام البورصة المصرية بدورها في تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي الاستثماري بين فئات المجتمع كافة، وبصفة خاصة الشباب، مشيرًا إلى أن الثقافة المالية تمثل أحد الأسس الجوهرية لبناء مجتمع اقتصادي مستدام قائم على المعرفة والتمكين.

فوز 12 مرشحًا بالتزكية في غرفة الصناعات النسيجية بانتخابات الاتحاد

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات، اليوم الخميس، عن فوز 12 مرشحًا بالتزكية في انتخابات غرفة الصناعات النسيجية للدورة الجديدة (2025 – 2029)، وذلك بعد أن تطابقت أعداد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة للغرفة، ليتم حسم الانتخابات دون إجراء تصويت.

وقال الدكتور خالد عبد العظيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات: إن هذا الحسم جاء بعد أن تقدم 12 مرشحًا فقط لشغل المقاعد الـ12 المخصصة لعضوية مجلس إدارة الغرفة.

وتوزعت المقاعد على ثلاث فئات وفقًا للهيكل التنظيمي للانتخابات الصناعية، حيث تم ترشيح أربعة أعضاء عن كل فئة من الفئات الثلاث: المنشآت الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة.

وأوضح عبد العظيم أن الفائزين عن المنشآت الكبيرة ضم كلًا من المحاسب محمود محمد المرشدي محمد نبيل الكاتب والدكتور محمد فتحي أبو الفتوح، ومحمود محمد الفوطي

وأضاف أن فئة المنشآت المتوسطة، فاز بالتزكية بها كل من سيد محمود البرهمتوشي والمهندس محمود عبد السميع الشامي والمهندس عبد الغني الأباصيري وإسلام حمدي أبو العينين.

المشاط: أفريقيا تستورد 90% من احتياجاتها الدوائية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «التجمع الأفريقي» لمحافظي دول قارة أفريقيا لدى البنك الدولي، الذي يُعقد ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، حيث ناقشت الجلسة جهود قارة أفريقيا نحو التحول الاقتصادي وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، بمشاركة أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي.

استجابة مجموعة البنك الدولي لدعوة التجمع الأفريقي

وفي كلمتها؛ أشادت الدكتورة رانيا المشاط، باستجابة مجموعة البنك الدولي لدعوة التجمع الأفريقي بشأن التصنيع المحلي للمنتجات الصحية الأساسية، موضحة أن مبادرة AIM2030 تعد استراتيجية ويتم تنفيذها حاليًا بشكل تجريبي في 9 دول أفريقية، بما يعكس التزامًا قويًا بتعزيز التجارة البينية الأفريقية وبناء منظومة صحية قادرة على الصمود.

وقالت المشاط إن قارة أفريقيا، التي تضم نحو 1.4 مليار نسمة وتتحمل 25% من عبء الأمراض العالمي، تعتمد بنسبة 99% على واردات اللقاحات، وبنسبة 90% على الواردات الدوائية، وهو ما يجعلها عرضة للاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، كما اتضح خلال جائحة كوفيد-19.

وأكدت أن الفجوات في البنية التحتية – من كهرباء ونقل ومياه ومرافق طبية – تحد من قدرة القارة على الاستجابة والنمو، مع احتياج سنوي يقدر بنحو 155 مليار دولار، وهو ما يستدعي تحركًا عاجلًا.

المالية: هدفنا إطالة عمر الدين وصولا إلى 5 سنوات وزيادة التمويلات الميسرة

قال أحمد كجوك، وزير المالية: “إن ما وعدنا به نفذناه، ونحن سعداء بتوافق النتائج الاقتصادية والمالية المحققة مع المستهدفات خلال العام المالى الماضي، حيث نفذنا الإصلاحات الاقتصادية والمالية المستهدفة وهو ما حظى بالتجاوب السريع من القطاع الخاص الذى استحوذ على النسبة الأعلى من الاستثمارات المنفذة”.

حوار مفتوح مع المستثمرين خلال ٣ جلسات متعاقبة

وأضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع المستثمرين خلال ٣ جلسات متعاقبة نظمتها مؤسسات «جي. بي. مورجان» و«مورجان ستانلي» و«جولدن مان ساكس» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولى يسمح بقياس الأداء الاقتصادي والمالى وفقًا للنتائج الفعلية للعام المالي الماضي، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية مهدت لحالة من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وجذبت ممولين جدد طواعية.

ضمان تحقيق الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي

وأضاف: “إننا ملتزمون بتبنى سياسات وبرامج أكثر استهدافا لدفع الإنتاج والتصدير بالتوازى مع ضمان تحقيق الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي”.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تستهدف ما بين ٣ إلى ٤ طروحات فى السنة وستعمل على دفع معدلات الاستثمارات الخاصة، موضحًا باستهداف طروحات فى القطاع المالي والتأمين وإدارة المطارات واللوجستيات والطاقة المتجددة خلال العام المالى الحالى.

الإحصاء: انخفاض إنتاج الحبوب في مصر بنسبة 7.6% لعام 2023 - 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس تقريرًا يوضح نتائج إنتاج الحبوب في مصر لعام 2023 /2024، حيث سجل الإنتاج 21.9 مليون طن، مقارنة بـ 23.7 مليون طن في العام السابق (2022 /2023)، محققًا انخفاضًا قدره 7.6%. ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع إنتاج محصول الأرز بنسبة 19.5% نتيجة لتقليص المساحة المزروعة.

أبرز مؤشرات الإنتاج في مصر لعام 2023 /2024:

إنتاج الحبوب: بلغ إجمالي إنتاج الحبوب 21.9 مليون طن في عام 2023 /2024 مقارنة بـ 23.7 مليون طن في عام 2022/2023، بانخفاض قدره 7.6%.

متوسط نصيب الفرد من الحبوب: سجل 277.7 كجم في عام 2023 /2024 مقابل 300.7 كجم في العام الماضي، بانخفاض نسبته 7.6%.

إنتاج القمح: بلغ 9.4 مليون طن في 2023/2024 مقارنة بـ 9.1 مليون طن في 2022 /2023، بزيادة 4.1%.

متوسط نصيب الفرد من القمح: سجل 161.8 كجم في عام 2023/2024 مقابل 155.4 كجم في 2022/2023، بزيادة 4.1%.

إنتاج الأرز: بلغ 5.0 مليون طن في عام 2023/2024 مقابل 6.2 مليون طن في 2022 /2023، بانخفاض قدره 19.5% بسبب تراجع المساحة المزروعة بنحو 21.5%.

متوسط نصيب الفرد من الأرز: انخفض إلى 33.5 كجم في 2023 /2024 مقابل 41.6 كجم في 2022/2023، بتراجع قدره 19.5%.

إنتاج الخضروات: سجل إنتاج الخضروات 27.8 مليون طن في 2023 /2024 مقابل 24.9 مليون طن في 2022/2023، بزيادة 11.5%.

لحظة بلحظة.. سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر الدولار أمام الجنيه، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 7 قروش خلال ختام حركة تعاملات اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 في البنك المركزي والبنوك المصرية، ليسجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر حوالى 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

وعلى مدار الساعة ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الدولار في أهم البنوك الرئيسية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

- 47.54 جنيه للشراء.

- 47.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 47.53 جنيه للشراء.

-47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

- 47.53 جنيه للشراء.

-47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

- 47.53 جنيه للشراء.

-47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر

- 47.53 جنيه للشراء.

-47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

- 47.53 جنيه للشراء.

-47.63 جنيه للبيع.

عيار 18 يقترب من 5000 جنيه، آخر تطورات سعر الذهب في الصاغة

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال ختام التعاملات الآن بالصاغة، استمرارا لموجة متواصلة من الارتفاعات منذ صباح اليوم لتبلغ نسبة الارتفاعات منذ بداية التعاملات حوالي 100 جنيه في الجرام.

وترصد “فيتو” أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة، وعلى مدار الساعة بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6560 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5740 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4920 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 45920 جنيها.

ارتفاع الأسهم الأمريكية مدعومة بأرباح البنوك وتوقعات التكنولوجيا القوية

شهدت الأسواق المالية الأمريكية جلسة إيجابية اليوم الخميس، حيث حولت المستثمرين أنظارهم عن التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، بفضل نتائج أرباح البنوك الكبرى التي تجاوزت التوقعات، بالإضافة إلى توقعات إيرادات قوية من عمالقة قطاع التكنولوجيا.

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية

ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4%، ليحقق أفضل أداء بين المؤشرات الرئيسية، كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، بينما تقدم مؤشر داو جونز الصناعي بشكل طفيف بنحو 0.1%، ما يعادل 27 نقطة.

أسهم كبرى شركات التكنولوجيا

قدمت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا دعما قويا للسوق، حيث ارتفعت أسهم "إنفيديا" 1.2%، وقفزت أسهم "برودكوم" 2%.

جاء ذلك بعد أن رفعت شركة "تايوان لصناعة أشباه الموصلات" (TSMC) - المورد الرئيسي لشرائح "إنفيديا" - توقعاتها لنمو الإيرادات لعام 2025 إلى معدل متوسطه 30%، مؤكدة في الوقت ذاته خططها للإنفاق الرأسمالي.

وقادت أسهم "سيلزفورس" المكاسب بين مكونات مؤشر داو جونز بارتفاع 6%، بعد أن أعلنت الشركة عن أهداف طويلة الأجل طموحة تتجاوز توقعات المحللين، متوقعة وصول إيراداتها إلى أكثر من 60 مليار دولار بحلول عام 2030.

انخفاض الذرة والردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم الخميس، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف ومشتقاتها.

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

وجاء سعر الأعلاف والحبوب، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر الذرة أرجنتيني نحو 12 ألف جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعرها السابق، الذرة برازيلي نحو 12 ألف جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعرها السابق.

وبلغ سعر الذرة الأوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 11800 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعرها السابق، فيما بلغ سعر طن الذرة الأمريكي نحو 11800 جنيه، بانخفاض 200 جنيه عن سعرها السابق، أما الذرة الأرجنتيني «كورن فلاك» فسجل سعر 12700 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعرها السابق.

أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق

وعن أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 839 جنيها، بانخفاض 40 جنيها عن سعرها السابق، وتراوح أسعار الذرة الصفراء بين 350 إلى 1700 جنيه.

أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفق رصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 14215 جنيها، بانخفاض 506 جنيهات في الطن، وتراوحت أسعار الذرة البيضاء بين 2000 جنيه و20 ألف جنيه حسب الوزن والنوع.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر صويا 44% نحو 20100 جنيه للطن، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 20300 جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 20300 جنيه للطن.

أسعار الردة والجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر طن الردة نحو 11800 جنيه، بانخفاض 100 جنيه عن سعرها السابق، وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم نحو 13200 جنيه للطن.

وبلغ سعر جلوتين محلي بلغ نحو 37500 جنيه للطن، بلغ سعر كسب عباد 36% نحو 16 ألف جنيه.

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

سعر الفراخ اليوم، سجل سعر الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الخميس، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 75 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 95 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 113 جنيها للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 64 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 105 جنيهات إلى 106 جنيهات، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.

وزير قطاع الأعمال يستقبل مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ومحافظ الشرقية

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اللواء أ.ح دكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، في إطار التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة لدعم التنمية المستدامة.

شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المشتركة التي تستهدف تعزيز التعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام ومحافظة الشرقية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة، إلى جانب بحث سبل استغلال بعض أصول الشركات التابعة للوزارة في مشروعات تنموية وخدمية ذات أولوية تعود بالنفع المباشر على المواطنين.

وأكد المهندس محمد شيمي، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية، في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها في تنفيذ مشروعات تنموية تواكب توجهات الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن تعظيم الاستفادة من أصول قطاع الأعمال العام يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية عمل الوزارة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جهود الوزارات والهيئات والمحافظات

من جانبه، أشاد اللواء أ.ح دكتور خالد فودة بالتعاون والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن التنمية المحلية الفعالة تتطلب تضافر جهود الوزارات والهيئات والمحافظات لدفع عجلة التنمية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما ثمّن المهندس حازم الأشموني جهود وزارة قطاع الأعمال العام في تطوير الأصول والمرافق بما ينعكس على تحسين الخدمات داخل المحافظة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة.

محافظ المركزي الأردني: لدينا احتياطيات أجنبية متنوعة تغطي 110% من التزامات البلاد

أعلن محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس، أن الاقتصاد الوطني يشهد تحولًا من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو الحقيقي، مسلطا الضوء على مؤشرات إيجابية على عدة أصعدة.

مؤشرات النمو والإصلاح

وأضاف شركس خلال مقابلة مع "CNBC عربية" على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أنه تم تحقيق معدلات نمو بلغت 2.7% في الربع الأول و2.8% في الربع الثاني من العام الجاري، متوقعا وصول النمو إلى 3% بحلول عام 2026، وتجاوزه حاجز 4% بنهاية عام 2028.

وأكد محافظ البنك المركزي أن الأردن أنهى بنجاح المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، مما يؤهله للحصول على تمويل إضافي قيمته 344 مليون دولار مع استكمال الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.

أداء قطاعي السياحة والصادرات

كشف شركس عن نمو الصادرات الأردنية بنسبة 8% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، بينما نما قطاع السياحة بنسبة 7.5%.

كما بلغت حوالات العاملين في الخارج نحو 3 مليارات دولار حتى الآن، مع توقعات بأن تصل إلى 3.5 مليارات دولار بنهاية العام.

البورصة تربح 13 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الخميس

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس، “آخر جلسات الأسبوع”، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.692 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 37677 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 46147 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 16967 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 4201 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 11654 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 15364 نقطة، فيما هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3785 نقطة.

المشاط: التعاون مع البنك الدولي يرسخ نهج العمل المتكامل لخدمة الدول الأعضاء

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلستين نقاشيتين نظمهما مركز التنمية الدولية، لمناقشة دور مؤسسات التمويل الدولية في مواجهة التحديات العالمية الحالية، فضلًا عن المنصات الوطنية لتعزيز فعالية جهود التنمية.

الرئيس الفخري لمركز التنمية العالمية

وخلال الجلسة الأولى التي أدارها، مسعود أحمد، الرئيس الفخري لمركز التنمية العالمية، بحضور أكسل فان تروتسنبورج، نائب رئيس البنك الدولي، وبرتراند دومون، المدير العام للخزانة الفرنسية، أكدت المشاط، أن الدول متوسطة الدخل تعمل على دعم الدول الأقل نموًا من خلال مساهمتها في المؤسسة الدولية للتنمية (IDA).

التمويل الإنمائي لم يعد يوجه فقط لتمويل مشروعات محددة

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويل الإنمائي لم يعد يوجه فقط لتمويل مشروعات محددة، بل يتم توجيهه للتمويل القائم على السياسات العامة، وبـتعزيز دور القطاع الخاص، مشيرة في ذات الوقت إلى أهمية مفهوم (One World Bank Group)، الذي يستهدف تحقيق التعاون والتنسيق والتكامل بين المنظمات التابعة لمجموعة البنك الدولي، من أجل تعزيز كفاءة وفعالية العمل، وتقديم حلول أكثر تكاملًا لمواجهة التحديات العالمية ودعم التنمية في الدول الأعضاء.

البنك المركزي: رفع سعر العائد في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

كشف البنك المركزي المصري أنه تم رفع سعر العائد في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل من 8% متناقص إلى 12% متناقص، وفي مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل من 3% متناقص إلى 8% متناقص.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل أسعار العائد ضمن مبادرتي التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل، بحيث يتم تطبيق المعدلات الجديدة على جميع القروض الجديدة الممنوحة في إطار المبادرتين اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025.

يأتي القرار استنادًا إلى ما ورد في الكتاب الدوري الصادر في 19 ديسمبر 2019 بشأن مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، والكتاب الدوري الصادر في 13 يوليو 2021 بشأن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، فضلًا عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022 المنظم لإدارة ومتابعة المبادرات التمويلية ذات العائد المنخفض.

وشدد مجلس الوزراء على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتطبيق التعديلات الجديدة على أي تمويلات تصدر بعد تاريخ القرار، في إطار حرص الدولة على مراجعة مبادرات التمويل العقاري وضبط أوضاعها بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.