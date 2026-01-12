محافظ الجيزة يسلم اليوم وحدات سكنية جديدة لمتضرري سيول قرية الديسمي

18 حجم الخط

يقوم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، بتسليم عقود الوحدات السكنية المجهزة للأسر المتضررة من السيول التي تعرضت لها قرية الديسمي التابعة لمركز الصف، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير سكن آمن وكريم للمواطنين الذين فقدوا منازلهم جراء الكوارث الطبيعية.



ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة السريعة لاحتواء آثار السيول، والعمل على إعادة الاستقرار للأسر المتضررة، من خلال توفير وحدات سكنية كاملة التجهيز تضمن لهم حياة آمنة ومستقرة.



وكانت قرية الديسمي بمركز الصف قد تعرضت خلال الفترة الماضية لموجة من السيول والأمطار الغزيرة، والتي تسببت في تضرر عدد من المنازل وتشريد بعض الأسر، فضلًا عن خسائر مادية جسيمة في الممتلكات، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من أجهزة الدولة.



توجيهات الرئيس السيسي

وعلى الفور، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المتضررين، وتوفير بدائل سكنية آمنة، إلى جانب حصر الخسائر وتقديم المساعدات العاجلة للأسر المتأثرة، في إطار حرص الدولة على حماية المواطنين والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية.



وأكدت محافظة الجيزة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة أوضاع المتضررين، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بما يضمن سرعة تسليم الوحدات السكنية وتحقيق الاستقرار الكامل للأسر المستفيدة.

