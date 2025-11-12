أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب واستقرار الدولار.. البورصة تربح 3 مليارات جنيه بختام التعاملات.. توقعات باستمرار نمو الطلب على النفط والغاز حتى 2050

18 حجم الخط

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

ارتفاع أسعار الذهب نحو 2% وسط تفاؤل بشأن إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب 2% تقريبا، اليوم الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية قبل تصويت مجلس النواب الأمريكي على إنهاء الإغلاق الحكومي، وهي خطوة قد تسمح بعودة صدور البيانات الاقتصادية وتعزز التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في ديسمبر.

ارتفاع كبير في أسعار الذهب

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.95% إلى 4208.77 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 2.1 % إلى 4215.20 دولار للأونصة.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات 1.3% إلى أدنى مستوى لها منذ الخامس من نوفمبر.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم (آخر تحديث)

سعر الدولار أمام الجنيه، شهد سعر الدولار أمام الجنيه حالة من الاستقرار خلال ختام حركة تعاملات اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار في البنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

- 47.16 جنيها للشراء.

- 47.29 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 47.19 جنيها للشراء.

-47.29 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

- 47.19 جنيها للشراء.

-47.29 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

- 47.19 جنيه للشراء.

-47.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر

- 47.19 جنيها للشراء.

-47.29 جنيها للبيع.

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بنحو 90 جنيها بختام تعاملات اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، بعد الارتفاعات الأخيرة خلال التعاملات الماضية وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في الأسواق.

وترصد “فيتو” آخر تطورات أسعار الذهب فى الصاغة أولا بأول، وفق آخر التحديثات بالسوق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6400 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5600 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4800 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب حوالى 44800 جنيه بالصاغة.

أسعار ومواصفات سيارات البيك اب نيسان نافارا موديل 2025

سيارات نيسان.. ارتفعت مبيعات سيارات البيك اب داخل السوق المصري، خلال الأشهر الماضية نظرا لاستخدامها في نقل البضائع داخل المشاريع التجارية واعتماد فئات الشباب علي تلك السيارات لإيجاد فرص العمل وكانت نيسان نافارا البيك أب من أفضل السيارات التي تستخدم في نقل البضائع.

أسعار ومواصفات سيارات نيسان نافارا

ونرصد في التقرير التالي أسعار ومواصفات سيارات نيسان نافارا داخل السوق المصري ومواصفاتها وهي كالتالي:-

طرحت الشركة فئة جديدة من السيارة موديل 2025 لتبدأ من مليون و160 ألف جنيه في السوق المحلية.

حصلت سيارات نيسان نافارا الجديدة على محرك ديزل سعة 2.5 لتر تيربو، يولد في الفئات القياسية قوة 161 حصانًا مع عزم دوران 403 نيوتن/متر، بينما ترتفع القوة في فئات الكابينة المزدوجة الأعلى (SE وLE) لتصل إلى 187 حصانًا مع عزم 450 نيوتن/متر.

ويتوفر للسيارة ناقل حركة يدوي من 6 سرعات في معظم الفئات، إلى جانب خيار ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات للفئات الأعلى تجهيزًا.

حمولة وأبعاد متنوعة تقدم نيسان نافارا قدرة تحميل تصل إلى 1182 كجم تقريبًا في نسخة Single Cab الكابينة المفردة، لتناسب طبيعة الأعمال والنقل التجاري، بينما تأتي نسخة Double Cab الكابينة المزدوجة بقدرة تحميل تصل إلى 1200 كجم تقريبًا، مع توفير مقاعد خلفية عملية لعدد أكبر من الركاب.

لاجارد تترأس مجموعتين ببنك التسويات الدولية خلفا لـ جيروم باول

أعلن بنك التسويات الدولية، الهيئة الجامعة للبنوك المركزية، اليوم الأربعاء، إن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ستتولى رئاسة لجنتين اقتصاديتين رئيسيتين تابعتين له خلفًا لرئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول.

لجنة اجتماع الاقتصاد العالمي

ويرأس باول لجنة اجتماع الاقتصاد العالمي "جي إي إم" الذي يضم 30 من كبار محافظي البنوك المركزية، وكذلك اللجنة الاستشارية الاقتصادية "إي سي سي"، منذ عام 2019 عندما تولى المنصب خلفًا لمحافظ بنك إنجلترا آنذاك مارك كارني.

ويسلم باول المنصب إلى نظيرته في البنك المركزي الأوروبي لاجارد عندما تنتهي فترة رئاسته للبنك المركزي الأمريكي في مايو من العام المقبل.

هيمنة أعضاء البنك المركزي الأوروبي

ويشير تعيين لاجارد إلى مدى هيمنة أعضاء البنك المركزي الأوروبي، سواء الحاليين أو السابقين، على بنك التسويات الدولية المعروف أيضًا باسم "بنك البنوك المركزية".

حسن الخطيب: نسعى لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار في الرعاية الصحية

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في فعاليات المؤتمر الدولى للسكان والصحة والتنمية البشرية وذلك بجلسة «الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الزاوية للتنمية البشرية المستدامة».

عقدت الجلسة بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وستيفان جيمبير المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وجونزالو كوريا المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، د. أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كيلوباترا، ماجد عز الدين الرئيس التنفيذي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرا بمصر.

في مستهل اللقاء، أشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الي جهود الوزارة في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار في الرعاية الصحية

حزمة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية

كما أشار إلى حزمة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي نفذتها الدولة لتوفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للمستثمرين.

و قال الوزير إن الدولة نجحت في التحول من سياسة نقدية تقليدية إلى نظام استهداف التضخم الذي عزز استقرار الأسعار وثقة الأسواق، وقد أسفرت هذه السياسات عن انخفاض معدل التضخم.

للمرة السادسة، الرقابة المالية عضوًا باللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات

احتفظت مصر، ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية، بمقعدها بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة (IOPS) للفترة بين عامي 2026 و2027 للمرة السادسة على التوالي، بعد فوزها في انتخابات اللجنة التنفيذية التي جرت أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العامة للمنظمة السنوي بمدينة إسطنبول في تركيا بالأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، وبمشاركة وفد من هيئة الرقابة المالية وبمشاركة عدد من قيادات الهيئات الرقابية والتنظيمية لصناديق التقاعد على مستوى العالم.

المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة

وتُعد المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة (IOPS)، التي تأسست في عام 2004، كمنتدى دولي للحوار حول السياسات الرقابية وتبادل المعلومات وكذلك توحيد المعايير الدولية فيما يتعلق بالرقابة على صناديق التأمين الخاصة وتشجيع تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الإشراف على صناديق المعاشات من أجل تحسين نوعية وفعالية الإشراف على تلك الصناديق، إحدى المنظمات التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التابعة للأمم المتحدة.

وتضم المنظمة في عضويتها 77 دولة على مستوى العالم، وتتشكل اللجنة التنفيذية المختصة بإدارة شؤون المنظمة من 15 عضوًا، من ضمنها مصر، وهي معنية بتنفيذ خطط المنظمة والمشروعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن فوز مصر للمرة السادسة على التوالي يعكس تقدير المجتمع الدولي للدور الحيوي الذي تؤديه الهيئة في تطوير أنظمة صناديق التأمين الخاصة وتعزيز البنية التشريعية المتعلقة بأنشطة صناديق التأمين الخاصة وحماية حقوق أعضائها، حيث أصدرت الهيئة خلال عامي 2024 و2025 القرارات التنفيذية المنفذة لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024.

وأكد الدكتور محمد فريد أن إدارة الهيئة تولي أهمية كبيرة لصناديق التأمين الخاصة، حيث تمتد الخبرة المصرية في الرقابة عليها لما يقارب 50 عامًا.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.889 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 40228 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 49460 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 18176 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 4421 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 12207 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 16206 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4159 نقطة.

اتحاد شركات التأمين: الموافقة على الاستثمار المباشر في الذهب خطوة مهمة

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (228) لسنة 2025، الذي يتيح لأول مرة لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة ضمن ضوابط رقابية صارمة تضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير وتنويع أدوات الاستثمار داخل قطاع التأمين.

ويأتي هذا القرار استكمالا لسلسلة القرارات التنظيمية التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا، والتي تهدف إلى تعظيم عوائد حملة الوثائق، وتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية لشركات التأمين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

ووضعت الهيئة إطارا متكاملا يضمن موافقتها المسبقة على عمليات الاستثمار، ويلزم الشركات بالحصول على موافقة العميل المسبقة، والتعامل فقط مع الجهات المقيدة لديها، مع تقييم دوري لاستثمارات المعادن لضمان الحوكمة والشفافية.

وفي هذا السياق، ثمن اتحاد شركات التأمين المصرية الخطوات الطموحة التي تتخذها الهيئة برئاسة الوزير الدكتور محمد فريد نحو تطوير المنظومة المالية غير المصرفية، مشيدًا بجهودها في تحقيق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، وحرصها المستمر على حماية حقوق العملاء.

أوبك تقرر تثبيت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2025 و2026

قررت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، تثبيت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 عند 3%، ولعام 2026 عند 3.1%، وفق تقريرها الشهري الصادر اليوم الأربعاء.

ويأتي هذا بالإضافة إلى قرار تثبيت "أوبك"، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.3 مليون برميل يوميا في عام 2025، و1.4 مليون برميل يوميًا في عام 2026.

كما رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الإمدادات من خارج دول «إعلان التعاون» إلى 0.9 مليون برميل يوميا خلال عام 2025، فيما أبقت تقديراتها دون تغيير عند 0.6 مليون برميل يوميا في عام 2026.

وفي المقابل، خفضت المنظمة تقديرات الطلب على نفط دول «إعلان التعاون» إلى 42.4 مليون برميل يوميا في عام 2025، و43 مليون برميل يوميًا في عام 2026.

لأول مرة، الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار المباشر في الذهب

أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارا جديدا يمثل إطارا تنظيميا متكاملا هو الأول من نوعه، يفتح الباب أمام شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال لتمكين عملائها من الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، وذلك ضمن أطر آمنة وشفافة، وذلك استكمالًا لثورة تطوير قطاع التأمين المصري التي أطلقتها الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد.

يأتي القرار رقم 228 لسنة 2025 في إطار خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لتنويع محافظ شركات التأمين وتعظيم العوائد عبر عدة قرارات تم إصدارها مؤخرا.

ونص القرار على: أنه يحق لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار في المعادن وعلى رأسها الذهب بشكل مباشر عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال شريطة الحصول على موافقة الهيئة.

وتعرف الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين على أنها جزء معين من الأقساط يدفعها العميل لشركة التأمين، ويستخدم هذا الجزء في الاستثمار وليس لتغطية خطر التأمين نفسه.

وعمليات تكوين الأموال هي برامج ادخار واستثمار تقدمها شركات التأمين، والأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال هي الأقساط التي يسددها العملاء وفقًا للعقود المبرمة بينهم وبين الشركات.

المشاط: ضخ 7.6 تريليون جنيه استثمارات عامة للتنمية البشرية خلال 12 عاما

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية الوزارية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة، والذي ينعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من السادة الوزراء، وممثلي المنظمات الدولية والجهات المعنية.

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤتمر يأتي تأكيدا لالتزام الدولة المصرية بالمضي قدما في جهود تحقيق التنمية البشرية، من خلال معالجة التحديات السكانية والصحية والاجتماعية، والاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق مستقبل أفضل، وتأكيدًا لتفاعل مصر الدائم مع قضايا السكان والصحة والتنمية البشرية عالميًا والتزامها تجاه هذه القضايا، وتأكيدًا لجهودها المبذولة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لتعظيم الاستفادة من العائد الديموغرافي والثروة البشرية التي نراها الثروة الحقيقية للمجتمعات والدول.

المقومات التي تمتلكها الدولة المصرية

وأشارت إلى أن "المواطن هو محور التنمية"، حيث يُعد رأس المال البشري أهم المقومات التي تمتلكها الدولة المصرية، ويُعد الاستثمار في البشر أحد أهم الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع معدلات النمو الاقتصادي، موضحة أن "الإطار العام للتنمية الشاملة" في مصر يتضمن مجموعة من الروافد التي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، ومن أهم هذه الروافد "التنمية البشرية"، فلا يوجد "تنمية اقتصادية" بدون تحقق "التنمية البشرية"، فهي الضمانة الأساسية لاستدامة النمو والتنمية.

واتصالا بذلك، أوضحت الوزيرة أن الدولة المصرية تؤكد على أهمية إحداث تنمية بشرية تنعكس على تحسين جودة حياة المواطن طوال مراحله العمرية بما يضمن تمتعه بصحة جيدة، وأن يتعلم تعليما متميزا ولديه قدرات ومهارات المستقبل ومُثقفًا تتوافر لديه مُقومات الإبداع والمعرفة، وأن ينعم بالأمن والأمان، وأن يكون لديه القدرة على المُساهمة بفاعلية في التنمية والحق في جني ثمارها.

وزير الاستثمار: الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة من القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري

افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات الدورة التاسعة من معرض “Destination Africa”، الذي يُعد الملتقى الأهم لصناعات المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات في القارة الأفريقية.

قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة

ويشارك في النسخة الحالية نحو 90 شركة مصرية من مختلف قطاعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والمفروشات المنزلية، إلى جانب شركات أفريقية، و300 مشترٍ دولي يمثلون كبريات العلامات التجارية وسلاسل التوريد العالمية في مجالات المنسوجات والملابس والمفروشات.

القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري

وأكد الوزير أن قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة يُعد من القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، حيث يسهم بفاعلية في زيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.

وأشار إلى أن معرض “Destination Africa” أصبح منصة تصديرية رائدة تربط المصنعين والمصدرين المصريين والأفارقة بالمشترين الدوليين، بما يعزز مكانة مصر كمركز للتصنيع والتجارة في القارة الأفريقية.

كامل الوزير: حريصون على تعزيز التعاون الصناعي والتجاري مع جنوب أفريقيا

عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعا مع باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالي الصناعة والنقل.

حضر اللقاء جوزيف ماشيمباي، سفير جنوب أفريقيا بالقاهرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

قوة علاقات الصداقة مصر وجنوب أفريقيا

وفي مستهل اللقاء، أكد كامل الوزير قوة علاقات الصداقة التي تربط مصر بجنوب أفريقيا، والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون في شتى المجالات، مشيرًا إلى حرص مصر على الارتقاء بمستويات التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين بما يرقى لمستوى العلاقات الوطيدة التي تجمع بينهما.

وأوضح الوزير أن تعزيز التعاون الصناعي المشترك يُعد الخطوة الأساسية قبل توسيع التعاون التجاري، وذلك من خلال إقامة مشروعات صناعية مشتركة وتكاملية بين مصر وجنوب أفريقيا، باعتبارهما من أهم الدول الصناعية بالقارة، لإنتاج منتجات يمكن تبادلها تجاريا.

وأشار إلى أن التعاون يمكن أن يشمل عددًا من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها صناعة السيارات التي قطعت فيها جنوب أفريقيا شوطًا كبيرًا، إلى جانب صناعات الحديد والصلب.

الضرائب تكشف تفاصيل قرار وزير المالية لتعامل المستفيدين من النظام الضريبي المبسط

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية أصدر القرار رقم 420 لسنة 2025، بشأن توضيح بعض آليات التعامل للمستفيدين من النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، موضحةً أن الالتزامات المترتبة على هذا القرار بسيطة وميسرة، حيث تم مراعاة ألا تشكل عبئًا أو عائقًا أمام أصحاب المشروعات الراغبين في الانضمام للنظام.

طلبات الاستفادة من النظام الضريبي

أضافت رشا عبد العال، أن قرار وزير المالية رقم 420 لسنة 2025 نص في مادته الأولى، على أن تقديم طلبات الاستفادة من النظام الضريبي المسبط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه يكون إلكترونيًا من خلال النموذج (1/ 10) طلبات، وطلب العدول عن النظام بعد 5 سنوات على الأقل من تاريخ الانضمام، ويكون من خلال النموذج (1/11) طلبات، مشيرة إلى أن تقديم الطلبات يتم من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية.

تابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المادة الثانية من القرار، أشارت إلى أن تقديم الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني يكون علي النموذج رقم (۲۰) إقرارات.

أوضحت، أن المادة الثالثة من القرار، جاءت لتوضيح السجلات والدفاتر والمستندات المبسطة التي يلتزم بها المشروع هي:

السجلات: سجل الأصول الثابتة - سجل مخزون الخامات.

الدفاتر: دفتر يومية المبيعات - دفتر يومية المشتريات - دفتر ملخص الضريبة.

المستندات: الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني - بحسب الأحوال.

وكالة الطاقة الدولية تتوقع استمرار نمو الطلب العالمي على النفط والغاز حتى 2050

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء: إن الطلب العالمي على النفط والغاز قد يستمر في النمو حتى عام 2050، متراجعةً عن توقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى انتقال سريع نحو الوقود الأنظف، ومتوقعة أن العالم من المرجح أن يفشل في تحقيق أهداف المناخ.

الطلب العالمي على النفط والغاز

وتعرضت وكالة الطاقة الدولية، الجهة الرقابية على أمن الطاقة في الغرب، لضغوط من الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة للتركيز على سياسات الطاقة النظيفة، وذلك في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركات الأمريكية إلى توسيع إنتاج النفط والغاز بشكل أكبر، بحسب شبكة CNBC عربية.

في عهد إدارة جو بايدن، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروته خلال هذا العقد، وأشارت إلى أنه لا حاجة لمزيد من الاستثمارات في النفط والغاز إذا أراد العالم تحقيق أهدافه المناخية.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الطاقة الدولية تمول من قبل الدول الأعضاء، وتعد الولايات المتحدة أكبر مساهم فيها، كما أن تحليلاتها وبياناتها تشكل الأساس لسياسات الطاقة لدى الحكومات والشركات حول العالم.

