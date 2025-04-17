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صحة ومرأة

فوائد البندق، يحمي من أمراض القلب والسرطان وينظم السكر بالدم

البندق، فيتو
البندق، فيتو

فوائد البندق، البندق من المكسرات الشهيرة التي لها نكهة مميزة، حيث يدخل في صناعة الحلوى والشيكولاتة والمشروبات المنبهة.

وفوائد البندق، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والدهون الصحية ولعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن البندق من المكسرات اللذيذة والمغذية التي يقبل عليها الكثير من الناس سواء كوجبة خفيفة أو كمكوّن في العديد من الأطعمة والحلويات، ويعود أصل البندق إلى مناطق أوروبا وآسيا، ويتميز بطعمه الغني وقيمته الغذائية العالية، ولا يقتصر دور البندق على كونه مجرد مكسرات شهية، بل يحتوي على فوائد صحية عديدة تجعل منه عنصر هام في النظام الغذائي المتوازن.

فوائد البندق للصحة 
فوائد البندق للصحة 

فوائد البندق للصحة 

وأضاف السيد، أن من فوائد البندق التى تدفعنا لتناوله:-

  • يحتوي البندق على نسبة عالية من الدهون الصحية غير المشبعة، وخاصة حمض الأوليك، الذي يُساهم في خفض نسبة الكوليسترول الضار، وزيادة نسبة الكوليسترول الجيد، مما يساهم في حماية القلب والأوعية الدموية.
  • غنى بفيتامين E، المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة، وبالتالي يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.
  • يُساهم في الحفاظ على صحة الجلد وتأخير علامات الشيخوخة.
  • يحتوي البندق على نسبة جيدة من الألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساعد على تنظيم حركة الأمعاء.
  • تلعب الألياف دورًا في التحكم في مستوى السكر في الدم، مما يجعله مناسبًا لمرضى السكري عند تناوله باعتدال.
  • البندق غني أيضًا بالمعادن الأساسية مثل المغنيسيوم، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والحديد، والزنك، وهذه المعادن تلعب دور مهم في تقوية العظام وتحسين وظائف العضلات والأعصاب، بالإضافة إلى دعم جهاز المناعة.
  • احتواء البندق على فيتامينات B مثل B6، والفولات، يساعد في تحسين وظائف الدماغ والمساهمة في إنتاج الطاقة.
  • من الناحية النفسية، يُعتقد أن تناول البندق يُساعد في تحسين المزاج بفضل احتوائه على عناصر تدعم إنتاج هرمونات السعادة مثل السيروتونين.
  • تناوله بشكل معتدل يُشعر بالشبع لفترة أطول، مما يُساهم في التحكم بالوزن.

 

شروط تناول البندق 

وتابع، أن البندق ليس مجرد طعام لذيذ، بل هو كنز غذائي يحمل في طياته فوائد صحية عديدة. ومع ذلك، يجب تناوله باعتدال لأنه غني بالسعرات الحرارية، ويفضل أن يكون غير مملَّح وغير محمّص بالزيوت للحفاظ على فوائده كاملة.

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