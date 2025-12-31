شعبة المواد الغذائية: البندق يتصدر أسعار ياميش رمضان متجاوزًا الكاجو والفستق

18 حجم الخط

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن أسواق مكسرات وياميش رمضان تشهد هذا الموسم تغيرات ملحوظة في الأسعار، أبرزها تصدّر البندق قائمة المكسرات الأعلى سعرًا، متجاوزًا الكاجو والفستق، في مفاجأة لافتة للمستهلكين.

أسعار الياميش والمكسرات في الأسواق

وأوضح المنوفي أن الأسعار المتداولة حاليًا في الأسواق تمثل متوسطات تقريبية، وقد تزيد أو تقل بحسب بلد المنشأ، وحجم الحبة، وجودة التصنيع، ونوع التحميص، مشيرًا إلى أن متوسط الأسعار جاء على النحو التالي:

كاجو محمص ربع كيلو 170 جنيهًا، وني 160 جنيهًا

بندق قلب محمص ربع كيلو 245 جنيهًا، وني 235 جنيهًا

لوز قلب محمص ربع كيلو 140 جنيهًا، وني 135 جنيهًا

ميكس مكسرات محمص ربع كيلو 190 جنيهًا

فسدق محمص ربع كيلو 195 جنيهًا

عين جمل قلب ربع كيلو 155 جنيهًا

وأضاف أن متوسط أسعار المكسرات الحصى سجل:

البندق الحصى 380 جنيهًا للكيلو

اللوز الحصى 280 جنيهًا للكيلو

عين الجمل الحصى 280 جنيهًا للكيلو

وأكد المنوفي أن هذه المؤشرات السعرية تعكس حالة العرض والطلب وتكاليف الاستيراد، داعيًا المستهلكين إلى المقارنة بين الأسعار واختيار البدائل المناسبة، مع استمرار متابعة الأسواق لضمان توازن عادل بين حقوق التاجر وحماية المستهلك.

