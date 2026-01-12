نجاة وزير دفاع بريطانيا بأعجوبة من قصف صواريخ "أوريشنيك"

18 حجم الخط

أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي كان على مقربة من موقع ضربة صاروخ "اوريشنيك" أثناء توجهه إلى كييف، حيث توقف قطاره فجأة بسبب إنذار خطر الصواريخ.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن هيلي "كاد أن يتعرض للخطر" بالقرب من مدينة لفوف عند إطلاق صاروخ من نوع "أوريشنيك"، وأكد الوزير نفسه قائلا: "كنا قريبين بما يكفي لسماع صفارات إنذار الغارات الجوية".

وكان هيلي في طريقه إلى كييف لتنسيق نقل صواريخ "نايتفول" الباليستية الجديدة طويلة المدى، التي لا تزال قيد التطوير.

يأتي ذلك بعد أن أفادت وزارة الدفاع الروسية الجمعة الماضية باستخدام القوات الروسية لصواريخ "أوريشنيك" فائقة السرعة في ضربة مكثفة على أهداف حرجة في أوكرانيا، ردا على الهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقد نُشرت تقارير عن سلسلة انفجارات في كييف ولفوف، حيث أبلغ عمدة كييف فيتالي كليتشكو عن أضرار في البنية التحتية في المدينة، فيما سُجلت عدة انقطاعات في الكهرباء ببعض المناطق.

وكانت تقارير صحفية، ذكرت أن بريطانيا تخطط لتطوير صاروخ باليستي جديد لأوكرانيا يحمل اسم "نايتفول"، ويصل مداه إلى 480 كيلومترا.

ومن جانبها أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن الصاروخ الجديد سيكون مجهزا برؤوس حربية تزن 200 كيلوجرام.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الدفاع البريطانية قد طلبت من عدة شركات تطوير وتوريد ثلاث صواريخ تجريبية، كجزء من عقد قيمته 9 ملايين جنيه إسترليني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.