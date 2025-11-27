الخميس 27 نوفمبر 2025
تراجع سعر الذهب، جرام عيار 21 وصل لهذا المستوى

الذهب
الذهب
سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب تراجعا بنحو 30 جنيها خلال حركة تعاملات، اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، وترصد “فيتو” آخر تطورات أسعار الذهب فى الصاغة أولًا بأول، وفق آخر التحديثات بالسوق المحلية.

اقرأ التالي: آخر تطورات سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل إلى هذا المستوى

الذهب - فيتو
الذهب، فيتو

الذهب من أهم الأصول الاستثمارية

يعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات.

ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية. 

الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصرية

ويعتبر الذهب من السلع ذات القيمة العالية في  السوق المصرية، ويشغل مكانة خاصة لدى الأفراد كمصدر للزينة، ووسيلة للادخار، وأداة استثمار آمنة في ظل تقلبات السوق، ومع تزايد التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، اتجه الكثير من المصريين إلى شراء الذهب كملاذ لحفظ القيمة وضمان الاستقرار المالي.

الذهب - فيتو 
الذهب، فيتو 

أنواع الذهب المتداولة في مصر

ينتشر في السوق المصري عدة أنواع من الذهب، أبرزها:

  • المشغولات الذهبية: وتصنع عادة من عيار 21 و18، وتستخدم في الزينة والهدايا.
  • السبائك الذهبية: وهي ذهب خام، وتعد الخيار المفضل للمستثمرين.
  • الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم أيضًا في الاستثمار والادخار.

 

حركة البيع والشراء على الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6340 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5550 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4760 جنيهًا. 

سعر الجنيه الذهب 

بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 44400 جنيه بالصاغة.

رئيس شعبة الذهب يكشف سر الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب 

وقال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية: إن أسعار الذهب شهدت مؤخرًا تذبذبًا في السوقين المحلي والعالمي، موضحًا أنه في حالة الصعود يعود ذلك إلى عدة عوامل متداخلة تتعلق بالاقتصاد العالمي وحركة الطلب المتزايدة على المعدن النفيس. 

الارتفاع الحالي ليس مفاجئًا

وأوضح أن الارتفاع الذي جرى مؤخرًا ليس مفاجئًا، بل يأتي امتدادًا لموجة الصعود التي بدأت منذ وقت قريب، مدفوعة بتقلبات الأسواق العالمية وتزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بعد تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول استمرار خفض أسعار الفائدة.

وتابع: الذهب دائمًا يحصد المكاسب في الأزمات ومع كل تراجع في الفائدة أو اضطراب اقتصادي، المستثمرون يهربون من الأسهم للعملة الصعبة أو للذهب كملاذ آمن، وهذا ما حدث بالفعل. 

الذهب - فيتو 
الذهب، فيتو 

الدولار وتأثيره على ارتفاع أسعار الذهب 

وكشف ميلاد أن السوق المحلية تأثرت بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى جانب زيادة الطلب المحلي على السبائك والجنيهات الذهبية كوسيلة للتحوط من التضخم وحفظ القيمة، مؤكدًا أن تلك العوامل مجتمعة تخلق ضغطًا تصاعديًّا على الأسعار. 

الذهب بين الزينة والاستثمار 

وأكد ميلاد أن المشتري بات يجمع الذهب ليس للزينة فقط، لكن كاستثمار آمن في ظل عدم وضوح الرؤية الاقتصادية، الذهب يبقى هو الملجأ غير القابل للخسارة على المدى الطويل.

