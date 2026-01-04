الأحد 04 يناير 2026
اقتصاد

تراوح لـ4 جنيهات، ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم الأحد، سواءً في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، وشملت أسعار كرتونة البيض الأبيض والبلدي والأحمر؛ بارتفاعات تراوحت بين جنيهين و4 جنيهات.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأحد الموافق 4 يناير 2026، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية: 

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 115 جنيها و119 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 117 إلى 121 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة. 

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن 

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 117 إلى 119 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 119 إلى 121 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.  

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 118 جنيها إلى 120 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 120 جنيها إلى 122 جنيها.

