الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة
البورصة
18 حجم الخط

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء. 

مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى 39107 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 48121 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 17671 نقطة، وزاد مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 4356 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 12218 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 16078 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 4067 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام  تعاملات امس الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وارتفع  رأس المال السوقي 10 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.806 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وصعد  مؤشر "EGX 30" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 4053 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة " EGX 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 12196 نقطة.

وقفز  مؤشر "EGX 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 16061 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2243 نقطة. 

وقفز  مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 48049 نقطة، وقفز مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 17650 نقطة، وصعد  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 4349 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 27 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.796 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 38622 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 47485 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 17450 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 4336 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12163 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 15990 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 4002 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع 

وتراجعت معظم  مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الأحد الماضي أولى جلسات الأسبوع. وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.761 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 38082 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 46869 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 17206 نقاط، وهبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4319 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 12078 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 15863 نقطة، فيما صعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3932 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

EGX 100 EGX 70 30 محدد الأوزان البورصة المصرية الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات المتوسطة والصغيرة الشركات المتوسطة ايجي اكس 30 محدد الاوزان ايجي اكس 30 للعائد الكلي ايجي اكس 100 متساوي الاوزان

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والبيض والدولار وانخفاض الأرز والسكر.. البورصة تربح 17 مليار جنيه.. والبنك المركزي يحدد مصير الفائدة غدًا

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تخسر 5 مليارات جنيه.. 5.9 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية..القاهرة والإسكندرية في قائمة أرخص مدن للمعيشة بأفريقيا

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تخسر 4 مليارات جنيه بتعاملات اليوم، انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق، تراجع جديد فى أسعار الزيت العباد بالأسواق، وانخفاض جديد للدولار

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب واستقرار الدولار..البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في الختام..البنك المركزي يعلن تجديد وديعة الكويت

أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار الدولار واستقرار الذهب.. علب حلاوة المولد تبدأ من 98 جنيهًا.. توقعات بانخفاض 15% في سعر السلع الغذائية.. وطن الحديد يتراجع 2000 جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم: تعليمات جديدة من البنك المركزي لاستخدام بطاقات الائتمان بالخارج.. بنك مصر يرفع الحد الأقصى لبيع الدولار للمسافرين.. والبورصة تربح 8 مليارات جنيه بختام التعاملات

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الأسماك وانخفاض الفراخ البيضاء.. البورصة تربح 17 مليار جنيه في الختام.. وقف 7 ملايين حساب واتس آب وإضافة ميزات جديدة لمنع النصب والاحتيال

أخبار الاقتصاد اليوم.. أسعار علب حلوى المولد 2025.. مزاد علني لبيع سيارات ومضبوطات الجمارك في هذا الموعد.. عودة خدمة فودافون كاش للعمل

الأكثر قراءة

تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

رئيس قرغيزستان يهنئ السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

بعد خطابه بالمصرية، علاء مبارك يعلق على فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

10 معلومات عن قرغيزستان تزامنا مع استقبال السيسي للرئيس صادير جباروف في زيارته التاريخية لمصر

ركزوا على السودان والنيل، السفارة الأمريكية تكشف كواليس لقاء مستشار ترامب وبدر عبد العاطي

قبل أمم أفريقيا بأسابيع، قلق مغربي بسبب أشرف حكيمي

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-11-2025 بالأسواق

تعرف على سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الحب في زمن النبوة، لمحات من قصة مغيث وبريرة

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟ وما أفضل أوقاتها؟

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحظ السعيد والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية