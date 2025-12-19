أخبار الحوادث اليوم: إصابة طالبة أجنبية إثر حريق بشقتها السكنية بالإسكندرية.. محامي والدة الإعلامية شيماء جمال يكشف تفاصيل إخلاء سبيلها.. ضبط 3 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

أصيبت طالبة تحمل إحدى جنسيات الدول العربية إثر قفزها من الطابق الثالث، خوفا من النيران عقب اشتعال حريق داخل مسكنها بمنطقة الحضرة التابعة لحي وسط بالإسكندرية.

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بأحد الحسابات التابعة لـ عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج بمواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن الزعم بصدور قرار بإعفاء مركبات الضباط من الضرائب والرسوم وتكاليف التراخيص.





كشف المستشار أشرف فرحات، دفاع والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، تفاصيل إخلاء سبيلها بعد الاستماع لأقوالها في البلاغ المقدم ضدها من صديقة نجلتها ومحامي.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات فيديو يتضمن قيام قائد سيارة ميكروباص بتهديد سيدة وآخرين بسلاح أبيض بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتبين حدوث خلافات حول قيمة الأجرة وتطورت لتعدى كلًا منهما على الآخر بالسب.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل بتهمة خطف حقيبة موظف أثناء سيره فى الشارع بـ مدينة نصر.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخص بتهمة إشعال النار بسيارة مدير شركة بالقاهرة.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، عن ملابسات تعليق مصحوب بفيديو متداول على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحب الحساب تضرره من قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتحرش اللفظي بابنة شقيقته.

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون في حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى الطريق بـمنطقة السيدة زينب، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

أخلت جهات التحقيق بالجيزة سبيل والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بكفالة 5 آلاف جنيه بعد التحقيق معها بشأن تصريحاتها الأخيرة، في البلاغ الذي تقدم به محام وصديقة ابنتها ويفيد بتهديدها لهما بالقتل.

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، في إطار جهود حماية المستهلكين وضبط المخالفات التموينية.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 3 سيدات بمحافظة الإسكندرية، إحداهن لها معلومات جنائية، بعد استخدامهن أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.