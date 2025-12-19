الجمعة 19 ديسمبر 2025
القضية الثامنة، الفيفا يعلن عن إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك

تلقى نادي الزمالك صدمة جديدة، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إيقاف قيد جديد على النادي، وذلك عقب تسجيل القضية الثامنة ضده على مستوى النزاعات الدولية.

إيقاف قيد نادي الزمالك 


وجاء قرار الفيفا بإدراج الزمالك ضمن قائمة الأندية الممنوعة من تسجيل لاعبين جدد، بسبب عدم تسوية مستحقات مالية متأخرة لأحد الأطراف الخارجية، من لاعبين ومدربين في استمرار لسلسلة القضايا التي تطارد النادي خلال الفترة الأخيرة.


وبحسب القرار، فإن إيقاف القيد يستمر حتى سداد المستحقات محل النزاع، ما يعني أن الزمالك لن يتمكن من إبرام صفقات جديدة خلال فترات القيد المقبلة، إلا بعد إنهاء جميع القضايا المالية العالقة ورفع العقوبة رسميًا.


وتُعد هذه القضية هي الثامنة التي يتعرض فيها الزمالك لعقوبة من الفيفا على خلفية نزاعات مالية، الأمر الذي يعكس تعقيد الأزمة المالية داخل النادي، ويضع الإدارة أمام ضغوط كبيرة لإيجاد حلول عاجلة، خاصة في ظل احتياجات الفريق الفنية خلال المرحلة المقبلة.


وتزايدت مخاوف جماهير القلعة البيضاء من تأثير هذه العقوبات المتكررة على استقرار الفريق ونتائجه، في وقت تتطلع فيه الإدارة إلى احتواء الأزمة ومنع تفاقمها، من خلال تسويات مالية سريعة تُمهد لرفع إيقاف القيد والعودة إلى سوق الانتقالات من جديد.

