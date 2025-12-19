الجمعة 19 ديسمبر 2025
حوادث

مشاجرة عنيفة وألعاب نارية باللجان الانتخابية في القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على 20 متورطا

القبض على 20 شخصا
القبض على 20 شخصا في مشاجرة طاحنة، فيتو
شهدت إحدى اللجان بدائرة القنطرة غرب بالإسماعيلية اشتباكات بين أنصار مرشحين بانتخابات مجلس النواب، تضمنت السب والقذف وإطلاق بعض الألعاب النارية، دون وقوع إصابات.

المتهمين 
المتهمين 

تفاصيل الواقعة

وعلى الفور تحركت قوات الشرطة وتمكنت من ضبط 20 شخصًا متورطًا، وبحوزتهم عدد من الألعاب النارية المستخدمة فى التعدي.

 

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

 

وعلى جانب آخر، في وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخصين لقيامهما بتوزيع رشاوى مالية للناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين بمنطقة الضواحي في محافظة بورسعيد.

توزيع رشاوى مالية على الناخبين فيى بورسعيد

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قيام (شخصين) بتجميع البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين وتوزيع مبالغ مالية على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية بدائرة قسم شرطة الضواحى لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.


وبالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (مقيمان بمحافظة بورسعيد)، وبحوزتهما عدد البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ومبالغ مالية وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

