مشاجرة عنيفة وألعاب نارية باللجان الانتخابية في القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على 20 متورطا

18 حجم الخط

شهدت إحدى اللجان بدائرة القنطرة غرب بالإسماعيلية اشتباكات بين أنصار مرشحين بانتخابات مجلس النواب، تضمنت السب والقذف وإطلاق بعض الألعاب النارية، دون وقوع إصابات.

المتهمين

تفاصيل الواقعة

وعلى الفور تحركت قوات الشرطة وتمكنت من ضبط 20 شخصًا متورطًا، وبحوزتهم عدد من الألعاب النارية المستخدمة فى التعدي.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

وعلى جانب آخر، في وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخصين لقيامهما بتوزيع رشاوى مالية للناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين بمنطقة الضواحي في محافظة بورسعيد.

توزيع رشاوى مالية على الناخبين فيى بورسعيد

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قيام (شخصين) بتجميع البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين وتوزيع مبالغ مالية على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية بدائرة قسم شرطة الضواحى لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.



وبالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (مقيمان بمحافظة بورسعيد)، وبحوزتهما عدد البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ومبالغ مالية وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.