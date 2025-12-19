اتهامات بالسرقة والضرب.. القصة الكاملة للتحقيق مع والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال.. ترحيل المتهمة لمرسى مطروح بعد صدور أحكام ضدها في قضيتي إيصال أمانة

18 حجم الخط

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية مع ماجدة الحشاش والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، تفاصيل مثيرة عن اتهامها بتهديد محامٍ وصديقة ابنتها عبر وسائل الإعلام.

تفاصيل التحقيق مع والدة الإعلامية شيماء جمال

وبحسب التحقيقات فإن المتهمة أدلت بتصريحات تلفزيونية زعمت خلالها امتلاكها سلاحا ناريا مرخصا منذ نحو 18 عامًا، ولوّحت باستخدامه في تهديد علياء سلامة، صديقة ابنتها، وإبراهيم طنطاوي، محامي المتهم أيمن حجاج، الصادر بحقه حكم بالإعدام في قضية قتل شيماء جمال.

وأفادت التحقيقات بأن تلك التصريحات دفعت المحامي إبراهيم طنطاوي وصديقة الإعلامية الراحلة إلى التقدم ببلاغ رسمي عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، بعد تداول مقطع فيديو يتضمن تهديدات صريحة بالقتل.

وأكد طنطاوي أنه فوجئ بالمقطع الذي تضمن ادعاءات بحيازة سلاح ناري، ما استدعى إخطار الجهات المختصة خشية تنفيذ التهديدات.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، البالغة من العمر 60 عامًا، داخل محل إقامتها بمنطقة الطالبية.

وبفحص سجلها الجنائي، تبين أنه سبق اتهامها في خمس قضايا متنوعة شملت السرقة والضرب وقضايا آداب عامة، كان آخرها قضية جنح المعادي رقم 10297 لسنة 2001.

كما كشفت التحقيقات أن المتهمة مطلوبة للتنفيذ عليها في قضيتي «إيصال أمانة» صادرتين عن محكمة جنح مطروح، بإجمالي أحكام حبس خمس سنوات، صدرت غيابيا.

اعترافات المتهمة أمام جهات التحقيق

وبمواجهتها، أقرت بعدم حيازتها أي سلاح ناري أو تراخيص رسمية، مؤكدة أن ما ورد في تصريحاتها كان مجرد ادعاء هدفه التهديد فقط، كما اعترفت بالأحكام القضائية الصادرة ضدها.

إخلاء سبيلها وترحيلها إلى مرسى مطروح

وعقب الانتهاء من التحقيق معها، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال على ذمة القضية بكفالة 5 آلاف جنيه، كما قررت الجهات الأمنية ترحيلها إلى مرسى مطروح بعد صدور أحكام ضدها في قضيتي إيصال أمانة بموجب 5 سنوات حبس، تمهيدا للمعارضة على الأحكام الصادرة ضدها.

أولى جلسات محاكمة والدة شيماء جمال بتهمة السب والقذف

وكانت محكمة جنح العمرانية، قد حددت يوم 15 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات الجنحة المباشرة المقامة من اثنين محامين ضد والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال، بتهمة السب والقذف العلني والتهديد والتشهير، واقتحام حياتهما الشخصية والإساءة لسمعة العائلات عبر مقاطع مصورة بثتها في لقاءات تلفزيونية ومنصات رقمية.

جنحة مباشرة ضد والدة المذيعة شيماء جمال

وقال المحاميان في صحيفة الجنحة: إنهما فوجئا بعدد من الفيديوهات التي ظهرت فيها المشكو في حقها، وهي توجه لهم ألفاظا واتهامات وصفت بأنها خادشة للشرف وطعنا في العرض، بشكل اعتبره المحاميان خروجا عن القيم الأسرية والمجتمعية.

وذكر البلاغ أن المشكو في حقها شنت هجوما ضاريا على المحامية علياء سلامة بسبب كونها محامية طليقها، وذلك في مقابلة تلفزيونية ببرنامج “الحكاية من أولها مع غادة فتحي” على قناة الحدث اليوم، فضلا عن تصريحات اعتبرها البلاغ طعنا في العرض والشرف.

وأشار مقدما الجنحة ضد والدة شيماء جمال إلى أن تهجم المشكو في حقها جاء بسبب عملهما في قضايا شهدت خلافات سابقة بينها وبين أطراف أخرى، وأن إساءاتها تضمنت اتهامات باطلة ونشر معلومات غير صحيحة، مما تسبب في أضرار مادية وأدبية لهما.

وطلب المحاميان في الجنحة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مواد السب والقذف والتهديد بقانون العقوبات، إضافة لتطبيق مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون الاتصالات، وكذلك تهمة التعدي على محامٍ أثناء تأدية عمله وفق المادة 54 من قانون المحاماة، كما طالبا بإلزام المشكو في حقها بدفع تعويض قدره 200 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بهما، مع إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.