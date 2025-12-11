انتخابات النواب 2025، بدء فرز الأصوات بمدرسة الرحمانية بدائرة المنتزه بالإسكندرية (فيديو وصور)

18 حجم الخط

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية، أبواب اللجان الانتخابية بدائرة المنتزه بمدرسة الرحمانية الابتدائية في تمام الساعة التاسعة مساء وبدأت مباشرةً عملية فرز الأصوات، وستقوم اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الدائرة بإعلان الحصر العددي للأصوات.

كانت دائرة المنتزة بمحافظة الإسكندرية قد شهدت إقبالًا ملحوظًا من الأهالي على صناديق الاقتراع للمشاركة في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، وذلك قبل ساعات من غلق اللجان الانتخابية.

وحرص كبار السن والسيدات التواجد أمام اللجان الانتخابية بدائرة المنتزه للمشاركة في اليوم الثاني من جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة المنتظة، في إطار دعمهم المتواصل للدولة ومؤسساتها المصرية.

وكانت محافظة الإسكندرية أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع الأجهزة التنفيذية استعدادًا لإجراء إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة المنتزة،تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وبهدف توفير بيئة مناسبة تضمن سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.

وأجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية موسعة داخل مدرسة الرحمانية الابتدائية التابعة لادارة المنتزه، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية.

