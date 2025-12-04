قرار عاجل من وزارة الداخلية بشأن وضع إعلانات على السيارات

18 حجم الخط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تطبيق قانون المرور على سائقي التوصيل والنقل الذكي وتفعيل غرامات على وضع الإعلانات.

نص القانون وتوضيح التطبيق

وقالت وزارة الداخلية ، فى رد على ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى حول تضرر بعض سائقي توصيل الطلبات وخدمات النقل الذكى من تطبيق أحكام قانون المرور المتعلقة بوضع الإعلانات على المركبات، أو استخدام المركبات فى غير الغرض المخصص لها، أكدت الوزارة الآتى: “ينص قانون المرور على أنه لا يجوز استخدام المركبة فى غير الغرض المبين بالترخيص أو وضع إعلان على المركبة دون ترخيص”.

الداخلية: تطبيق غرامات على وضع الإعلانات والشعارات على المركبات

ويسمح القانون لمالكى المركبات الراغبين فى وضع الإعلانات بتقنين أوضاعهم عن طريق استخراج تراخيص للإعلانات للغير، وفى حال المخالفة، يتم إلغاء تراخيص تسيير المركبات.

وأكدت وزارة الداخلية أنها تطبق القانون ولائحته التنفيذية بكل حزم، مع إتاحة الفرصة لتقنين الأوضاع لمن يرغب فى وضع الإعلانات بشكل قانونى.

