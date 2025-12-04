الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرار عاجل من وزارة الداخلية بشأن وضع إعلانات على السيارات

قرار عاجل من وزارة
قرار عاجل من وزارة الداخلية بشأن وضع إعلانات على السيارات
18 حجم الخط

كشفت  أجهزة وزارة الداخلية  ملابسات تطبيق قانون المرور على سائقي التوصيل والنقل الذكي وتفعيل غرامات على وضع الإعلانات.

القبض على شاب بتهمة تجميع بطاقات الرقم القومي بمحيط لجنة انتخابية بقنا

الأمن يكشف حقيقة تهديد أسرة بالإسكندرية بعد شراء قطعة أرض

نص القانون وتوضيح التطبيق

وقالت وزارة الداخلية ، فى رد على ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى حول تضرر بعض سائقي توصيل الطلبات وخدمات النقل الذكى من تطبيق أحكام قانون المرور المتعلقة بوضع الإعلانات على المركبات، أو استخدام المركبات فى غير الغرض المخصص لها، أكدت الوزارة الآتى: “ينص قانون المرور على أنه لا يجوز استخدام المركبة فى غير الغرض المبين بالترخيص أو وضع إعلان على المركبة دون ترخيص”.

الداخلية: تطبيق غرامات على وضع الإعلانات والشعارات على المركبات 

ويسمح القانون لمالكى المركبات الراغبين فى وضع الإعلانات بتقنين أوضاعهم عن طريق استخراج تراخيص للإعلانات للغير، وفى حال المخالفة، يتم إلغاء تراخيص تسيير المركبات.

وأكدت وزارة الداخلية أنها تطبق القانون ولائحته التنفيذية بكل حزم، مع إتاحة الفرصة لتقنين الأوضاع لمن يرغب فى وضع الإعلانات بشكل قانونى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قانون المرور النقل الذكي توصيل الطلبات وضع إعلان على المركبة تراخيص الاعلان وزارة الداخلية تطبيق القانون

مواد متعلقة

كامل الوزير: معرض النقل الذكي شهد مشاركة نحو 500 شركة عالمية

مدير مكافحة الإدمان بمؤتمر النقل الذكي: الكشف على 160 ألف سائق وتنفيذ 2000 نشاط توعوي

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف منها الطماطم وانخفاض كبير في الخيار والثوم

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

طرق عمل وجبات سريعة مناسبة للريجيم، تشبع وتساعد على خسارة الوزن

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

موعد مباراة قطر وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

رغم إعلان انسحابه، أحمد مرتضى منصور مستمر في انتخابات النواب بقوة القانون

مكالمة خطيرة من الكيان، باحث في الشأن الأفريقي يكشف سر هجوم إثيوبيا على مصر

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي اليوم الخميس

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس في الأسواق

سعر الليرة السورية أمام الدولار بمصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره وكيفيته؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads