محامي والدة الإعلامية شيماء جمال يكشف تفاصيل إخلاء سبيلها

18 حجم الخط

كشف المستشار أشرف فرحات، دفاع والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، تفاصيل إخلاء سبيلها بعد الاستماع لأقوالها في البلاغ المقدم ضدها من صديقة نجلتها ومحامي.

وأفاد أنه سيتم إخلاء سبيها عقب انتهاء الإجراءات القانونية الخاصة بتنفيذ قرار إخلاء سبيل موكلته بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، مرجحا مغادرتها قسم شرطة الطالبية خلال الساعات المقبلة، وربما صباح الغد.

تشابه أسماء وليس وقائع جديدة

وأوضح محامي الدفاع لن يتم ترحيل موكلته إلي محافظة مطروح، وإن اتهامها في قضايا إيصالات أمانة في مطروح، يرجع إلى تشابه أسماء فقط، مؤكدا عدم وجود أي وقائع جديدة أو اتهامات إضافية بحقها، وأن فريق الدفاع يعمل حاليا على إنهاء كافة الإجراءات القانونية المرتبطة بتلك القضايا.

إخلاء سبيل والدة الإعلامية الراحلة شيماء

وأخلت جهات التحقيق بالجيزة سبيل والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بكفالة 5 آلاف جنيه بعد التحقيق معها بشأن تصريحاتها الأخيرة، في البلاغ الذي تقدم به محام وصديقة ابنتها ويفيد بتهديدها لهما بالقتل.

وأجرت جهات التحقيق في الجيزة تحقيقات موسعة مع ماجدة. م، 60 عامًا، ربة منزل، والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، في التهم المنسوبة إليها في البلاغ الذي تقدم به محام وصديقة ابنتها بتهديدها لهما بالقتل في تصريحات أدلت بها، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بالأصول” على قناة الشمس 2، والتي ادعت خلالها حيازتها سلاحًا ناريًا مرخصًا منذ نحو 18 عامًا، ملوحة باستخدامه ضد إبراهيم طنطاوي، المحامي الخاص بالمتهم حسين الغربلي، وصديقة ابنتها علياء سلامة.

المتهمة سبق اتهامها في 5 قضايا متنوعة ما بين سرقة وضرب وآداب عامة بدوائر أقسام ومراكز منشأة القناطر والمعادي وعابدين، كان آخرها القضية رقم 10297 لسنة 2001 جنح المعادي "آداب عامة" .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.