القبض على متهم بإشعال النار في سيارة مدير شركة بالقاهرة

 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخص بتهمة إشعال النار بسيارة مدير شركة بالقاهرة.

 

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي بالقاهرة، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

 

وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتحديد هوية مرتكبى الواقعة.

 

وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص بسبب خلافات مع مدير شركة صاحبة السيارة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفى سياق آخر نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل نادٍ صحي بأحد العقارات السكنية بمنطقة المعادي دون وقوع أي إصابات.

 

ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل نادٍ صحي بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة المعادي، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

و بالفحص تبين اندلاع حريق داخل نادٍ صحي بالطابق الأرضي وامتدت النيران لشبابيك الطابقين الأول والثاني.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ads