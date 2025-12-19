الجمعة 19 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط طالب بتهمتي التحرش بفتاة وتهديدها بالشرقية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، عن ملابسات تعليق مصحوب بفيديو متداول على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحب الحساب تضرره من قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتحرش اللفظي بابنة  شقيقته.

تفاصيل الواقعة

وتبين من خلال الفحص أن  شقيقة صاحب الحساب، ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة منيا القمح، تقدمت ببلاغ تتهم فيه أحد الأشخاص بالتحرش اللفظي بكريمتها أثناء عودتها من المدرسة، والتلويح بسلاح أبيض.

وتمكنت رجال الشرطة من تحديد وضبط المتهم، طالب، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وعند مواجهته اعترف بارتكابها وفقًا لما ورد في البلاغ.

إجراءات قانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، لإحالتها إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيق.

ضبط شخص لاستيلائه على حسابات فتاة بمواقع التواصل الاجتماعي وابتزازها

 

وعلى جانب آخر، كشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور مصحوب بفيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحبة الحساب تعرضها لسرقة حساباتها الشخصية.

تفاصيل الواقعة

تبين عدم ورود أي بلاغات سابقة بهذا الشأن، وتم تحديد طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان على أنها صاحبة المنشور. وعند استدعائها أفادت بتضررها من شخص آخر قام بالاستيلاء على حساباتها بهدف الابتزاز المالي.

وبتحريات الشرطة تمكنت من تحديد وضبط المتهم، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزته هاتفان محمولان احتويا على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي. وعند مواجهته، اعترف بالواقعة وارتكابها بقصد الابتزاز المالي.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالة الواقعة للنيابة المختصة لاستكمال التحقيق.

