السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هل تشهد أسعار اللحوم ارتفاعًا خلال رمضان؟ شعبة القصابين توضح

اللحوم
اللحوم
18 حجم الخط

أسعار اللحوم، كشف سعيد زغلول، نائب رئيس شعبة القصابين، عن توقعات بشأن أسعار اللحوم خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن السوق قد يشهد ارتفاعات قليلة نتيجة زيادة الطلب على اللحوم خلال الشهر الكريم.

ارتفاع الطلب في رمضان يرفع أسعار اللحوم

 وأوضح زغلول، في مداخلة هاتفية ببرنامج بلدنا اليوم، أن الطلب على اللحوم خلال رمضان يكون أعلى مقارنة ببقية أيام السنة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل محدود، مشيرًا إلى أن سعر اللحوم اليوم في بعض المناطق الشعبية يصل إلى 380 جنيهًا.

 

تأثير فصل الشتاء على استهلاك الحيوانات

 ولفت نائب رئيس شعبة القصابين إلى أن الحيوانات تستهلك كميات أكبر من العلف خلال الشتاء مقارنة بالأيام العادية، مضيفًا: «العجل بيأكل في الشتاء أكثر من الأيام الأخرى»، وهو عامل يؤثر على تكلفة الإنتاج وينعكس على الأسعار.

الجزار مظلوم أمام اتهامات رفع الأسعار

وأكد زغلول أن الجزار مظلوم في الاتهامات الموجهة إليه برفع الأسعار، موضحًا أن 95% من العجول المذبوحة في مصر مستورة، وأن معظم الأعلاف المستخدمة بنسبة 90% مستوردة، ما يزيد من تكاليف الإنتاج ويجعل ارتفاع أسعار اللحوم خارج إرادته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار اللحوم ارتفاع اسعار اللحوم شعبة القصابين رئيس شعبة القصابين شهر رمضان اللحوم

مواد متعلقة

أسعار اللحوم اليوم، انخفاض أغلب الأنواع وارتفاع طفيف للكندوز صغير السن

أسعار اللحوم اليوم الخميس، ارتفاع ملحوظ في الضاني والبتلو والكندوز بأسواق المحافظات

ارتفاع جديد في أسعار اللحوم اليوم، الضاني والبتلو والكندوز تتصاعد

انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

51 جنيها انخفاضا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس عاصمة مصر بعد مرور 75 دقيقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

ضياء رشوان يكشف حقيقة لقاء السيسي ونتنياهو وقصة صفقة الغاز مع إسرائيل

طقس السبت، أمطار خفيفة ورذاذ غير مؤثر على هذه المناطق

هل تشهد أسعار اللحوم ارتفاعًا خلال رمضان؟ شعبة القصابين توضح

أعراض بطانة الرحم المهاجرة وطرق العلاج المختلفة

القضية الثامنة، الفيفا يعلن عن إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك

"بث مباشر".. أصوات تلامس القلوب في منافسات برنامج دولة التلاوة

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الذباب في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والمشكلات

«دولة التلاوة» يعلن نتائج الحلقة 11 وتأهل أبرز المتسابقين للمرحلة المقبلة

برنامج دولة التلاوة يشيد بأداء القارئ علي عثمان رغم ملاحظات السرعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads