هل تشهد أسعار اللحوم ارتفاعًا خلال رمضان؟ شعبة القصابين توضح

18 حجم الخط

أسعار اللحوم، كشف سعيد زغلول، نائب رئيس شعبة القصابين، عن توقعات بشأن أسعار اللحوم خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن السوق قد يشهد ارتفاعات قليلة نتيجة زيادة الطلب على اللحوم خلال الشهر الكريم.

ارتفاع الطلب في رمضان يرفع أسعار اللحوم

وأوضح زغلول، في مداخلة هاتفية ببرنامج بلدنا اليوم، أن الطلب على اللحوم خلال رمضان يكون أعلى مقارنة ببقية أيام السنة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل محدود، مشيرًا إلى أن سعر اللحوم اليوم في بعض المناطق الشعبية يصل إلى 380 جنيهًا.

تأثير فصل الشتاء على استهلاك الحيوانات

ولفت نائب رئيس شعبة القصابين إلى أن الحيوانات تستهلك كميات أكبر من العلف خلال الشتاء مقارنة بالأيام العادية، مضيفًا: «العجل بيأكل في الشتاء أكثر من الأيام الأخرى»، وهو عامل يؤثر على تكلفة الإنتاج وينعكس على الأسعار.

الجزار مظلوم أمام اتهامات رفع الأسعار

وأكد زغلول أن الجزار مظلوم في الاتهامات الموجهة إليه برفع الأسعار، موضحًا أن 95% من العجول المذبوحة في مصر مستورة، وأن معظم الأعلاف المستخدمة بنسبة 90% مستوردة، ما يزيد من تكاليف الإنتاج ويجعل ارتفاع أسعار اللحوم خارج إرادته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.