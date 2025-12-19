حبس 3 متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية

18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة بحبس 3 سيدات 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية فى محافظة الإسكندرية.

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تمكنت من ضبط 3 سيدات بمحافظة الإسكندرية، إحداهن لها معلومات جنائية، بعد استخدامهن أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة،

أسفرت التحريات مباحث الآداب، عن إعلان المتهمات عن خدماتهن عبر التطبيق، دون تمييز، وبمواجهة المتهمات أقررن بارتكاب الواقعة.

الإجراءات القانونية

تم ضبط 3 هواتف محمولة بحوزتهن، وفحصها أظهر احتوائها على دلائل تثبت نشاطهن الإجرامي. واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة لتقديمهن للنيابة المختصة.

وفي سياق آخر، تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط تشكيل مكون من ثلاث سيدات – لإحداهن معلومات جنائية – وشخصين، لقيامهم بممارسة أعمال منافية للآداب العامة عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة بمحافظة الإسكندرية.

وكشفت التحريات أن المتهمين استخدموا التطبيق في الإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، دون تمييز بين راغبي المتعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم داخل نطاق محافظة الإسكندرية، حيث عُثر بحوزتهم على خمسة هواتف محمولة تحتوي على دلائل رقمية تُثبت نشاطهم غير المشروع.

و بمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

