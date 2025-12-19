لجنة التحكيم تشيد بالمتسابق محمد القلاجي: شمس تضيء سماء«دولة التلاوة»

18 حجم الخط

استمر برنامج «دولة التلاوة» في كشف المواهب الشابة، حيث تألق القارئ الطفل محمد القلاجي بإتقان التلاوة والتمكن من أحكام القرآن الكريم، ما جعل لجنة التحكيم والجمهور يشيدون بإبداعه وروحانيته العالية.

الدكتور طه عبد الوهاب: محمد القلاجي قارئ قيادي وموهوب

وأشاد الدكتور طه عبدالوهاب خبير الأصوات والمقامات، بالطفل محمد القلاجي، مؤكدًا أن كل مرة يُبهره بأداءه، واصفًا إياه بأنه قيادي بطبيعته، وتلاوته تتميز بالتمكن والثقة والتميز، متمنيًا له التوفيق ودوام النجاح في خدمة القرآن الكريم.



أثنى الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف وعضو لجنة والتحكيم، بـ محمد القلاجي، مشيرًا إلى أن القارئ يجيد الأحكام والتلاوة، لكنه أحيانًا يضغط على صوته لإدخال جمل كثيرة، داعيًا الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين.

الشيخ طه النعماني: محمد القلاجي شمس تضيء سماء «دولة التلاوة»

أشاد الشيخ طه النعماني بموهبة الطفل محمد القلاجي قائلًا: «الله أكبر عليك، وربنا يحفظك ويكثر من أمثالك، ويجعلك شمسًا تنير سماء برنامج دولة التلاوة في مصر»، مشيرًا إلى أن أداؤه يضيف إشراقًا وروحانية فريدة للمسابقة.

مصطفى حسني لـ محمد القلاجي: استمر بالمجهود وستثمر النتائج

وجه الداعية الإسلامي مصطفى حسني نصيحة للطفل قائلًا: «خليها قاعدة في حياتك، أي حاجة كمل بنفس المجهود، وإن شاء الله يومًا وراء يوم سترى ثمرة اجتهادك»، مؤكدًا على أهمية المثابرة والصبر في صقل المواهب.

الشيخ جابر البغدادي: محمد القلاجي موهبة قرآنية استثنائية

وصف الشيخ جابر البغدادي الطفل محمد القلاجي بأنه أُوتي مزمارًا من مزامير داوود، في إشارة إلى امتيازه بصوت جميل وقدرة على التأثير الروحاني في المستمع، ما يجعله من أبرز المواهب القرآنية الشابة في البرنامج.

يُظهر أداء الطفل محمد القلاجي مدى التزامه بالتلاوة الصحيحة وحسن الأداء الصوتي، مع إبراز موهبة فريدة في الترتيل والتجويد، ما يجعله نموذجًا ملهمًا للشباب والمواهب الصاعدة في مجال علوم القرآن الكريم ضمن برنامج «دولة التلاوة».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.