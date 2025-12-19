السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

لجنة التحكيم تشيد بالمتسابق محمد القلاجي: شمس تضيء سماء«دولة التلاوة»

محمد القلاجي: شمس
محمد القلاجي: شمس تضيء سماء«دولة التلاوة»
18 حجم الخط

استمر برنامج «دولة التلاوة» في كشف المواهب الشابة، حيث تألق القارئ الطفل محمد القلاجي بإتقان التلاوة والتمكن من أحكام القرآن الكريم، ما جعل لجنة التحكيم والجمهور يشيدون بإبداعه وروحانيته العالية.

الدكتور طه عبد الوهاب: محمد القلاجي قارئ قيادي وموهوب

وأشاد الدكتور طه عبدالوهاب خبير الأصوات والمقامات، بالطفل محمد القلاجي، مؤكدًا أن كل مرة يُبهره بأداءه، واصفًا إياه بأنه قيادي بطبيعته، وتلاوته تتميز بالتمكن والثقة والتميز، متمنيًا له التوفيق ودوام النجاح في خدمة القرآن الكريم.
 

أثنى الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف وعضو لجنة والتحكيم، بـ محمد القلاجي، مشيرًا إلى أن القارئ يجيد الأحكام والتلاوة، لكنه أحيانًا يضغط على صوته لإدخال جمل كثيرة، داعيًا الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين.

الشيخ طه النعماني: محمد القلاجي شمس تضيء سماء «دولة التلاوة»

أشاد الشيخ طه النعماني بموهبة الطفل محمد القلاجي قائلًا: «الله أكبر عليك، وربنا يحفظك ويكثر من أمثالك، ويجعلك شمسًا تنير سماء برنامج دولة التلاوة في مصر»، مشيرًا إلى أن أداؤه يضيف إشراقًا وروحانية فريدة للمسابقة.

مصطفى حسني لـ محمد القلاجي: استمر بالمجهود وستثمر النتائج

وجه الداعية الإسلامي مصطفى حسني نصيحة للطفل قائلًا: «خليها قاعدة في حياتك، أي حاجة كمل بنفس المجهود، وإن شاء الله يومًا وراء يوم سترى ثمرة اجتهادك»، مؤكدًا على أهمية المثابرة والصبر في صقل المواهب.

الشيخ جابر البغدادي: محمد القلاجي موهبة قرآنية استثنائية

وصف الشيخ جابر البغدادي الطفل محمد القلاجي بأنه أُوتي مزمارًا من مزامير داوود، في إشارة إلى امتيازه بصوت جميل وقدرة على التأثير الروحاني في المستمع، ما يجعله من أبرز المواهب القرآنية الشابة في البرنامج.

يُظهر أداء الطفل محمد القلاجي مدى التزامه بالتلاوة الصحيحة وحسن الأداء الصوتي، مع إبراز موهبة فريدة في الترتيل والتجويد، ما يجعله نموذجًا ملهمًا للشباب والمواهب الصاعدة في مجال علوم القرآن الكريم ضمن برنامج «دولة التلاوة».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد القلاجي القارئ محمد القلاجي دولة التلاوة القرآن الكريم برنامج دولة التلاوة الشيخ حسن عبد النبي الدكتور طه عبد الوهاب طة النعماني مصطفى حسني جابر البغدادي

مواد متعلقة

«دولة التلاوة» يبرز أداء عطية الله رمضان ومحمد وفيق وإشادة لجنة التحكيم

هدية من السماء، دولة التلاوة يحتفي بصوت الشيخ القارئ مصطفى إسماعيل

جوهرة ذهبية، محمد ماهر يتألق في دولة التلاوة وصوته يجذب إعجاب لجنة التحكيم

محمد القلاجي يتألق في “دولة التلاوة” وتعليق مميز من وزير الأوقاف ولجنة التحكيم (فيديو)

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس عاصمة مصر بعد مرور 75 دقيقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

ضياء رشوان يكشف حقيقة لقاء السيسي ونتنياهو وقصة صفقة الغاز مع إسرائيل

طقس السبت، أمطار خفيفة ورذاذ غير مؤثر على هذه المناطق

هل تشهد أسعار اللحوم ارتفاعًا خلال رمضان؟ شعبة القصابين توضح

أعراض بطانة الرحم المهاجرة وطرق العلاج المختلفة

القضية الثامنة، الفيفا يعلن عن إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك

"بث مباشر".. أصوات تلامس القلوب في منافسات برنامج دولة التلاوة

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

مزايا وشروط الحسابات الجارية في البنك الزراعي

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الذباب في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والمشكلات

«دولة التلاوة» يعلن نتائج الحلقة 11 وتأهل أبرز المتسابقين للمرحلة المقبلة

برنامج دولة التلاوة يشيد بأداء القارئ علي عثمان رغم ملاحظات السرعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads