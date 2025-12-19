السبت 20 ديسمبر 2025
برنامج دولة التلاوة يشيد بأداء القارئ علي عثمان رغم ملاحظات السرعة

دولة التلاوة، شهدت حلقة برنامج دولة التلاوة، مساء اليوم الجمعة، إشادة كبيرة بالقارئ المتسابق علي عثمان، الذي أبهر لجنة التحكيم بصوته الجميل وأدائه المتميز، مع الإشارة إلى بعض الملاحظات الفنية المتعلقة بسرعة التلاوة.

الشيخ حسن عبد النبي: علي عثمان صوت جميل يحتاج لضبط السرعة

وأشاد الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف وعضو لجنة التحكيم، بصوت علي عثمان ووصفه بأنه جميل وممتاز، مؤكدًا أن القراءة كويسة وحلوة، لكنه أشار إلى أن سرعة القراءة أفقدته مخارج معظم الحروف، وأوضح أن الخوف من الأداء أضاف إلى هذه المشكلة، داعيًا المتسابق لضبط السرعة لتحقيق التلاوة المثالية.

الدكتور طه عبد الوهاب: أداء جيد مع حاجة لضبط الإيقاع

ذكر الدكتور طه عبد الوهاب أن علي عثمان أحسن وأدخل القاعة بإعجاب الجمهور بالقلاجي، لكنه لاحظ أن المتسابق كان مستعجلًا جدًا في الإيقاع، مشددًا على ضرورة ضبط التوازن بين السرعة والوضوح في التلاوة.

مصطفى حسني: لحظة مميزة في برنامج دولة التلاوة

عبّر الداعية الإسلامي مصطفى حسني عن إعجابه بأداء علي عثمان قائلًا: «أجمل يوم سمعتك فيه»، مؤكدًا أن موهبة المتسابق تضيف طابعًا روحانيًا وجماليًا لحلقات البرنامج.

يبين تقييم لجنة التحكيم أن القارئ علي عثمان يمتلك صوتًا جميلًا وموهبة متميزة في الترتيل والتجويد، مع ضرورة التركيز على ضبط السرعة والإيقاع لتحقيق تلاوة أكثر وضوحًا وانسجامًا، ليكون ضمن أبرز المواهب الشابة في برنامج «دولة التلاوة».

