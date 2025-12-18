القبض على 16 شخصا بـ 4 محافظات لحثهم للمواطنين على التصويت لصالح أحد المرشحين

18 حجم الخط

انتخابات النواب 2025، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 16 شخصا فى 4 محافظات، وهم الغربية وكفر الشخ والإسماعيلية والمنوفية، لقيامهم بحث المواطنين على التصويت لصالح أحد المرشحين.

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة ثان المحلة بالغربية من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية خاصة ببعض المواطنين لحثهم للتصويت لصالح أحد المرشحين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية من ضبط ( أحد الأشخاص ) بمحيط الدائرة لقيامه بحث المواطنين على التصويت لصالح أحد المرشحين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة شبين الكوم من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية من ضبط (3 أشخاص) بمحيط الدائرة لقيامهم بحث المواطنين على التصويت لصالح أحد المرشحين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



وفي محافظة الغربية تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية من ضبط (إحدى السيدات) بمحيط الدائرة، وبحوزتها مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ من ضبط (أحد الأشخاص) أثناء قيامه بالتجول بمحيط الدائرة بسيارة "نقل - منتهية التراخيص" وبها سماعات ومكبر صوت لحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.



تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله لقيامه بالدعاية بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للإنتخابات، وتولت النيابة العامة التحقيق.



وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة لقيامه بحث الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالحه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية من ضبط (شخصين وسيدة) بمحيط الدائرة، وبحوزتهم مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



كشف وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام (أحد الأشخاص) بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية بتوجيه الناخبين وتوزيع مبالغ مالية عليهم لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

بالفحص تم تحديد وضبط المذكور الظاهر بمقطع الفيديو (له معلومات جنائية) وبحوزته عدد من البطاقات الإرشادية ومبالغ مالية، وبمواجهته إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



كما كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام (أحد الأشخاص) بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.



بالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو.. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

