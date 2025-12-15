تفاصيل صادمة في واقعة تحرش عاطل بسيدة قعيدة بمدينة نصر

18 حجم الخط

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطل متهم بالتحرش بسيدة قعيدة أثناء معاينتها شقة للإيجار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على هواتف المتهم المحمول والشقة مسرح الجريمة وتشميعها لحين الانتهاء من التحقيقات ورفع البصمات.

وقال المتهم إنه أنشأ صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى تأجير الشقق السكنية بقصد استقطاب ضحاياه من الفتيات والنساء.

وأضاف أنه عندما شاهد المجني عليها قعيدة تتحرك على كرسي استغل الفرصة، وظن أنه سيلامسها ولن تتكلم، ولن يصدقها أحد.

وواجهت النيابة العامة المتهم بالمجني عليها وتعرفت عليه واتهمته بالتحرش بها جسديا مستغلا عدم حركتها وإعاقتها، ثم لامس بيده مواطن حساسة بها ضاحكا مستهزئا بها ومتنمرا عليها قائلا: "لما أشوف إنتي ست ولا لاء".

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من سيدة قعيدة تفيد بتضررها من شاب لقيامه بالتحرش بها.

وقالت السيدة في البلاغ إنها كانت تريد شقة للايجار، وشاهدت الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي فأخذت موعدا لمعاينتها، وتوجهت بالفعل إلى الشقة، وأثناء رؤيتها استغل المتهم إعاقتها وتحرش بها، ولامس أجزاء حساسة من جسدها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق وصرف السيدة من سراي النيابة.

