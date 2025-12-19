غدا نظر جلسات استئناف توربيني البحيرة على حكم إعدامه

18 حجم الخط

تنظر محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار أشرف عياد، غدا السبت، ثاني جلسات استئناف المتهم محمد صابر السيد، وشهرته بعرور، في القضية المعروفة إعلاميا بـ توربيني البحيرة، لاختطافه صغارا والتعدي عليهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أشرف عياد، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين فخر الدين عبد التواب الدرجلي، خالد محمد أبو زيد شكر، محمود محمد خليل غيطاس.

كانت المحكمة قررت فى الجلسة السابقة تأجيل القضية وذلك للمرافعة.

إعدام التوربيني شنقا

وكانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولي، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، قد قضت بالحكم على محمد صابر السيد، وشهرته بعرور، بالإعدام شنقًا يوم ٢٧ سبتمبر الماضي؛ لاتهامه بالخطف بالتحايل على صغير واحتجازه والتعدي عليه جنسيًا بمدينة كفر الدوار.

وجاء في قرار الإحالة أن المتهم محمد صابر السيد وشهرته محمد بعرور، 31 سن، صاحب كشك سجاير بقسم كفر الدوار، قام خلال شهري مارس وأبريل 2025، بخطف الطفل «ز» والذي لم يبلغ 18 سنة، بالتحايل عليه، واستدرجه بالحيلة إلى منزله، بزعم مساعدته في قضاء أمر ما، مستغلًا صغر سنه، وبقصد إبعاده عن ذويه، واقترن بتلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفل المذكور، بالقوة والتهديد، بأن قدم له مشروبًا أفقده الوعي، ثم هتك عرضه، وأعاد فعلته مرة أخرى بأن خطف بالاكراه الطفل المجني عليه لذات محل الواقعة تحت تهديد سلاح أبيض (سكين) مهددًا إياه وهتك عرضه.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم خطف بالتحايل المجني عليهما الطفلين «أ» و«ع» والذين لم يبلغا 18 سنة ميلادية، بالحيلة لمحل الواقعة، بقصد إبعادهما عن ذويهما، واقترنت بتلك الجناية جناية أخرى أنه في ذات المكان والزمان هتك عرض المجني عليهما الطفلين بالقوة والتهديد وهتك عرضهما، وسرق هاتفًا محمولًا من المجني عليه الطفل عبدالرحمن، عن طريق الإكراه والتعدي عليه بالضرب لبث الرعب في نفسه وشل مقاومته واستولى على التليفون المسروق.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم استعمل صورا ومقاطع مرئية مخلة للطفلين المجني عليهما «زياد» و«أحمد» تنتهك خصوصيتهما، والذى تبين ارتكابه جريمته وبغير رضاهما بأن هددهما بافشائه لها لحملهما على اقامة علاقة جنسية معهما، واعتدى المتهم على حرمة الحياة الخاصة للطفلين المذكورين بأن التقط صورًا ومقاطع مرئية خاصة بهما دون رضاهما لارتكاب جرائمه محل الذكر.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قام بالاستغلال الجنسي للطفلين المجني عليهما، وعرًّض أطفالًا، المجني عليهما، للخطر بأن تسبب في تعرض اخلاقهما وصحتهما للخطر بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للأطفال، وأحرز سكينًا من دون مسوغ قانوني.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة مع مواد الاتهام مع استمرار حبس المتهم وندب محامي الدور للدفاع عنه، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية وإعلان المتهم بأمر الإحالة.

