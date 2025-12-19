الجمعة 19 ديسمبر 2025
ضبط عاطل وطالب يديران وكرا لترويج الحشيش في المعصرة

كشفت الأجهزة الأمنية  بوزارة الداخلية ، ملابسات تعليق مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اتهام شخصين بالاتجار وتعاطي المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة.

كشف ملابسات تداول صورة لتعاطي المخدرات وضبط المتهمين بالقاهرة

 

وبالفحص والتحريات تمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطل وطالب، مقيمان بدائرة القسم. وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمخدر بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتهما للجهات المختصة.

 

