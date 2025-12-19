ضبط عاطل وطالب يديران وكرا لترويج الحشيش في المعصرة

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات تعليق مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اتهام شخصين بالاتجار وتعاطي المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة.

كشف ملابسات تداول صورة لتعاطي المخدرات وضبط المتهمين بالقاهرة

وبالفحص والتحريات تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطل وطالب، مقيمان بدائرة القسم. وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمخدر بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتهما للجهات المختصة.

