مصرع 7 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي أعلى الطريق الإقليمي بأكتوبر

لقي 7 أشخاص مصرعهم في حادث انقلاب سيارة سوزوكي واشتعال النيران بها أعلى الطريق الإقليمى بأكتوبر، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

حادث الطريق الإقليمي اليوم 

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من من الأهلي بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الإقليمي في أكتوبر اتجاه الواحات، وعلى الفور انتقل رجال مرور الجيزة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي واشتعال النيران بها أعلى الطريق الاقليمى، مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص، وتم نقل والجثث إلى المشرحة.
 
وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة.


وتحرر محضر بالواقعة. وتولت النيابة العامة التحقيق.

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأرمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

 

