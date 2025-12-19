الأمن يوضح حقيقة فيديوهين لتبادل اتهامات بين مرشحي دائرة أول المحلة

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعي فيديو جرى تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنا تبادل الاتهامات بين اثنين من المرشحين المتنافسين في انتخابات مجلس النواب بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وبحسب مصادر أمنية، ادعى أحد المرشحين في المقطع الأول وجود تجاوزات داخل أحد المقار المملوكة للمرشح الآخر، فيما رد الأخير عبر مقطع ثانٍ باتهام منافسه باقتحام قطعة أرض مخصصة كمقر لحملته الانتخابية عنوة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 الجاري تقدم أحد المرشحين ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة أول المحلة، اتهم فيه المرشح الآخر باقتحام قطعة أرض مسورة مملوكة له بذات الدائرة، وكسر الباب المؤدي إليها، والتعدي بالضرب على نجله والحارس الخاص بالأرض.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة في حينه، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

عقب تداول فيديو..القبض على شاب لتوجيه الناخبين أمام لجنة انتخابية بدائرة حلوان

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بتوجيه الناخبين بمحيط إحدى اللجان الانتخابية بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، وحثهم على التصويت لصالح بعض المرشحين.

وبحسب مصادر أمنية، أسفرت عمليات الفحص والتحري عن تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه مقيم بدائرة حلوان، حيث تم ضبطه في حينه.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

