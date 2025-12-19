إخلاء سبيل والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال في بلاغ تهديد بالقتل

18 حجم الخط

أخلت جهات التحقيق بالجيزة سبيل والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بكفالة 5 آلاف جنيه بعد التحقيق معها بشأن تصريحاتها الأخيرة، في البلاغ الذي تقدم به محام وصديقة ابنتها ويفيد بتهديدها لهما بالقتل.

وأجرت جهات التحقيق في الجيزة تحقيقات موسعة مع ماجدة. م، 60 عامًا، ربة منزل، والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، في التهم المنسوبة إليها في البلاغ الذي تقدم به محام وصديقة ابنتها بتهديدها لهما بالقتل في تصريحات أدلت بها، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بالأصول” على قناة الشمس 2، والتي ادعت خلالها حيازتها سلاحًا ناريًا مرخصًا منذ نحو 18 عامًا، ملوحة باستخدامه ضد إبراهيم طنطاوي، المحامي الخاص بالمتهم حسين الغربلي، وصديقة ابنتها علياء سلامة.

المتهمة سبق اتهامها في 5 قضايا متنوعة ما بين سرقة وضرب وآداب عامة بدوائر أقسام ومراكز منشأة القناطر والمعادي وعابدين، كان آخرها القضية رقم 10297 لسنة 2001 جنح المعادي "آداب عامة" .

