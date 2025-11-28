أخبار الحوادث اليوم: القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل عقار في بورسعيد.. الحماية المدنية تخمد حريق ستوديو مصر.. إحباط محاولة تهريب معدات وأجهزة محظورة بقيمة 100 مليون جنيه

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:



ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل عقار في بورسعيد.

أودعت المحكمة الاقتصادية حيثيات الحكم الصادر، ضد البلوجر أم مكة بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها 100 ألف جنيه في التهمتين الأولى والثالثة، وهي ببث فيديوهات خادشة للحياء العام، وبراءتها عن الاتهام الثاني بشأن إدارة موقع على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب او تسهيل ارتكاب جريمة.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن ألفاظا خادشة للحياء، تتنافى مع القيم المجتمعية فى الإسكندرية

تستمع نيابة شمال الجيزة لأقوال شهود العيان والأهالي والجيران في اندلاع حريق داخل استديو مصر بمنطقة المريوطية، في ديكور مسلسل الكينج للفنان محمد أمام، للوقوف على ملابسات الحادث، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على طرفي مشاجرة بالعصى الخشبية بسبب خلافات بينهم حول ميراث قطعة أرض زراعية فى الشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق ستوديو مصر بمنطقة المريوطية، دون وقوع خسائر بشرية، فيما يقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وجمع المعلومات لبيان ملابسات وظروف الواقعة.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على شخص لاتهامه بالنصب على آخر صيني الجنسية، والاستيلاء على أمواله في مدينة الشروق.

لقي طفل في منتصف العقد الثاني من عمره مصرعه، وأصيب آخر في عمر 9 سنوات بحادث تصادم موتوسيكلين أمام قرية السنانية كفر حجاج مركز الجمالية في محافظة الدقهلية.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط شخص مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بعد ثبوت تورطه في عمليات نصب واحتيال إلكتروني على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم عبر بطاقات الدفع الإلكتروني.

يواصل رجال الحماية المدنية بالجيزة، جهودهم لمحاصرة ألسنة اللهب ومكافحة حريق هائل اندلع داخل لوكيشن تصوير احد المسلسلات في استوديو مصر بالمريوطية، فيما أصيب 5 أشخاص بحالات اختناق وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

كشفت المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية ، حقيقة ما تم تداوله حول وقوع مشاجرة نتج عنها إصابة شخصين بطلق نارى فى قنا.

أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة لتهريب شحنة ضخمة من الأجهزة والمستلزمات المحظورة، بعدما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تحركات عنصرين جنائيين لجلب كميات متنوعة من البضائع المخالفة داخل حاويتين واردتين من دولة أجنبية، مُسجلتين مستنديًا على أنها "خيوط".

