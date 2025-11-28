الجمعة 28 نوفمبر 2025
حوادث

5 مصابين بحالات اختناق في حريق لوكيشن تصوير داخل ستوديو مصر

ستوديو مصر، حريق،
ستوديو مصر، حريق، ديكور تصوير
يواصل رجال الحماية المدنية بالجيزة، جهودهم لمحاصرة ألسنة اللهب ومكافحة حريق هائل اندلع داخل  لوكيشن تصوير احد المسلسلات في استوديو مصر بالمريوطية، فيما أصيب 5 أشخاص بحالات اختناق وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ. 

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بـ 6 سيارات إطفاء لإخماد الحريق.

حريق ديكور تصوير مسلسل باستوديو مصر في المريوطية

ضبط سائق نقل يهدد قائد سيارة أخرى بسبب التصوير أثناء السير برعونة بالقليوبية

 وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة.

وأوضحت المعاينة أن الحريق اندلع في الأخشاب والديكورات الخاصة بالتصوير، وجاري العمل على السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي استوديوهات التصوير.

وأكدت المصادر الأمنية أن الحريق لم يسفر عن إصابات، وتستمر التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق وملابساته.

