حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة دهس سيدة لطفلة بسبب خلاف مع نجلها بالشروق

حجز متهمة
أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة بواقعة سيدة متهمة بدهس طفلة بسيارتها أثناء خروجها من المدرسة مما أسفر عن مصرعها في الحال بـ مدينة الشروق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتسلمت النيابة التحريات المبدئية حول الواقعة وأشارت مبدئيًا إلى وجود خلافات بين الطفلة المجني عليها ونجل السيدة المتهمة بدهسها قبل الحادث.

مصرع طالبة دهستها سيارة بالشروق

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري ووفاة طفلة أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة الشروق، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة وبها كسور بالرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن سيارة صدمتها عقب خروجها من المدرسة بمدينة الشروق مما أسفر عن وفاتها. 

وتمكن رجال المباحث من ضبط قائدة السيارة "سيدة"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

